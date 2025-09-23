Τρίτη 23 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Δουλειά ακόμα και για 14 ώρες στην ακτοπλοΐα

Την παραβίαση των προβλεπόμενων ωρών εργασίας και ανάπαυσης των ναυτεργατών από τη ναυτιλιακή εταιρεία «SEA JETS» καταγγέλλουν τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», απαιτώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, το πλοίο Ε/Γ-ΚΑΤ «POWER JET» ξεκίνησε στις 6 το πρωί από το Ρέθυμνο για να εκτελέσει τροποποιημένο δρομολόγιο, εγκεκριμένο από το υπουργείο, με πλήθος ενδιάμεσων λιμανιών (Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Σαντορίνη - Νάξος - Πάρος - Μύκονος - Νάξος - Σαντορίνη - Ηράκλειο), με τελική άφιξη στο Ηράκλειο στις 8 το βράδυ. «Το πλήρωμα εργάστηκε 14 συνεχόμενες ώρες, παραβιάζοντας το 14ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Ταχύπλοων, ο οποίος ορίζει μέγιστο χρόνο απασχόλησης τις 10 ώρες ημερησίως», επισημαίνουν τα δύο σωματεία. Καταγγέλλουν τη ναυτιλιακή εταιρεία για την παραβίαση της νομοθεσίας και τον κίνδυνο που αυτή συνεπάγεται για την ασφάλεια του πληρώματος και των επιβατών. Απαιτούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας «για να σταματήσει η εργοδοτική αυθαιρεσία και η συστηματική παραβίαση των κανονισμών».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κανείς για δουλειά, να «νεκρώσει» όλη η χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα
Απεργούμε γιατί μας απέλυσαν και μας κλέβουν τον μόχθο μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Συντονίζονται και διεκδικούν για το εισόδημά τους, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ομίλων
Στους δρόμους ξανά για την επιβίωσή τους, για να μην πληρώσουν τα «σπασμένα»
Καθημερινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι την απεργία
Σήκωσαν στο πόδι τα εργοστάσια σε Οινόφυτα και Σχηματάρι
 Κοντά στις 800 χιλιάδες οι άνεργοι τον Αύγουστο
Οχι άλλη υποβάθμιση του Νοσοκομείου, δημόσια και δωρεάν Υγεία για τον λαό
 Στις απεργιακές συγκεντρώσεις καλεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
 Απεργιακές συγκεντρώσεις
Νέα απεργία χθες από τους αυτοκινητιστές ταξί
 Απαντά με κινητοποίηση στην πειθαρχική δίωξη συνδικαλίστριας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ