ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πολιόρκησαν μαζί με εργαζόμενους το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

MotionTeam

Με μια μεγάλη διαδήλωση μπροστά στην κεντρική πύλη τουκαι τους γύρω δρόμους, αγρότες, εργάτες, φοιτητές έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους και τα δικαιώματά τους, θα τραβήξουν τον δρόμο του αγώνα μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από τους αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Και μέσα από αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση δόθηκε δυνατό το μήνυμα ότι όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, δεν θα καταφέρει να διχάσει τον λαό που τσακίζεται από την πολιτική της, την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, την πολιτική που θυσιάζει τις ζωές των πολλών για τα κέρδη των λίγων.

Βούλιαξαν οι δρόμοι έξω από το λιμάνι

Από τις 10 το πρωί άρχισαν να συγκεντρώνονται οι αγρότες από τα μπλόκα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο μπλόκο των Μαλγάρων. Με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα, με τις σημαίες και τα πανό τους πήραν τη θέση τους στο μεγάλο κομβόι. Αγρότες από τα μπλόκα της Λάρισας, της Πιερίας, της Ημαθίας, της Πέλλας, του Κιλκίς, των Σερρών, της Κοζάνης, της Φλώρινας κ.α. Ολοι μαζί ξεκίνησαν την πορεία τους προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.





Eurokinissi

Στασυναντήθηκαν οικαι από εκεί με αυτοκινητοπομπή έφτασαν στο λιμάνι. Αντάμωσαν με τους συναδέλφους τους από τατουςπου είχαν πάρει τη θέση τους στον χώρο της διαδήλωσης.

Με κόρνες και μεγαφωνικές έφτασαν πρώτα τα τρακτέρ και παρατάχθηκαν μπροστά στην πύλη του λιμανιού που ήταν σιδερόφραχτη από αστυνομικές δυνάμεις.

Τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους υποδέχθηκαν μαχητικά και μαζικά οι εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι φοιτητές, βροντοφωνάζοντας «εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά», «εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι ενωμένοι θα βγούμε νικητές».

Από την καρότσα ενός φορτηγού όπου είχε στηθεί η μικροφωνική, οι εκπρόσωποι των μπλόκων μίλησαν για τον αγώνα που δίνουν, για τις διεκδικήσεις τους και δήλωσαν την απόφασή τους ενωμένοι να συνεχίσουν. Και οι εκπρόσωποι των εργατικών σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι ο αγώνας των αγροτών αφορά το σύνολο του λαού.

Ο Κώστας Ανεστίδης, από τη συντονιστική του μπλόκου των Μαλγάρων, ενημέρωσε ότι ζήτησαν από τον λιμενάρχη να τους επιτρέψει να μπουν μέσα, για να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία στους δρόμους. Ομως εισέπραξαν άρνηση και αναγκάστηκαν να κλείσουν τον δρόμο.





MotionTeam

«Εκπτώσεις στη ζωή μας δεν κάνουμε»

Αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να υπονομεύσει τον αγώνα των αγροτών και την ενότητά τους. «Δεν θα λυγίσουμε», είπε«Να ζήσουμε θέλουμε», τόνισε. Στη συνέχεια ευχαρίστησε για την αλληλεγγύη και τη στήριξη όσους συμμετείχαν στην κινητοποίηση. «Δεν μας χωρίζει τίποτα με τους εργαζόμενους» υπογράμμισε.

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, ανέδειξε ότι «αυτός ο αγώνας είναι όλου του λαού και πρέπει να τον τραβήξουμε μέχρι τέλους. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους. Βρίσκει και πρόθυμους να πάει να συζητήσουν τώρα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη. Οποιοσδήποτε πάει να δώσει χέρι βοήθειας, με συνομιλίες, με συναντήσεις, προφανώς υπονομεύει τον αγώνα μας.

Τα προβλήματά μας τα γνωρίζουν πολύ καλά. Τα αιτήματά μας τους τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν θέλουν να δώσουν λύση που να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Θα βγουν πάλι και θα πουν: Αυτό απαγορεύεται από την ΕΕ, αυτό επιβάλλεται από την ΕΕ, αυτό τα δημοσιονομικά δεν το επιτρέπουν. Να ξέρουν ένα πράγμα: Εκπτώσεις στη ζωή μας δεν κάνουμε. Αυτά που διεκδικούμε είναι αυτά που πρέπει να λυθούν. Μόνο οργανωμένα μπορούμε να έχουμε αυτή τη ζωή που μας αξίζει το 2025. Να μην κάνουμε πίσω. Μόνο μπροστά και νίκη».

Ο Κώστας Σέφης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων Κυμίνων, ευχαρίστησε για «τη συγκλονιστική υποστήριξη, από την πρώτη μέρα που πατήσαμε στον δρόμο. Χωρίς εσάς δεν θα είχαμε την ίδια δύναμη και το ίδιο πείσμα για να δώσουμε αυτό τον αγώνα. Ολοι μαζί ενωμένοι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε».

Τον λόγο πήραν εκπρόσωποι των αγροτών από το μπλόκο στο Γυψοχώρι Πέλλας, την Αριδαία, το Δερβένι, τον Φιλώτα, το τελωνείο Ευζώνων, τη Σκύδρα, τη Χαλκηδόνα, τα Πράσινα Φανάρια, τους μελισσοκόμους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, του Τελωνείου Νίκης, τη Σιάτιστα κ.ά. Σε όλους τους τόνους κατήγγειλαν την πολιτική που τους ξεκληρίζει, τους στερεί τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν και να θρέψουν τον λαό μας με ασφαλή, καλής ποιότητας και φθηνά προϊόντα.

Ενδεικτική ήταν η αναφορά ενός πρώην κτηνοτρόφου από την Περιστερά Θεσσαλονίκης, που το 2023 αναγκάστηκε να θανατώσει το κοπάδι του εξαιτίας ασθένειας και από τότε δεν κατάφερε να το ξαναφτιάξει. Βρέθηκε στον δρόμο γιατί δεν αποζημιώθηκε. «Μην πέσετε στην παγίδα και εφησυχάσετε ότι θα πάρετε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις. Θα σας κοροϊδέψουν, όπως κορόιδεψαν κι εμένα», είπε στους συναδέλφους του που τώρα θανατώνουν τα κοπάδια τους λόγω της ευλογιάς.

«Ο αγώνας μας είναι κοινός!»

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των Σωματείων, ανάμεσά τους οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι συνταξιούχοι, που και τις προηγούμενες μέρες βρέθηκαν δίπλα στους αγρότες στα μπλόκα του αγώνα κ.α.

«Οι φοιτητές απ' όλη τη χώρα είμαστε στο πλευρό σας, είμαστε τα δικά σας παιδιά. Σας στηρίζουμε. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας μέχρι να δικαιωθεί και το τελευταίο αίτημά σας. Τα βάσανα και τα αδιέξοδά σας έχουν την ίδια ρίζα με αυτά που τσακίζουν τις ζωές μας», είπε ο εκπρόσωπος των φοιτητικών συλλόγων.

Ο Κώστας Γκουντέλιας, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, τους καλωσόρισε λέγοντας ότι «οι εργάτες και οι εργάτριες γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να μην μπορείς να ζήσεις από τον μισθό σου, όπως εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε από την παραγωγή σας. Ο αγώνας είναι κοινός. Μας γεμίζετε με αισιοδοξία».

Ο Νίκος Τσακλίδης, μέλος στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, συγγενής θύματος των Τεμπών, αναφέρθηκε στην πολιτική υποχρηματοδότησης για την ασφάλεια, τη ζωή, την επιβίωση που είναι γενικευμένη παντού, σε όλους τους κλάδους και οδηγεί σε εγκλήματα. Και κατέληξε: «Είστε σάρκα από τη σάρκα μας. Θα παλέψουμε όλοι μαζί για να στριμώξουμε αυτή την κυβέρνηση και να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, που λέει ότι η ζωή μας είναι κόστος».

«Ο αγώνας σας φωτίζει τι πρέπει να κάνει όλος ο λαός όταν βρίσκεται στον τοίχο. Κυβέρνηση, ΚΑΠ, ΕΕ μας ξεζουμίζουν κάθε μέρα. Αυτός ο αγώνας θα είναι νικηφόρος γιατί είναι ενωμένοι όλοι και δεν περνάει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά. `Η αυτοί θα κερδίσουν ή εμείς», είπε ο Παναγιώτης Αρβανιτίδης, από το σωματείο της «e-food».

Ο Πέτρος Σημάδης από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ανέφερε: «Εμείς βάζουμε στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα σας, λάχανα, καρότα, κρέατα που παράγετε εσείς, και εσείς και εμείς δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. 300 εκατ. θα δώσουν στους εφοπλιστές για να πρασινίσουν τον στόλο τους και δεν δίνουν φράγκο για το αγροτικό πετρέλαιο. Χωρίς εσάς και χωρίς εμάς δεν γυρνά το γρανάζι, δεν γυρνά η οικονομία. Εμείς κι εσείς παράγουμε συνάδελφοι. Ενωμένοι θα νικήσουμε». Και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στο νέο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού, στις 16 Δεκέμβρη στο συλλαλητήριο ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό.

Σήμερα Σάββατο όλοι στη Νίκαια

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, οπότε οι αγρότες ξεκίνησαν να αποχωρούν συγκροτημένα με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα για να επιστρέψουν στα μπλόκα. Και σήμερα ετοιμάζονται να συμμετέχουν στην πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων στη Νίκαια.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής την Θεανώ Καπέτη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και Γραμματέα της Οργάνωσης Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας. Παραβρέθηκαν επίσης δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι εκλεγμένοι με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στους δήμους της Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.