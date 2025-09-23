ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΒΕ

Συντονίζονται και διεκδικούν για το εισόδημά τους, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ομίλων

Σε σύσκεψη χθες συζήτησαν τη συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και την αγωνιστική συνέχεια

Σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών οργάνωσε χθες το απόγευμα η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), με το κάλεσμά της να βρίσκει ανταπόκριση σε βιοτέχνες, εμπόρους, αυτοκινητιστές, που ανέδειξαν την βασανιστική πραγματικότητα που βιώνουν, ενώ κατήγγειλαν τα αδιέξοδα που δημιουργούν η πολιτική των κυβερνήσεων και οι κατευθύνσεις της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, όπου συμμετείχαν 11 κλαδικά Σωματεία, 9 τοπικές Ενώσεις, 3 Ομοσπονδίες και 2 Επιτροπές Αγώνα, κατατέθηκαν και προτάσεις για τον αγωνιστικό βηματισμό του επόμενου διαστήματος. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τους εξής σταθμούς:

- Συμμετοχή των Ενώσεων και Σωματείων των επαγγελματιών στις απεργιακές κινητοποιήσεις την 1η Οκτώβρη, με στόχο ο αγώνας τους να ενωθεί με την πάλη των εργαζομένων, με τους οποίους αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Εξάλλου, όπως τονίστηκε, το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία παρασέρνει και τους επαγγελματίες σε εξοντωτικά ωράρια, χωρίς να τους αποφέρει κανένα αντίκρισμα στο εισόδημά τους, όπως έχει ήδη φανεί από την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων.

- Συνέχεια στις πρωτοβουλίες, με Γενικές Συνελεύσεις και συζήτηση σε όλα τα σωματεία για την οργάνωση κινητοποίησης των επαγγελματοβιοτεχνών μέσα στον Νοέμβρη.

- Ανοιχτό μέτωπο με τους πλειστηριασμούς που απειλούν την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη.

Στη σύσκεψη υιοθετήθηκε επίσης ψήφισμα αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης και καταδίκης της συνεχιζόμενης γενοκτονίας του από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, με τη στρατιωτική και πολιτική στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Το ψήφισμα στηλιτεύει τη στάση της κυβέρνησης, ενώ διεκδικεί τον τερματισμό κάθε συνεργασίας με το Ισραήλ και την υλοποίηση της απόφασης του ελληνικού κοινοβουλίου για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Παλεύουν μεταξύ τεκμαρτών εισοδημάτων, ακρίβειας και χρεών

«Η ζωή μας δεν μπορεί να είναι συνεχές κυνήγι για να πληρώνουμε φόρους, δάνεια, φάρμακα, φροντιστήρια και λογαριασμούς, την ώρα που άλλοι μοιράζουν κέρδη και φοροαπαλλαγές. Δεν φταίμε εμείς για την κρίση τους. Δεν θα πληρώνουμε αιώνια τις επιλογές τους», τόνισε στην εισηγητική ομιλία ο Θανάσης Καλαμπαλίκης, πρόεδρος της ΟΒΣΑ.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, χαρακτήρισε εμπαιγμό τους ισχυρισμούς για την υποτιθέμενη «στήριξη» των μικρών επαγγελματιών, καθώς στην πραγματικότητα φορτώνονται στις πλάτες τους περισσότερα βάρη: Ο νόμος της φοροαφαίμαξης (5073/23) παραμένει σε ισχύ, ενώ στο καθεστώς της φορολόγησης για τεκμαρτά - δηλαδή ανύπαρκτα - εισοδήματα προστίθενται η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, οι ψηφιακές «θηλιές», οι άδικοι έμμεσοι φόροι.

Την ίδια στιγμή που οι μικροί επαγγελματίες βρίσκονται στριμωγμένοι «μεταξύ τεκμαρτών, ακρίβειας και χρεών», οι μεγάλες επιχειρήσεις και όμιλοι απολαμβάνουν προνόμια όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Αυτό είναι το περίφημο "αναπτυξιακό μοντέλο": Οι πολλοί πληρώνουν, οι λίγοι κερδίζουν», σχολίασε ο πρόεδρος της ΟΒΣΑ. «Γιατί οι μικροί να πληρώνουμε από το πρώτο ευρώ, όταν οι μεγάλοι απολαμβάνουν τα "ειδικά καθεστώτα" φορολόγησης; Γιατί να θεωρούμαστε συλλήβδην "φοροφυγάδες", όταν το κράτος με την ίδια άνεση "χαρίζει" φόρους εκεί που περισσεύουν τα κέρδη;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα ο Θ. Καλαμπαλίκης έθιξε το ζήτημα της εντεινόμενης εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καταγγέλλοντας την πολιτική που διαθέτει δισ. ευρώ για εξοπλισμούς, αποστολές και πολεμικές υποδομές, ισοπεδώνοντας τις ανάγκες του λαού και εκθέτοντάς τον σε τεράστιους κινδύνους.

«Με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούμε να βάλουμε φρένο, να κερδίσουμε ανάσες, να ανοίξουμε δρόμο για αλλαγή πολιτικής, για να ζούμε από τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια. Από την ΟΒΣΑ στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Αττική: Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Ενώνουμε τη φωνή μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα για εισόδημα, δικαιώματα, προστασία από τους πλειστηριασμούς, φτηνή Ενέργεια, δημόσια Υγεία και Παιδεία», κατέληξε ο πρόεδρος της ΟΒΣΑ.

Μονόδρομος η συλλογική διεκδίκηση και ο συντονισμένος αγώνας

Επαγγελματίες που πήραν τον λόγο στη σύσκεψη φώτισαν πλευρές της μάχης που δίνουν προκειμένου να κρατηθούν όρθιοι στην «κινούμενη άμμο» της ακρίβειας, της φορολεηλασίας και των προβλημάτων που ταλανίζουν κάθε βιοπαλαιστή.

Από τον κλάδο των συνεργείων αυτοκινήτων αναδείχθηκαν οι κινητοποιήσεις που ξέσπασαν με αφορμή το «ψηφιακό πελατολόγιο», το οποίο όπως εξήγησαν αποτέλεσε τη «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Την αυξητική πορεία των δημοτικών τελών στηλίτευσαν επαγγελματίες στο Εμπόριο και στην Εστίαση οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον δήμο Αθήνας.

Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΤΑ για νέες κινητοποιήσεις και συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη μετέφεραν αυτοκινητιστές ταξί.

Παρεμβάσεις έγιναν επίσης από επαγγελματίες λογιστές, αρτοποιούς, εμπόρους, αυτοαπασχολούμενους σε καθαριστήρια, αλλά και συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο στόχαστρο βρέθηκε η στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία δεν δίστασε να βρει «θετικά στοιχεία» στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά (!), κλείνοντας τα μάτια στον φαύλο κύκλο της επιδείνωσης των όρων δουλειάς και ζωής, που δεν αφήνει ανεπηρέαστους τους επαγγελματίες.

«Εμείς στην ΟΒΣΑ διαλέγουμε πλευρά. Δεν είμαστε με αυτούς που συγκαλύπτουν την πολιτική της κυβέρνησης, ούτε με αυτούς που χαϊδεύουν τα αυτιά των μεγάλων», υπογράμμισε ο Δημήτρης Βιτάλης, μέλος του ΔΣ της ΟΒΣΑ και του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ. «Είμαστε με τον μικρό που κινδυνεύει να βάλει λουκέτο. Με τον αυτοαπασχολούμενο που ματώνει για να πληρώσει λογαριασμούς και εφορία. Με τον εργαζόμενο που θέλει ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και αξιοπρεπή μισθό», πρόσθεσε.

Το πλαίσιο διεκδικήσεων

- Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένου κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.

- Κατάργηση προκαταβολής φόρου και ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα τιμολόγια Ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες Υγείας και Εκπαίδευσης, καθώς και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

- Διαγραφή τόκων και προστίμων σε εφορία και τράπεζες. Διαγραφή του 30% του εναπομείναντος χρέους. Αποπληρωμή με πολύμηνες δόσεις στο 5% του εισοδήματος.

- Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. Διαγραφή χρεών, τόκων και προστίμων, πολύμηνες δόσεις στο 10% του εισοδήματος. Κατάργηση του ΚΕΑΟ για τις εισφορές ατομικής ασφάλισης και του πρόσφατου νόμου που ανοίγει την πόρτα στα «κοράκια» των εισπρακτικών.

- Δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους. Στήριξη των επαγγελματιών για τα επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

- Απαγόρευση κατασχέσεων πρώτης κατοικίας, μικρής επαγγελματικής στέγης κ.λπ.

- Κατοχύρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις ψηφιακές συναλλαγές

- Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας στο Εμπόριο, χωρίς εξαιρέσεις. Κατάργηση των νόμων που διευρύνουν το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.