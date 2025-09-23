ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απαντά με κινητοποίηση στην πειθαρχική δίωξη συνδικαλίστριας

Με κινητοποίηση την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη στις 12 μ. στο Β' Πειθαρχικό Συμβούλιο (Συγγρού 80 - 88) το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής στέκεται στο πλευρό της αντιπροέδρου του και προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης, η οποία διώκεται από τη δημοτική αρχή.

Πριν λίγους μήνες η συνδικαλίστρια με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είχε καυτηριάσει το γεγονός ότι σε εργασιακούς χώρους - μεταξύ τους και στο δημαρχείο - δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, ανάρτηση που στάθηκε αφορμή για να κληθεί στο Πειθαρχικό με τις κατηγορίες της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας», της «σοβαρής απείθειας», της «άσκησης κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχή που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις».

«Στην πραγματικότητα η συνάδελφος διώκεται για τη συνδικαλιστική της δράση. Διώκεται γιατί δεν έβαλε νερό στο κρασί της και διεκδικούσε καλύτερους όρους εργασίας για τους συναδέλφους. Διώκεται γιατί αντιτάχθηκε στην πολιτική της δημοτικής αρχής, που συνειδητά υποβαθμίζει τις υπηρεσίες του δήμου από προσωπικό αλλά και από υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να κάνει τη διείσδυση των εργολάβων πιο εύκολη», υπογραμμίζει το Συνδικάτο. Και καταγγέλλει ότι «μέσα από τη δίωξη της συναδέλφου η δημοτική αρχή προσπαθεί να σπείρει τον φόβο και τη τρομοκρατία, ότι όποιος μιλάει, όποιος διεκδικεί, θα καλείται σε απολογία».

«Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, αντιθέτως με τέτοιες πρακτικές πεισμώνουμε ακόμα περισσότερο», ξεκαθαρίζει το Συνδικάτο ΟΤΑ και καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη των σωματείων των δήμων στην κινητοποίηση έξω από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.