Στα μπλόκα! Εκεί σπάει ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης και της πολιτικής της!

Ο μεγαλειώδης ξεσηκωμός των χιλιάδων βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων και τα συγκλονιστικά μπλόκα τους στο οδικό δίκτυο και στα κρίσιμα σημεία όλης της χώρας έχουν «στριμώξει» για τα καλά την κυβέρνηση της ΝΔ. Από την πρώτη στιγμή αυτού του δίκαιου αγώνα έχει επιστρατεύσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να του βάλει εμπόδια, να τον υπονομεύσει.

Αφού έπεσε στο κενό η επιχείρηση καταστολής και τρομοκράτησης, με τις δυνάμεις καταστολής που χτύπησαν απρόκλητα κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών σε διάφορες περιοχές, με τα «αγροτοδικεία» και τις απειλές για διώξεις με παρεμβάσεις εισαγγελέων στα μπλόκα, προσπάθησε να υποκινήσει το δηλητήριο του περιβόητου «κοινωνικού αυτοματισμού» σε βάρος της αγωνιζόμενης αγροτιάς, με στόχο να συκοφαντηθεί ο αγώνας.

Η κυβέρνηση αναμασά διαρκώς την καραμέλα για την «ταλαιπωρία» της υπόλοιπης κοινωνίας, για «αγώνα που στρέφεται ενάντια σε μερίδα συμπολιτών» κ.ο.κ. Βέβαια, και αυτή η προσπάθεια της έχει γυρίσει «μπούμερανγκ», αφού ο αγώνας των βιοπαλαιστών πήρε μεγαλύτερη δύναμη από τη μαζική συμπαράσταση και αλληλεγγύη που τους δείχνει ο λαός καθημερινά, από την πρώτη στιγμή που στήθηκαν τα μπλόκα.

Και αφού κάτω από την αποφασιστικότητα των αγροτών αυτές οι προσπάθειες αχρηστεύτηκαν, τώρα η κυβέρνηση επιχειρεί να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα τους ισχυριζόμενη ότι οι αγρότες

Την ίδια ώρα υπερπροβάλλει το ότι οι αγρότες «θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα των τελευταίων χρόνων», αναφερόμενη στα παρωχημένα και καθυστερημένα ψίχουλα που δικαιούνται από τις πληρωμές επιδοτήσεων και άλλων χρωστούμενων προγραμμάτων, τα οποία μάλιστα δίνονται «κουτσουρεμένα» και κάτω από την πίεση των μπλόκων.

Ομως οι αγρότες βρίσκονται νύχτα - μέρα στα μπλόκα γιατί διεκδικούν συγκεκριμένα αιτήματα, ζωτικής σημασίας ώστε να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, να μείνουν στα χωριά τους, να παράγουν τρόφιμα καλά και φτηνά για όλο τον λαό.

Διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν αξιοπρεπές εισόδημα, για να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα για τις καλλιέργειας.

Μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής που τους επιβάλλουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι που τους προμηθεύουν με πανάκριβα εργαλεία, αναλώσιμα, σπόρους, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, αλλά και πανάκριβη Ενέργεια για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Μέτρα προστασίας της παραγωγής τους για να μη βρίσκεται εκτεθειμένη στο έλεος των φυσικών και καιρικών φαινομένων, αλλά να προστατεύεται από τις κατάλληλες υποδομές, να αποζημιώνονται ουσιαστικά και στο 100% για τις ζημιές τους.

Είναι στον δρόμο για το μέλλον τους, για να έχουν εισόδημα και ποιότητα ζωής που θα τους επιτρέπει να ζουν αξιοπρεπώς στα χωριά τους. Στα παραπάνω προστίθεται η αγωνία τους από τη στροφή στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία της ΕΕ, που αφαιρεί κονδύλια από την ενίσχυση των αγροτοκτηνοτρόφων και τα κατευθύνει στις αγορές όπλων και στην κατασκευή πολεμικού υλικού.

...κόντρα στις «δημοσιονομικές αντοχές»

Τα παραπάνω αιτήματα, φυσικά, δεν προέκυψαν ξαφνικά. Οι βιοπαλαιστές τα διεκδικούν διαχρονικά, αναπτύσσοντας πολύμορφη αγωνιστική δράση γι' αυτά όλο τον χρόνο. Σε αυτά προστέθηκαν δύο νέα, εξαιτίας της ευλογιάς και των συνεπειών από το σκάνδαλο κυβέρνησης και ΕΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για αιτήματα που αφορούν την επιβίωσή τους, όμως για την κυβέρνηση και την πολιτική της χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά», θεωρούνται κόστος που εξαντλεί τα «δημοσιονομικά περιθώρια». Αυτά δηλαδή που χωράνε με άνεση το αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, τη φοροασυλία στους άλλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα εγγυημένα κέρδη σε παραχωρησιούχους εθνικών δρόμων, τους πανάκριβους εξοπλισμούς για την πολεμική εμπλοκή της χώρας, τη στροφή στην πολεμική οικονομία κ.ο.κ.

Απορρίπτει το αίτημα για τιμές στα προϊόντα οι οποίες να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, ώστε οι αγρότες να έχουν εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες τους, επικαλούμενη τη λειτουργία της «ελεύθερης αγοράς»!

Ενώ για τα έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας, τα σχέδια που προωθούνται στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές δείχνουν ότι στόχος της δεν είναι η προστασία των αγροτών αλλά το διώξιμό τους από την παραγωγή, μέσω των «αναδιαρθρώσεων» στις καλλιέργειες, της εμπορευματοποίησης του νερού κ.λπ.

Αρνείται τον εμβολιασμό των προβάτων, για να μη θίξει την κερδοφορία των βιομηχάνων και μεγαλοεξαγωγέων της φέτας.

Επομένως, η κυβέρνηση δεν είναι καθόλου ανήξερη. Γνωρίζει καλά ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών προϋποθέτει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, μια χούφτα μονοπώλια που ληστεύουν τον μόχθο χιλιάδων βιοπαλαιστών και του λαού για να θωρακίζουν την κερδοφορία τους.

Με οργάνωση, συλλογικότητα και συντονισμό!

Οσο για την «επίσημη και σοβαρή εκπροσώπηση» που δήθεν οι αγρότες δεν έχουν, η κυβέρνηση προκαλεί τους χιλιάδες βιοπαλαιστές που δίνουν τη μάχη συσπειρωμένοι στους Αγροτικούς Συλλόγους, στις Ομοσπονδίες και στα μπλόκα τους, που συντονίζονται μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το πλαίσιο πάλης της οποίας εκφράζει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, σε σύγκρουση με την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, που τους διώχνει από την παραγωγή.

Οι φετινές συγκλονιστικές κινητοποιήσεις αποφασίστηκαν στη μαζικότερη σύσκεψη των τελευταίων χρόνων, της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στις 23 Νοέμβρη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι δεκάδων Ομοσπονδιών και εκατοντάδων Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων από όλη τη χώρα. Ακολούθησαν διεξοδικές συζητήσεις στα καφενεία και στις πλατείες των χωριών, συνεδριάσεις Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών, συνεχείς συσκέψεις σε επίπεδο νομών και περιοχών.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισας (με εκπροσώπους της οποίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συναντήθηκε από τις 9 Οκτώβρη και έλαβε «επίσημα» τα αιτήματά της) μόλις πριν έναν μήνα πραγματοποίησε το Συνέδριό της, με σημαντικά αυξημένη συμμετοχή αντιπρόσωπων στις αρχαιρεσίες, τους οποίους απασχόλησε ιδιαίτερα η σημασία που έχουν για την οργάνωση της πάλης η ύπαρξη, η λειτουργία και το δυνάμωμα των Αγροτικών Συλλόγων και της ίδιας της Ομοσπονδίας.

Αλλά και αυτές τις μέρες στα μπλόκα, καθημερινά γίνονται συνελεύσεις των αγροτών, έχουν συγκροτηθεί Συντονιστικές Επιτροπές των μπλόκων, οι οποίες συνεδριάζουν καθημερινά και μετά από συλλογικές συζητήσεις παίρνουν τις αποφάσεις τους.

Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών που τάχα ψάχνει η κυβέρνηση, η οποία τους βρίσκει διαρκώς μπροστά της, είτε σε μαζικές κινητοποιήσεις, είτε σε συναντήσεις που κατά καιρούς γίνονται κάτω από την πίεση του αγώνα.

Ποιον ενοχλούν τελικά τα μπλόκα;

Σίγουρα όχι τον λαό της χώρας! Εκείνος μέσα από τα σωματεία και τους φορείς του βρίσκεται κάθε μέρα εκεί, διαδηλώνει πολύμορφα την αλληλεγγύη του. «Καλά κάνετε, συνεχίστε και εμείς μαζί σας», είναι το μήνυμα που διατρανώνεται από όλο τον λαό, που όχι μόνο δεν ταλαιπωρείται, αλλά κατανοεί πως μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει και ο ίδιος από αυτόν τον αγώνα, που αφορά το «τι» τρώει και «πόσο» το πληρώνει.

Ομως γιατί τόση επιμονή από την κυβέρνηση «να φύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους», «να γίνει διάλογος χωρίς ακραίες μορφές διεκδίκησης»; Οι εικόνες με τα χιλιάδες τρακτέρ που μετατράπηκαν σε «άρματα μάχης» παρατεταγμένα στις Εθνικές Οδούς, λιμάνια, αεροδρόμια, τελωνεία κ.λπ., χαλάνε τη «βιτρίνα» της κανονικότητας που προβάλλει η κυβέρνηση. Τα μπλόκα ενοχλούν γιατί «μπλοκάρουν» τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, την οικονομική δραστηριότητα του καπιταλιστικού συστήματος σε νευραλγικά της σημεία.

Εκείνοι που ενοχλούνται πραγματικά είναι οι καπιταλιστές, οι εμποροβιομήχανοι και η οικονομία τους, τα μονοπώλια του κλάδου των Μεταφορών, τα μεγάλα logistics, αφού η αύξηση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων ή η όποια καθυστέρηση στη μεταφορά τους καθυστερεί σοβαρά και την κερδοφορία τους.

Ενοχλούνται οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι που εκμεταλλεύονται το εθνικό οδικό δίκτυο, επιβάλλοντας συνεχείς αυξήσεις στα διόδια, τα οποία χρυσοπληρώνει ο λαός για να θησαυρίζουν αυτοί.

Ενοχλείται το τουριστικό κεφάλαιο, η «ατμομηχανή της οικονομίας», οι μεγαλοξενοδόχοι που καταγράφουν κέρδη - ρεκόρ χτισμένα στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων του κλάδου, την ώρα που ο λαός δεν μπορεί να πάει ούτε μισή μέρα διακοπές. Εκεί οφείλονται οι «γκρίνιες» για τις ακυρώσεις σε μεγάλα ξενοδοχεία σε χριστουγεννιάτικους πανάκριβους προορισμούς!

Με τα μπλόκα και στα μπλόκα για το δίκιο των βιοπαλαιστών!

Η λυσσαλέα προσπάθεια της πανικόβλητης κυβέρνησης να κάμψει τον ηρωικό αγώνα που δίνουν χιλιάδες βιοπαλαιστές της υπαίθρου δείχνει τι είναι εκείνο που τη φοβίζει, αλλά και πού βρίσκεται η δύναμή τους: Στη σύγκρουση με την πολιτική της κερδοφορίας των λίγων μονοπωλιακών ομίλων, στα μπλόκα, στο δυνάμωμα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, στα αιτήματά του, στην κοινή δράση με τα υπόλοιπα εργατικά - λαϊκά στρώματα.

Αγγ. Τσ.