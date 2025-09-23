ΠΡΕΒΕΖΑ

Οχι άλλη υποβάθμιση του Νοσοκομείου, δημόσια και δωρεάν Υγεία για τον λαό

Εργαζόμενοι του Νοσοκομείου και Πρεβεζάνοι κάθε ηλικίας βρέθηκαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο ΓΝ Πρέβεζας, απαιτώντας

«Μη διανοηθεί να ξανακλείσει η Παθολογική κλινική!» ήταν το κεντρικό μήνυμα της κινητοποίησης, το οποίο μεταφέρθηκε και από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, Κώστα Κύρλα. Γιατί, όπως ειπώθηκε, ο λαός της περιοχής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν «κοπάδι», να μεταφέρεται τη Δευτέρα στην Πρέβεζα, την Τρίτη στη Λευκάδα, την Τετάρτη στα Γιάννενα και την Πέμπτη στο ...νεκροταφείο. Το στίγμα ήταν καθαρό: Καμία ανοχή σε επανάληψη του «λουκέτου» που άφησε την Παθολογική εκτός λειτουργίας για περίπου ενάμιση μήνα μέσα στο καλοκαίρι.

Στο επίκεντρο τέθηκαν όλα τα προβλήματα: Τα επαναλαμβανόμενα σε Χειρουργική και Μαιευτική - Γυναικολογική, τα χρόνια κτιριακά (καμία σοβαρή ανακαίνιση από το 2010), η αποψιλωμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα (υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας) και το ΕΚΑΒ με κρίσιμους σταθμούς να λείπουν (Λούρος, Κανάλι). «Η Υγεία δεν είναι εμπόρευμα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, βάζοντας στο στόχαστρο τη λογική «νοσοκομείο - επιχείρηση».

Καταγγέλθηκε επίσης ότι η διοίκηση «με εντολή της 6ης ΥΠΕ» επιχείρησε να απαγορεύσει τη συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο με πρόσχημα την «ενόχληση ασθενών» - επίδειξη ισχύος απέναντι σε αυτούς που «κρατούν το νοσοκομείο ζωντανό», όπως σημειώθηκε από το βήμα.

Τα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζομένων και των Πρεβεζάνων είναι συγκεκριμένα και επείγοντα: Πλήρης και σταθερή επαναλειτουργία όλων των κλινικών με ελλείψεις (Παθολογική, Χειρουργική, Μαιευτική), μαζικές μόνιμες προσλήψεις, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, άμεση κτιριακή και τεχνολογική αναβάθμιση, και ανέγερση νέου, αποκλειστικά δημόσιου νοσοκομείου στην Πρέβεζα. Επίσης ανακοινώθηκε κλιμάκωση των παρεμβάσεων αν δεν υπάρξουν λύσεις, με συνέχιση και ένταση του αγώνα μέχρι να εξασφαλιστεί το αυτονόητο: Καθολική, δημόσια, δωρεάν, αξιοπρεπής περίθαλψη.

Νέες κινητοποιήσεις

- Στο Νοσοκομείο Νίκαιας οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάση εργασίας και συνέντευξη Τύπου σήμερα Τρίτη, με βάση και απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης.

- Στο Αργοστόλι το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης πραγματοποιεί παράσταση διαμαρτυρίας στο Γενικό Νοσοκομείο σήμερα Τρίτη στη 1 μ.μ., απαιτώντας άμεσα λύσεις για τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού που επικρατούν στα Κέντρα Υγεία και στα Νοσοκομεία των νησιών.

- Σε πανελλαδική στάση εργασίας (11 π.μ. - 3 μ.μ.) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 μ.μ. στο υπουργείο Υγείας προχωρούν σήμερα Τρίτη και οι τραυματιοφορείς, διεκδικώντας την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων, αυξήσεις στους μισθούς και ένταξη στα ΒΑΕ.