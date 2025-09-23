ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Δουλειά ακόμα και για 14 ώρες στην ακτοπλοΐα

Την παραβίαση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης των ναυτεργατών από τη ναυτιλιακή εταιρεία «SEA JETS» καταγγέλλουν τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», απαιτώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, το πλοίο Ε/Γ-ΚΑΤ «POWER JET» ξεκίνησε στις 6 το πρωί από το Ρέθυμνο για να εκτελέσει τροποποιημένο δρομολόγιο, εγκεκριμένο από το υπουργείο, με πλήθος ενδιάμεσων λιμανιών (Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Σαντορίνη - Νάξος - Πάρος - Μύκονος - Νάξος - Σαντορίνη - Ηράκλειο), με τελική άφιξη στο Ηράκλειο στις 8 το βράδυ. «Το πλήρωμα εργάστηκε 14 συνεχόμενες ώρες, παραβιάζοντας το 14ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Ταχύπλοων, ο οποίος ορίζει μέγιστο χρόνο απασχόλησης τις 10 ώρες ημερησίως», επισημαίνουν τα δύο σωματεία. Καταγγέλλουν τη ναυτιλιακή εταιρεία για την παραβίαση της νομοθεσίας και τον κίνδυνο που αυτή συνεπάγεται για την ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών. Απαιτούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας «για να σταματήσει η εργοδοτική αυθαιρεσία και η συστηματική παραβίαση των κανονισμών».