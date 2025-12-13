Συστημικά ζιζάνια

Με τα μαχητικά αγροτικά μπλόκα σε εξέλιξη, ευκαιρία ψάχνουν να απλωθούν διάφορα συστημικά ζιζάνια, που υποτίθεται στηρίζουν τον δίκαιο αυτόν αγώνα και τα αιτήματά του, αλλά εν τέλει τα υποσκάπτουν. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, που παρά τις γνωστές φωνασκίες αφήνει στο απυρόβλητο τον δρόμο που οδήγησε σε ασφυξία τους αγρότες, προβάλλει θέσεις εντός των ορίων του, που παρόμοιες έχουν και τα άλλα αστικά κόμματα.

Η Ελληνική Λύση άλλωστε έχει ψηφίσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, και το ίδιο έχει κάνει για τροπολογίες ή κανονισμούς που έρχονται προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι ενστάσεις για «επαναδιαπραγμάτευση» της ΚΑΠ και «μεγαλύτερη ευελιξία εξειδίκευσης» κάθε κράτους - μέλους (που αφορούν και αντιτιθέμενα επιχειρηματικά συμφέροντα) δεν αναιρούν ότι πρόκειται για πολιτική ενίσχυσης της κερδοφορίας των μονοπωλίων της ΕΕ, σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών που κατά καιρούς έχουν ξεσηκωθεί σε όλη την Ευρώπη γι' αυτόν τον λόγο.

Η συνέπεια της Ελληνική Λύσης στην πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες αποτυπώνεται σε όλες τις επιταγές της ΕΕ, όπως στη μετατροπή των αγροτοκτηνοτρόφων σε επιχειρηματίες, στην κατεύθυνση περαιτέρω συγκέντρωσης της παραγωγής σε λίγα χέρια, σε μεγάλες καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Οπως και άλλα κόμματα, προβάλλει τους συνεταιρισμούς και τη συνένωση των μικρών αγροτών ως όχημα για τα παραπάνω, με αποτελέσματα που έχουν δοκιμαστεί πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν «κάψει τη γούνα» της φτωχής αγροτιάς, αφού η όποια «συνένωση» γίνεται στο έδαφος της επιχειρηματικότητας και του καπιταλιστικού ανταγωνισμού.

Στηρίζει την «πράσινη μετάβαση», που μεταξύ άλλων λύνει τα χέρια των ΑΠΕ, οι οποίες εγκαθίστανται σωρηδόν ακόμα και σε γόνιμη γεωργική γη ενώ πουλάνε πανάκριβο το ρεύμα στους αγρότες. Ζητά ακόμα μεγαλύτερες παροχές στους επιχειρηματικούς ομίλους (π.χ. μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο 15%), κρατική στήριξη σε βιομηχάνους, όπως στα τρόφιμα και σε άλλους κλάδους. Ολους όσοι δηλαδή ξεζουμίζουν τον μόχθο τον αγροτών, αναγκάζοντάς τους να πουλάνε σε εξευτελιστικές τιμές την ώρα που οι ίδιοι βλέπουν τα κέρδη τους να φουσκώνουν, επωφελούμενοι ανάμεσα σε άλλα και από την ακρίβεια, τις τιμές - φωτιά που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια.

Τέλος, διόλου τυχαία η Ελληνική Λύση ανάγει τα προβλήματα των αγροτών στην «έλλειψη διαφάνειας» στη διαχείριση των πόρων, ασκεί κριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να βγάζει μιλιά για το έδαφος της ΚΑΠ και της ΕΕ όπου ξεφυτρώνουν τέτοια φαινόμενα. Την ίδια ώρα βέβαια που σηκώνει τους τόνους για τη διαπλοκή, μια χαρά συμβάλλει στη θεσμοθέτησή της, όπως έκανε με την ψήφο της στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιου για τις «ομάδες συμφερόντων», τα λόμπι δηλαδή, που χαρακτηρίζονταν «ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Εν ολίγοις, αποτελεί βολικό στήριγμα του συστήματος, μακριά από τα συμφέροντα του λαού και των αγροτών, και βαφτίζεται «αντισυστημική» δύναμη με σκοπό να εγκλωβίσει λαϊκές δυνάμεις, με ρόλο και στις διεργασίες που εξελίσσονται για την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος.

Π. Κετσ.