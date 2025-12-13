ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δυναμώνει το απεργιακό μέτωπο για τις 16 Δεκέμβρη

Κάθε μέρα διευρύνονται οι αποφάσεις και εντείνονται οι προετοιμασίεςκαταγράφοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον κοινό αγώνα των εργαζομένων με τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου και της πόλης απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, την πολιτική που για τα κέρδη των λίγων θυσιάζει κάθε λαϊκή ανάγκη.

Τα Εργατικά Κέντρα Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας παίρνοντας απεργιακές αποφάσεις κάνουν και δική τους υπόθεση τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών, και ακυρώνουν την άθλια προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει απέναντί τους τον λαό. Ενώ στον Βόλο τα εργατικά σωματεία οργανώνουν συλλαλητήριο.

Η απεργία δίνει παράλληλα μια πρώτη απάντηση στην κυβέρνηση, που εκείνη την ημέρα φέρνει για ψήφιση τον αιματοβαμμένο κρατικό προϋπολογισμό, με εκατομμύρια για την πολεμική οικονομία, περικοπές και φοροληστεία για τον λαό.

Τα σωματεία που παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις συμμετοχής αυξάνονται κάθε μέρα, όπως και οι περιοδείες σε χώρους δουλειάς, από τις οποίες φτάνουν ενθαρρυντικά μηνύματα από τους εργαζόμενους. Οπως φάνηκε για παράδειγμα στη Λάρισα, στους κλάδους του Μετάλλου, του Φαρμάκου, του Επισιτισμού κ.λπ. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου παραχώρησε την Παρασκευή συνέντευξη Τύπου.

«Στο πόδι» οι μαζικοί φορείς

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας και των συγκεντρώσεων βρίσκονται και οι φορείς των αυτοαπασχολούμενων, που όλες αυτές τις μέρες βρίσκονται έμπρακτα στο πλευρό των αγροτών και στα μπλόκα τους, δηλώνοντας πως «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δικαιωθεί ο αγώνας σας».

Μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας την ημέρα της απεργίας θα προτείνει στα μέλη του να κλείσουν για συγκεκριμένες ώρες τα καταστήματα, σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών. Αντίστοιχα, την Παρασκευή στην Καρδίτσα με πρωτοβουλία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ έγινε σύσκεψη των σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με επίκεντρο την οργάνωση και την επιτυχία της απεργιακής μάχης.

Απεργία στη Λέσβο

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται και οι φοιτητές, με τους περισσότερουςστο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα, να έχουν πάρει αγωνιστικές αποφάσεις, οργανώνοντας πολύμορφη δράση και για την ημέρα της απεργίας, με καταλήψεις στις σχολές και συμμετοχή στις συγκεντρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για ταπου ήδη όλες τις προηγούμενες μέρες πήραν αγωνιστικές πρωτοβουλίες, με αποχές και οργανωμένες επισκέψεις στα μπλόκα, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους. Στα απεργιακά συλλαλητήρια καλεί και ησημειώνοντας: «Να στήνουμε τα δικά μας μπλόκα σε κάθε σχολείο σε όλη τη Λάρισα, με καταλήψεις - αποχές - πορείες».

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν την Τρίτη 16 Δεκέμβρη και οι εργαζόμενοι της Λέσβου με απόφαση του Εργατικού Κέντρου, διαδηλώνοντας μαζί με τους αγρότες και τη νεολαία του νησιού.

Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 9 π.μ. έξω από τα δικαστήρια της Μυτιλήνης, όπου θα δικάζονται ο πρόεδρος του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, ο γγ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και άλλοι διαδηλωτές, με κατασκευασμένες κατηγορίες, για τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν τον Φλεβάρη του 2022 ενάντια στην κατασκευή της δομής - φυλακής στη Βάστρια.