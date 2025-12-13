ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Τα αιτήματα των μπλόκων αφορούν τη ζωή όλου του λαού!

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους για να είναι φτηνότερα και για όλο τον λαό.

«Οσο περισσότερο καλλιεργούμε τόσο πιο πολύ μέσα μπαίνουμε» λένε οι αγρότες. Δεν βγάζουν καν το κόστος της παραγωγής. Οι βιομήχανοι και οι μεγαλέμποροι αγοράζουν πάμφθηνα την παραγωγή και μετά πουλάνε πανάκριβα τα προϊόντα!

Το αίτημά τους δεν είναι «ανεδαφικό» όπως λέει η κυβέρνηση. Αλλωστε η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν εξασφαλίσει εγγυημένες τιμές για τους παραγωγούς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχασαν τα κοπάδια τους εξαιτίας της ευλογιάς.

Το κράτος και η ΕΕ θανατώνουν τα κοπάδια και αρνούνται την ευθύνη για τον έλεγχο της νόσου, τον εμβολιασμό, την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων, την ανασύσταση των κοπαδιών.

Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξηθούν κι άλλο οι τιμές στο κρέας, στο γάλα κ.α.

Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα διεκδικεί αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο ρεύμα στα 7 λεπτά / κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που εκτινάσσει τις τιμές για τον λαό και τους αγρότες.

Το αντιλαϊκό κράτος αρνείται το δίκαιο αίτημά τους. Το ίδιο κράτος έχει εξασφαλίσει αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, ικανοποιεί τα «θέλω» των μεγάλων εταιρειών Ενέργειας που σπάνε κάθε χρόνο ρεκόρ κερδοφορίας.

Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα απαιτεί να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι παράγουν πραγματικά.

Αυτά διεκδικούσαν και πριν αποκαλυφθεί η «παράγκα» του ΟΠΕΚΕΠΕ...

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους διάφορους κομματάρχες της ΝΔ που ψηφοθηρούσαν και τα λαμόγια που πλούτισαν με ανύπαρκτη παραγωγή, αποτελεί σύμπτωμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, της «νομιμότητας» που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις.





Τα μπλόκα απαιτούν να επιστραφούν τα χρήματα που κλάπηκαν και να μοιραστούν στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην πληρώσει ο λαός τα πρόστιμα της ΕΕ, όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των εμπλεκομένων.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών είδαν τη ζωή τους να πνίγεται στις πλημμύρες (2023). Τους χρωστάνε και απ' αυτές τις πενιχρές αποζημιώσεις!

Το κράτος αρνείται να αναπληρώνει το 100% των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Αρνείται τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα προστασίας.

Η προστασία της παραγωγής και του εισοδήματος δεν χρηματοδοτείται επαρκώς από το κράτος, σε αντίθεση με τις πολεμικές βιομηχανίες, που τους χαρίζονται από το κράτος 150 εκατομμύρια μέσω του προϋπολογισμού του 2026.

Απέναντί τους οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν:

Τα μεγάλα μονοπώλια, τους βιομηχάνους, τους μεγαλεμπόρους. Αυτοί πουλάνε πανάκριβα στα ράφια τη σοδειά που αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές.

Την ΕΕ και την ΚΑΠ που εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ ακολουθώντας την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ κ.λπ.).

Οι αγρότες και ο εργαζόμενος λαός έχουν κοινό αντίπαλο!

Ο λαός ταλαιπωρείται από την ακρίβεια, τους καθηλωμένους μισθούς, τη 13ωρη δουλειά, την εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας, τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολέμους των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ.

Η κυβέρνηση λέει ότι «δεν ξέρει τα αιτήματα». Τα ξέρει, αλλά αρνείται να τα ικανοποιήσει, γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εστιάζει στην πληρωμή των επιδοτήσεων και μάλιστα λέει ότι «θα είναι και παραπάνω», για να εμφανίσει τους αγρότες ως «αχάριστους». Ομως οι αγρότες αυτό που ζητάνε είναι να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους στον τόπο τους, να καλύπτεται το υπέρογκο κόστος παραγωγής!

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ρίχνουν νερό στον μύλο της κυβέρνησης όταν λένε πως «τα αιτήματα είναι δίκαια, αλλά τα μπλόκα δεν είναι». Αφού συναινούν στην πολιτική της ΕΕ, που «μπλοκάρει» τα δικαιώματα και τη ζωή του λαού, τώρα παίζουν το παιχνίδι της υπονόμευσης της πάλης των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων.

Οσοι κρύβουν το δάσος της ΚΑΠ της ΕΕ επιδιώκουν να στρέψουν τη συζήτηση σε «λύσεις» βολικές για την κυβέρνηση και την ΕΕ και εχθρικές για τα συμφέροντα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων. Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρουν κόμματα όπως του Βελόπουλου, της Κωνσταντοπούλου κ.ά. Αποτελούν βολική αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Τον ξεσηκωμό των αγροτών δεν τον σταματούν οι συκοφαντίες και οι προσπάθειες για «κοινωνικό αυτοματισμό», ούτε η κρατική καταστολή. Η αστική Δικαιοσύνη βάφτισε «εγκληματίες» τους αγωνιστές αγροτοκτηνοτρόφους, την ίδια στιγμή που ...«αργεί» για τα πραγματικά εγκλήματα σε βάρος του λαού, όπως τα Τέμπη κ.ά.

Τα μπλόκα ανοίγουν δρόμους, ο αγώνας τους, αγώνας όλου του λαού!

Να δυναμώσει η λαϊκή στήριξη και αλληλεγγύη! Να δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων ενάντια στα μονοπώλια, στην ΕΕ και την εξουσία τους. Εκεί το ΚΚΕ καταθέτει τις δυνάμεις του, με πράξεις, στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού.

Ο λαός έχει τη δύναμη να διεκδικήσει το μέλλον του έξω από τα όρια του σημερινού συστήματος, στην κοινωνία της πραγματικής εργατικής - λαϊκής εξουσίας, με αποδέσμευση από ΕΕ και ΝΑΤΟ και κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία, τον σοσιαλισμό.

Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, στον οποίο η απαλλαγή του αγρότη από τα βιομηχανικά, τραπεζικά, εμπορικά μονοπώλια συνδυάζεται με αναβάθμιση της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, της ποιότητας ζωής, με ελεύθερο χρόνο. Είναι ο δρόμος των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών, ο οποίος δίνει οριστικά τέλος στο βάσανο της επιβίωσης, που σήμερα αποτελεί ατομική υπόθεση για τον βιοπαλαιστή αγρότη και όχι κοινωνική υπόθεση και ευθύνη. Το ΚΚΕ τεκμηριώνει στο Πρόγραμμά του ότι μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα ο λαός, με βάση τις δυνατότητες του σήμερα. Γιατί ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής, η κοινωνική ιδιοκτησία, με την εργατική τάξη, τον λαό πραγματικά στην εξουσία, το σύστημα του σοσιαλισμού θα εξασφαλίσει στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον λαό μια ζωή με κοινωνική ευημερία, όπως αρμόζει στον 21ο αιώνα.