ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Μεγαλύτερη και συντονισμένη κλιμάκωση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος!

Στη Νίκαια Λάρισας οδηγούν όλοι οι δρόμοι | Μιλούν στον «Ριζοσπάστη» ο Ρ. Μαρούδας και ο Κ. Χατζής, εκ μέρους της ΠΕΜ και του μπλόκου της Νίκαιας αντίστοιχα

Τη μαζική συμμετοχή στονπροετοιμάζουν οιπουθα βρεθούν στηστις 12 μ., για να αποφασίσουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα. Στη σύσκεψη αναμένεται να πάρουν μέρος οιπου έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχουν και δεκάδες ακόμα μικρότερες συγκεντρώσεις με τρακτέρ.

Σε δήλωσή του στον «Ριζοσπάστη» ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σημειώνει: «Είναι ένας πανελλαδικός ξεσηκωμός επιβίωσης απέναντι στις πολιτικές της ΚΑΠ της ΕΕ, των κυβερνήσεων, που μας έφτασαν έως εδώ. Μας γεμίζει δύναμη και αντοχή η πρωτόγνωρη συμμετοχή των τρακτέρ, η αγωνιστική διάθεση των συναδέλφων μας, ο λαός που είναι από την πρώτη μέρα μαζί μας. Εχει "σπάσει ο τσαμπουκάς" της κυβέρνησης, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας συκοφαντήσει, να μας βάλει εμπόδιο.

Δεν βγήκαμε στον δρόμο για να πάρουμε απλά τα δικά μας λεφτά, τα χρωστούμενα που μας οφείλουν. Βγήκαμε για τα αιτήματα που θα μας επιτρέψουν να έχουμε προοπτική, να ζήσουμε από τη δουλειά μας. Κανένας βιοπαλαιστής δεν θέλει να είναι στον δρόμο, μέσα στο κρύο και τη βροχή ενώ πλησιάζουν γιορτές, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η επιβίωσή μας είναι για μας η κόκκινη γραμμή μας και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από αυτό!

Θα προχωρήσουμε σε μεγάλη πανελλαδική συντονισμένη κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτά τα επόμενα αγωνιστικά βήματα θα τα συζητήσουμε συλλογικά και συντονισμένα, όπως κάνουμε κάθε φορά μέσα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα».

«Δεν γυρνάμε πίσω αν δεν πάρουμε αυτά που ζητάμε!»

Αντίστοιχα, σε δήλωσή του ο Κώστας Χατζής, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τονίζει: «Μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων προχωράμε στον πανελλαδικό συντονισμό των δεκάδων μπλόκων που βγήκαν αυτές τις μέρες στους δρόμους του αγώνα.

Στη Νίκαια θα συζητήσουμε από κοινού το πώς θα κλιμακώσουμε για να πιέσουμε πιο πολύ την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Με την υποκριτική στάση που κρατάει απέναντί μας μόνο μας εξοργίζει και μας πεισμώνει για το δίκιο μας. Αν θέλει να φύγουμε από τα μπλόκα, να δώσει ουσιαστικές λύσεις εδώ και τώρα και όχι ψίχουλα και υποσχέσεις, που τα έχουμε ξανακούσει.

Ο κόσμος στα μπλόκα είναι ανυποχώρητος, δεν κάμπτεται το ηθικό μας, γιατί είμαστε πολλοί, έχουμε μεγάλο δίκιο και θα το επιβάλουμε με την κλιμάκωση του αγώνα μας. Γι' αυτό, η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της να αφήσουν την κοροϊδία και να δώσουν τώρα πολιτικές λύσεις. Γιατί χρήματα μπορούν να βρουν για τις δικές μας ανάγκες, όπως βρίσκουν σε μια νύχτα 300 εκατομμύρια για τους εφοπλιστές, για το "πρασίνισμα" του στόλου τους και τους επιδοτούν σταθερά με αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ εμάς μας λένε πως είναι "μαξιμαλιστικό" αυτό το αίτημα. Δεν υποχωρούμε! Με την ενότητα στα αιτήματά μας και με τα πανίσχυρα μπλόκα μας θα βγούμε νικητές από αυτόν τον μεγάλο αγώνα».