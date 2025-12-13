Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ

Σε απόγνωση η κυβέρνηση, ζητά «ονόματα και διευθύνσεις»

Σε απόγνωση η κυβέρνηση,Μ' αυτό τον σκοπό, η αστυνομία και η εισαγγελία έφτασαν να ζητούν πληροφορίες από κάθε λογής υπηρεσίες για ιδιοκτήτες τρακτέρ που συμμετέχουν στις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις, ώστε μετά σειρά να πάρει η «ανεξάρτητη δικαιοσύνη».

Συγκεκριμένα, σε έγγραφο που έχει στα χέρια του ο «Ριζοσπάστης», φαίνεται η παραγγελιά που κάνει συγκεκριμένη αστυνομική διεύθυνση - και μάλιστα προς άσχετη υπηρεσία - να της δώσει διευθύνσεις και ονόματα τεσσάρων ιδιοκτητών τρακτέρ, με βάση τις πινακίδες κυκλοφορίας τους. Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει μάλιστα γνωστό πως αυτή η παραγγελιά αφορά «προανάκριση για παρακώλυση συγκοινωνιών».

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στη διάθεση της εφημερίδας μας, κυβέρνηση και ΕΛ.ΑΣ. στέλνουν σωρηδόν αιτήματα στους ιδιωτικούς ομίλους που λειτουργούν τους αυτοκινητοδρόμους ώστε, όπως αναφέρεται, «άμεσα» να παρασχεθεί βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες για να ασκηθούν διώξεις σε αγρότες που έστησαν τα μπλόκα.

Ματαιοπονούν βέβαια κράτος και κυβέρνηση, αφού κάθε τέτοια προσπάθεια τρομοκράτησης και καταστολής πέφτει στο κενό, τσακίζεται από την αποφασιστικότητα και την αλληλεγγύη όλου του λαού που είναι στο πλευρό των αγροτών.