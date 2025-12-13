ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Συκοφαντίες και τελεσίγραφα

Στον «κοινωνικό αυτοματισμό» κατέφυγε ξανά την Παρασκευή ο Κυρ. Μητσοτάκης μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, προσπαθώντας να παρουσιάσει την αγροτιά σε αντιπαράθεση με την «κοινωνία», καλώντας την «να μη βλάπτει, με άλλα λόγια, το εμπόριο της χώρας, κλείνοντας δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια», ή «να μη ρισκάρει επίσης ανθρώπινες ζωές, κατευθύνοντας (...) ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία προς επικίνδυνες παρακαμπτηρίους». Ισχυρισμός στα όρια της γελοιότητας, κρίνοντας από τις συγκλονιστικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους αγρότες από εργαζόμενους και άλλα λαϊκά στρώματα.

Παρουσίασε επίσης τα προβλήματα των αγωνιζόμενων αγροτοκτηνοτρόφων περίπου ως συνέπεια κάποιων καθυστερήσεων στις επιδοτήσεις, για να απαξιώσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που προβάλλουν και τα οποία συγκρούονται με τον πυρήνα της πολιτικής κυβέρνησης και ΕΕ. Σε αυτό το φόντο, με την κυβέρνηση στριμωγμένη από την μαζικότητα, την αλληλεγγύη και τον παλμό στα μπλόκα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα το απόγευμα, στις 17.00, θα περιμένει στο γραφείο του όποια αντιπροσωπεία οριστεί «για να συζητήσουμε, όπως το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», ομολογώντας εμμέσως ότι τα αιτήματα είναι σε γνώση του, όσο κι αν καμώνονται ότι δεν τα ξέρουν.