Απεργιακές συγκεντρώσεις

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις:

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου

- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία

- Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος

- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

- Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ελασσόνα, 11 π.μ., Ταχυδρομείο

- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Ευδήλου

- Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία

- Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλ. Βαλλιάνου

- Κοζάνη, 10.30 π.μ., Πεζόδρομος

- Κόρινθος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλ. Εθνικής Αντίστασης

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία

- Μεγαλόπολη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς

- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ναύπακτος, 10 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου

- Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., Παλιό Πάρκο

- Σάμος (Βαθύ), 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Σκόπελος, 10.30 π.μ., Παραλία

- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

- Τύρναβος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Φλώρινα, 10.30 π.μ., πλατεία Μόδη

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κανείς για δουλειά, να «νεκρώσει» όλη η χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα
Απεργούμε γιατί μας απέλυσαν και μας κλέβουν τον μόχθο μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Συντονίζονται και διεκδικούν για το εισόδημά τους, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ομίλων
Στους δρόμους ξανά για την επιβίωσή τους, για να μην πληρώσουν τα «σπασμένα»
Καθημερινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι την απεργία
Σήκωσαν στο πόδι τα εργοστάσια σε Οινόφυτα και Σχηματάρι
 Κοντά στις 800 χιλιάδες οι άνεργοι τον Αύγουστο
Οχι άλλη υποβάθμιση του Νοσοκομείου, δημόσια και δωρεάν Υγεία για τον λαό
 Στις απεργιακές συγκεντρώσεις καλεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
Νέα απεργία χθες από τους αυτοκινητιστές ταξί
 Απαντά με κινητοποίηση στην πειθαρχική δίωξη συνδικαλίστριας
 Δουλειά ακόμα και για 14 ώρες στην ακτοπλοΐα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
