ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ ΜΠΛΟΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Ακλόνητα κάστρα ενός δίκαιου και συγκλονιστικού αγώνα

«Διάλογος θα γίνει με τα αιτήματά μας και τα τρακτέρ στα μπλόκα!», διαμηνύουν αγρότες - κτηνοτρόφοι | Συνεχίζεται η πολύμορφη δράση στα μπλόκα

INTIME NEWS

Εδώ και δυο βδομάδες, με οργανωτές τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς Συλλόγους που συντονίζονται μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με καρδιά τον Θεσσαλικό Κάμπο,

Χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, αψηφώντας κάθε λογής εμπόδιο από την κυβέρνηση και τους μηχανισμούς της, έχουν στήσει τα μεγαλύτερα και μαζικότερα μπλόκα των τελευταίων χρόνων σε Εθνικές Οδούς, τελωνεία, αεροδρόμια και άλλα κομβικά σημεία. Βρίσκονται εκεί με αμέτρητα τρακτέρ, μερόνυχτα ολόκληρα, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα στην αξιοπρεπή επιβίωση από τη δουλειά τους, την οποία τους στερεί η πολιτική που ασκεί σε βάρος τους η κυβέρνηση, υλοποιώντας «κατά γράμμα» την ΚΑΠ της ΕΕ.

Προβάλλουν και διεκδικούν συγκεκριμένα και ξεκάθαρα αιτήματα και δίνουν εκεί τη μάχη για να υπερασπιστούν το εισόδημά τους, που συρρικνώνεται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που επιβάλλουν στα προϊόντα τους οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι, αλλά και από τις απανωτές καταστροφές στην παραγωγή τους εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών και ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Στο πλευρό τους βρίσκεται αταλάντευτα όλος ο λαός, που διαδηλώνει με κάθε τρόπο και έμπρακτα τη στήριξή του σε αυτόν τον μεγαλειώδη και δίκαιο αγώνα. Τον έχει κάνει και δικό του, αντιπαλεύοντας από κοινού την αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί τα προϊόντα των αγροτών να φεύγουνε «κοψοχρονιά» από το χωράφι στους μεγαλεμπόρους και να φτάνουν πανάκριβα στο ράφι και στη λαϊκή κατανάλωση.





Για να πιέσουν την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους με πολύμορφες δράσεις, με ενίσχυση των αγωνιστικών αποφάσεων που στόχο έχουν να ασκηθεί η μέγιστη πίεση,

Αυτές οι αγωνιστικές διαθέσεις κυριαρχούν στις συλλογικές συζητήσεις που γίνονται καθημερινά στα μπλόκα, όπου οι αγρότες διατυπώνουν με κάθε τρόπο ότι «δεν κάνουμε πίσω αν δεν δικαιωθούμε, αν δεν πάρουμε αυτά που ζητάμε».

Απόβαση με τρακτέρ στη Λάρισα

Απόβαση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο της Λάρισας πραγματοποίησαν αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας το απόγευμα της Παρασκευής. Σήκωσαν την πόλη στο πόδι με τις κόρνες τους και βρέθηκαν έξω από τα τρία γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών του νόμου, υλοποιώντας τις συλλογικές αποφάσεις τους για κλιμάκωση και ασκώντας μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση.

Μαζί τους είχαν ψηφίσματα με τα αιτήματά τους, που η κυβέρνηση από τη μια ισχυρίζεται ότι «δεν τα ξέρει» και από την άλλη τα χαρακτηρίζει «ασαφή» και «μαξιμαλιστικά». Τα επέδωσαν για πολλοστή φορά στους βουλευτές της κυβέρνησης και ξεκαθάρισαν ότι πρόκειται για αιτήματα επιβίωσης που έχουν συζητήσει συλλογικά στις Ομοσπονδίες, στους Αγροτικούς Συλλόγους, στα μπλόκα τους, στην Πανελλαδική Επιτροπή.

Πρώτος σταθμός ήταν το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Καπετάνου, όπου οι αγρότες συμβολικά πέταξαν απέξω μπάλες με άχυρα. «Οι αγρότες δεν τρώμε σανό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Ιωαννίδης εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. «Δεν πάμε σε κανέναν διάλογο για να ακούσουμε τις ίδιες υποσχέσεις! Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τον αγώνα μας στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Το ίδιο έγινε και έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου, ενώ η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα. Φυσικά, κανένας βουλευτής δεν συνάντησε τους αγρότες, αποδεικνύοντας τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, που αναμασά τα περί «ανοιχτής πόρτας στον διάλογο».

Στο πλευρό τους ήταν για άλλη μια φορά ο λαός της πόλης, που στεκόταν και χειροκροτούσε. «Καλά κάνετε! Κλείστε τα όλα, είμαστε μαζί σας», ακουγόταν από πολλούς περαστικούς.