ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Στους δρόμους ξανά για την επιβίωσή τους, για να μην πληρώσουν τα «σπασμένα»

Στους δρόμους βγήκαν χθες και οιπαίρνοντας τη σκυτάλη από τη μαζική και μαχητική πανθεσσαλική κινητοποίηση την περασμένη βδομάδα στον Ε-65, με διεκδικήσεις για την επιβίωσή τους και για να μην πληρώσουν τα «σπασμένα» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, και με την κυβέρνηση να τους φορτώνει νέα βάρη στο πλαίσιο του προβλήματος που η ίδια και η ΕΕ δημιούργησαν, οι αγρότες απαιτούν να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Επίσης να παρθούν μέτρα για τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων, όπως και για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων.

Γι' αυτό και χθες παρέταξαν δεκάδες τρακτέρ και μηχανήματα στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, μετά την Καρδία, στην έξοδο για Σχολάρι. Οπως αναφέρουν θα μείνουν εκεί αναμένοντας ενισχύσεις, ενώ δεν αποκλείουν να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό της Εθνικής οδού που οδηγεί προς τη Χαλκιδική.

Καταγγέλλουν την τεράστια διαφορά στις τιμές «από το χωράφι στο ράφι», αναδεικνύοντας ότι οι ίδιοι πουλάνε κοψοχρονιά την παραγωγή τους, αλλά οι καταναλωτές πληρώνουν πανάκριβα τα προϊόντα τους, γιατί κάποιοι ενδιάμεσοι θησαυρίζουν.

Σε ό,τι αφορά τον ΑΤΑΚ, που από φέτος πρέπει να δηλώνουν για κάθε αγροτεμάχιο που καλλιεργούν, δηλώνουν ότι η εφαρμογή του μέτρου θα έχει επιπλέον οικονομικό κόστος για αυτούς, αφού θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν στρέμματα γης που νοικιάζουν καθώς δεν εξαρτάται από τους ίδιους η έκδοση ΑΤΑΚ, αλλά από τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων.

Στα Χανιά

Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες το πρωί και οι οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων στην Αντιπεριφέρεια, για το οξυμένο πρόβλημα της ολοκλήρωσης των ψεκασμών δακοκτονίας των ελαιοδέντρων. Αποτέλεσμα είναι να κινδυνεύει να χαθεί η ελαιοκομική χρονιά για εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς, ενώ στην κινητοποίηση τέθηκαν και τα υπόλοιπα προβλήματα επιβίωσής τους.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων, καθώς εδώ και έναν μήνα οι υποσχέσεις της Περιφέρειας για ολοκλήρωση των ψεκασμών αποδεικνύονται «φούμαρα», ενώ οι παραγωγοί είναι ανάστατοι βλέποντας την σοδειά να χάνεται. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση των αγροτοκτηνοτρόφων στον κόμβο των Μουρνιών και στη συνέχεια με τα οχήματά τους κατευθύνθηκαν στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, όπου πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, παραδίδοντας υπόμνημά τους.

«Ηδη ο δάκος σαρώνει τις καλλιέργειές μας και θα ενταθεί το πρόβλημα τον επόμενο μήνα», σημείωσε ο Κώστας Λιλικάκης, πρόεδρος της ΕΟΑΣΧ, μεταφέροντας την αγωνία των παραγωγών, καθώς έτσι κι αλλιώς η φετινή παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να είναι λίγη λόγω της ανομβρίας. Σημείωσε ότι οι παραγωγοί είναι σε αδιέξοδο «βλέποντας να προστίθεται ακόμα ένα ζήτημα στα υπόλοιπα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε». Ο ίδιος ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους ότι σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια αναμένεται σήμερα να ολοκληρωθεί η παραγγελία φαρμάκων, για να ξεκινήσει ο ψεκασμός. Και προειδοποίησε ότι «αν και πάλι δεν εισακουστούμε, θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Από την παραγωγή ελαιολάδου στηρίζεται το αγροτικό νοικοκυριό στην Κρήτη και αν χαθεί δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε τον χειμώνα». Κλείνοντας κάλεσε σε συνέχεια του αγώνα με μαζική συμμετοχή και στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Οκτώβρη στα Χανιά, στις 10 π.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.

Σήμερα η κινητοποίηση στην Ηλεία

Σε παράσταση διαμαρτυρίας, για όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους και τους Συλλόγους τους για σήμερα Τρίτη (10.30 π.μ.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια στην Περιφερειακή Ενότητα (αντιπεριφέρεια) στον Πύργο η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας.

Οπως επισημαίνει η ΟΑΣΗ, μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν, είναι η καθυστέρηση καταβολής των ενισχύσεων, όπως και των αποζημιώσεων σε πληγέντες του νομού από πυρκαγιές και ζωονόσους. Επίσης, η απαίτηση στήριξης των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων με μέτρα απέναντι στην ευλογιά με ευθύνη του κράτους και των αρμοδίων Υπηρεσιών.