Κάθε κόμβος και μπλόκο, κάθε μπλόκο και σινιάλο κλιμάκωσης

Στους δρόμους του συντονισμένου αγώνα, σε δεκάδες μπλόκα από τον Εβρο έως την Κρήτη και τα νησιά σε Αιγαίο και Ιόνιο, σε πλήρη εξέλιξη είναι ο συγκλονιστικός αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων.

Με την αποφασιστικότητά τους να ξεχειλίζει, τα μηνύματα που στέλνουν οι χιλιάδες παραγωγοί από τα μπλόκα είναι αυτά της κλιμάκωσης. Αυτό το μήνυμα που απηχεί τις διαθέσεις τους και το «ούτε βήμα πίσω» αναμένεται να μεταφέρουν και σήμερα Σάββατο στη μεγάλη πανελλαδική συνάντηση συντονισμού στη Νίκαια της Λάρισας.

Με γραμμή κλιμάκωσης «ανεβαίνουν» από τη Στερεά και την Εύβοια στη Νίκαια

Με αυτή την ξεκάθαρη γραμμή κλιμάκωσης του αγώνα θα συμμετάσχουν στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη και οι αντιπροσωπείες των μπλόκων από Στερεά και Εύβοια, που και χτες Παρασκευή συνέχισαν τις αγωνιστικές τους δράσεις, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Εξάλλου, αυτό που κυριαρχεί στα μπλόκα της Στερεάς και Εύβοιας, είναι ότι ο αγώνας τώρα ξεκινά. Κάτι που επιβεβαιώνεται από τις νέες δυνάμεις που μπαίνουν στη μάχη, το καθημερινό φούντωμά της, την αγωνιστική διάθεση, αλλά και την πλατιά αλληλεγγύη που εκφράζεται από συνδικάτα και εργαζόμενους, από αυτοαπασχολούμενους, νεολαία και συνταξιούχους.

Στο πλαίσιο αυτό, δυναμικά συνέχισαν και χτες οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στοαποκλείοντας για δύο ώρες την κυκλοφορία στην υψηλή γέφυρα. Αυτή τη φορά μάλιστα απέκλεισαν και την παρακαμπτήριο, με αποτέλεσμα η σύνδεση με την Εύβοια να γίνεται μέσω Ριτσώνας και της παλιάς γέφυρας.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από τα μπλόκα του Μπράλου και του Δομοκού απέκλεισαν συντονισμένα την κυκλοφορία στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του κόμβου του Μπράλου, στον Ε-65 και στον δρόμο Λαμίας - Δομοκού. Μετά τη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια, σε γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα, με τη διάθεση κλιμάκωσης να κυριαρχεί.

Αποφασιστική διάθεση κλιμάκωσης επικρατεί και στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους στο μπλόκο της Αταλάντης, οι οποίοι, χτες το απόγευμα, μετακινήθηκαν ξανά με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα μέχρι τα διόδια της Τραγάνας, σηκώνοντας τις μπάρες για να περνούν ελεύθερα τα οχήματα. Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, η ρύθμιση της κυκλοφορίας βάζει τα οχήματα στην Εθνική οδό για λίγα μόλις χιλιόμετρα, ώστε να καταβάλλουν τα διόδια της Τραγάνας και να εκτραπούν ξανά στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Ανυποχώρητοι στα μπλόκα τους σε Κάστρο και Θήβα παραμένουν και οι αγρότες της Βοιωτίας. «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Αυτό είναι το μήνυμα του μπλόκου του Κάστρου, αυτό το μήνυμα θα μεταφέρουμε στους συναδέλφους στη Νίκαια», δηλώνει στον «Ριζοσπάστη» ο Γιώργος Βλάχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς. «Δεν κάνουμε πίσω, ο μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η κλιμάκωση του αγώνα. Δεν μας φοβίζουν οι απειλές, οι προβοκάτσιες και η καταστολή της κυβέρνησης, ούτε πέφτουμε στην παγίδα του δήθεν διαλόγου. Παλεύουμε για την επιβίωσή μας και όλος ο λαός είναι μαζί μας, το δείχνει καθημερινά, τον ευχαριστούμε για αυτό και καλούμε να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η αλληλεγγύη», συμπληρώνει.

Στα μπλόκα την Τρίτη τα συνδικάτα για τον προϋπολογισμό

Ολες αυτές τις μέρες, στα μετερίζια αγώνα των αγροτών της Στερεάς και Εύβοιας εκφράζεται και η

Αντιπροσωπείες σωματείων και Εργατικών Κέντρων, εκπρόσωποι συλλόγων και μαζικών φορέων, φοιτητές, συνταξιούχοι επισκέπτονται καθημερινά τα μπλόκα, δηλώνοντας την έμπρακτη στήριξή τους. Στέλνουν έτσι το μήνυμα ότι αυτός ο αγώνας τους αφορά όλους, σπάζοντας στην πράξη τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Μάλιστα το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς πήρε απόφαση να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση ενάντια στον κρατικό πολεμικό προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ., στο μπλόκο του Κάστρου. Αντίστοιχη απόφαση για την Τρίτη και για συγκέντρωση στο μπλόκο του Μπράλου έχει πάρει και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, σε ώρα που θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τους αγρότες του μπλόκου.

Τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών εκφράζουν επίσης τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας. Στο πλαίσιο αυτό αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και σωματείων της περιοχής επισκέφτηκε το απόγευμα της Παρασκευής το μπλόκο της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας, δηλώνοντας ότι βρίσκονται δίπλα τους σε ό,τι κι αν χρειαστούν.

Αμετακίνητοι σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Στηνοι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν και ενισχύουν τα μπλόκα τους στο(όπου το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποίησαν Συνέλευση) και στον

Μάλιστα για σήμερα Σάββατο, με αποφάσεις των Συλλόγων τους (Ακτίου - Βόνιτσας, Κατούνας), οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δεύτερου μπλόκου θα προχωρήσουν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων του Ακτίου στις 12 το μεσημέρι. Μπλόκα υπάρχουν επίσης στις γέφυρες του Εύηνου ποταμού και της Ναυπάκτου με τη Δωρίδα.

Στην Ηλεία, το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν μηχανοκίνητα συλλαλητήρια με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον Πύργο και τα Λεχαινά, από τους αγωνιζόμενους αγροτοκτηνοτρόφους των δύο μπλόκων. Παράλληλα συνεχίζονται και τα ανοίγματα των διοδίων της ΝΕΟ Πατρών - Πύργου αλλά και συγκεντρώσεις στα δύο μπλόκα.

Στην Αχαΐα μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας επί της Εθνικής Οδού με την Κόρινθο, με το μπλόκο να έχει καθημερινή «ζωή». Την ίδια ώρα, στην Αιγιάλεια συνεχίζει τη δράση του το μπλόκο του κόμβου της γέφυρας Σελινούντα, ενώ την Παρασκευή το βράδυ πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητο συλλαλητήριο στην πόλη του Αιγίου.

Στηγια τηέχει αποφασιστείστοστιςενώ στον νομό υπάρχει και δεύτερο μπλόκο, στον Χανδρινό.

Στη Λακωνία πραγματοποιούνται καθημερινές συγκεντρώσεις το απόγευμα στο ύψος του μπλόκου στη γέφυρα του Μορέα. Παράλληλα, με απόφασή τους οι αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι, που έχουν δηλώσει και τη συμμετοχή τους σήμερα Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, αποφάσισαν συμβολικό αποκλεισμό της παλαιάς και της νέας Εθνικής οδού Τρίπολης - Σπάρτης, με αρχή σήμερα Σάββατο το απόγευμα.

Στην Αργολίδα καθημερινές είναι οι συγκεντρώσεις στο μαζικό μπλόκο στον κόμβο Ινάχου στα Μαλαχιά, όπου το «παρών» δίνουν διαρκώς εργαζόμενοι και νεολαία, εκφράζοντας αλληλεγγύη.

Στην Αρκαδία με δυναμισμό και συμμετοχή παραμένουν τα μπλόκα σε ΒΙΠΕ Τρίπολης και Νεστάνη, όπως και στην Κορινθία όπου οι αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται αμετακίνητοι στις θέσεις τους στον κόμβο του Κιάτου.

Στην Ηπειρο

Παράλληλα, συνεχίζονται καθημερινά οι αγωνιστικές δράσεις στα μπλόκα. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι του Λούρου θα βρεθούν σήμερα Σάββατο, για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, στα διόδια του Ακτίου, μαζί με εκείνους από το μπλόκο της Βόνιτσας. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες από όλα τα μπλόκα της Ηπείρου (Αρτα, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα) μεταβαίνουν στη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια, για τον συντονισμό και την κλιμάκωση του αγώνα. Επιπλέον, έχουν ήδη ανακοινωθεί συλλαλητήρια σε κάθε νομό για την ερχόμενη Τρίτη.

Σε Δυτική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Σε φάση δυναμικής κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται και στη Δυτική Μακεδονία, μετά και τη μεγάλη σύσκεψη στοπου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, με τη συμμετοχή αγροτών και από τα τρία μπλόκα της περιοχής και δεκάδων σωματείων και φορέων από όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη το πρωί οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, ενώ χτες συμμετείχαν από κοινού με αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας στη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας που συμμετείχαν και από τα τρία μπλόκα της περιοχής (Μπάρα Σιάτιστας, κόμβος Φιλώτα, τελωνείο Νίκης) δήλωσαν ακόμη μια φορά αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αντιπροσωπείες από όλα τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν σήμερα Σάββατο στη Νίκαια Λάρισας.

Στα μπλόκα συνεχίζουν και οι αγρότες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα, οι αγρότες του Βορείου Εβρου παραμένουν στο τελωνείο του Ορμένιου, ενώ οι αγρότες του Εβρου στο τελωνείο των Κήπων. Εκεί εκτυλίχθηκε χτες ένα από τα πολλά στιγμιότυπα αλληλεγγύης που έχει προσφέρει ο αγώνας στα μπλόκα, με τους αγρότες να μαγειρεύουν φαγητό και να το μοιράζουν στους οδηγούς φορτηγών που παραμένουν στο τελωνείο. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Φιλώτα (Δ. Μακεδονία) οδηγοί προσέφεραν συμβολική οικονομική βοήθεια σε αγρότες.

Συγκεντρωμένοι παραμένουν σε σημεία στηνΤην ίδια στιγμή σε κινητοποιήσεις προχώρησαν και οι αγρότες στηνΕιδικότερα, αγρότες του Παγγαίου και του Νέστου πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το πρωί της Πέμπτης απέκλεισαν για λίγη ώρα το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενώ συμβολικά έριξαν γάλα, άχυρα, ντομάτες και σταφύλια στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.

Ταυτόχρονα, στον νομό Καβάλας υπάρχουν τρία αγροτικά μπλόκα: Στη Χρυσούπολη, στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό.

Οργισμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι τη νίκη είναι και οι αγρότες της Δράμας, που πραγματοποίησαν την Τρίτη μαζική κινητοποίηση στο τελωνείο της Εξοχής, στήνοντας μπλόκο ύστερα από κάλεσμα του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου και τη συμμετοχή σωματείων και φορέων της περιοχής.

Συγκεντρωμένοι παραμένουν αγρότες και σε άλλα σημεία, στη διασταύρωση Κοκκινογείων και στη διασταύρωση Κεφαλαρίου.

Διευρύνεται συνεχώς ο αγώνας και στην Κρήτη

Τον δίκαιο αγώνα της επιβίωσης κλιμακώνουν οι βιοπαλαιστές και στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, για 6η ημέρα συνεχίζουν ακάθεκτοι σταμε την Ενωτική Ομοσπονδία σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να οργανώνει τον αγώνα. Οι 11 αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι που εντάσσονται στη δύναμή της, συνεχώς δυναμώνουν και ενισχύσουν το μπλόκο με νέες δυνάμεις, ενώ αντιπροσωπεία της θα δώσει το «παρών» και στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη.

Χτες Παρασκευή οι αγρότες κατέβασαν τα πρώτα τρακτέρ στον δρόμο, ενώ πραγματοποιήθηκε και μαζική γενική συνέλευση, προχωρώντας σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. Για σήμερα Σάββατο προετοιμάζεται μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης όλων των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων των Χανίων στα Μεγάλα Χωράφια και κλείσιμο της Εθνικής Οδού από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 4 μ.μ. Τέλος οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν την Τρίτη 16 Δεκέμβρη να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εφορίας Χανίων στις 11 π.μ.

Στο Ηράκλειο, η Ενωτική Ομοσπονδία διοργανώνει κοινό συλλαλητήριο με τα εργατικά σωματεία της πόλης, την Τρίτη 16 Δεκέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας, ημέρα ψήφισης του αντιλαϊκού προϋπολογισμού στη Βουλή.