ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «E-FOOD» - «WOLT»

Με στάσεις εργασίας απαίτησαν Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις

Σε μαχητικέςπροχώρησαν την Παρασκευή και το Σάββατο οι εργαζόμενοι στηνκαι στημετά από αποφάσεις των Σωματείων τους. Οι εργαζόμενοι απαιτούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Στεφανάκης, μέλος του ΔΣ του Σωματείου της «e-food» και πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής, παρά τις προσπάθειες των εργοδοτών να σπάσουν τη στάση με τα «τυράκια» του bonus οι εργαζόμενοι δεν λύγισαν και συμμετείχαν μαζικά. Παράλληλα κατάγγειλε τις προσπάθειες εργοδοτών και εργολάβων να διασπούν τους εργαζόμενους μέσα από τον κατακερματισμό δικαιωμάτων, ενώ οι όμιλοι θησαυρίζουν.

«Εμείς όμως είμαστε εργάτες και έχουμε τα ίδια συμφέροντα και την ίδια οργάνωση», σημείωσε, τονίζοντας την αναγκαιότητα ισχυροποίησης των δύο Σωματείων αλλά και του συντονισμού της δράσης.

«Δώσαμε σήμερα δυναμική απάντηση οι εργαζόμενοι και από τις δύο εταιρείες, "e-food" - "Wolt"», τόνισε εργαζόμενη, μέλος του Σωματείου της «Wolt», προσθέτοντας ότι τα δύο Σωματεία θα προχωρήσουν σε κοινή συνέλευση εργαζομένων το Σάββατο 6 Δεκέμβρη για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στις μηχανοκίνητες πορείες που οργανώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας «στάσεις» έγιναν έξω από μεγάλες αλυσίδες στον χώρο της Εστίασης.

Το Σωματείο Εργαζόμενων «e-food» Αττικής καταγγέλλει την άρνηση της εργοδοσίας να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι εργαζόμενοι τα 12ωρα έχουν γίνει «καθεστώς», ενώ εκτίθενται καθημερινά σε δεκάδες εργατικά «ατυχήματα». «Τραυματιζόμαστε και μένουμε απροστάτευτοι, χωρίς εισόδημα, ενώ οι εταιρείες κρύβονται πίσω από τον τίτλο του "συνεργάτη", μετατρέποντας την καθημερινή μας δουλειά σε παγίδα χωρίς δικαιώματα», τονίζει το Σωματείο.

Στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση έξω από το κατάστημα «Jackaroo» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής το Σωματείο Εργαζομένων «e-food», στο πλαίσιο των στάσεων εργασίας που είχαν προκηρυχθεί.

Οι διανομείς κατήγγειλαν τις συνεχείς μειώσεις αμοιβών των freelancers, την εντατικοποίηση και τις επικίνδυνες πρακτικές με τη νέα λειτουργία της εφαρμογής, που στέλνει παραγγελίες ενώ ο διανομέας οδηγεί, αυξάνοντας την πιθανότητα ατυχήματος. Επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια στις τιμές, με δήθεν αυξήσεις 20% - 30%, που δεν ισχύουν πρακτικά. Ακόμα, την πίεση παραίτησης σε μισθωτούς και freelancers, για αντικατάστασή τους από διανομείς σε στόλους (εργολάβους) χωρίς εργασιακά δικαιώματα.

Διεκδικούν μόνιμη και ουσιαστική αύξηση των αμοιβών για όλους τους απασχολούμενους στην «e-food». Καμία μείωση τιμών, καμία εισαγωγή «κοψίματος» τιμών στις διπλές. Αφαίρεση της επικίνδυνης λειτουργίας αυτόματης αποστολής παραγγελιών εν κινήσει. Αμεση κατοχύρωση και καταβολή επιδόματος χρήσης κινητού τηλεφώνου στους μισθωτούς, με αναδρομικά. Σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα, τέλος στην επιθετική πολιτική εναντίον μισθωτών και freelancers.