ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ

Η ΔΑΣ πρώτη δύναμη και ενισχυμένη, ανάταση για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο!

Γκρεμίστηκε η ΔΑΚΕ, αποδυναμωμένη και η ΠΑΣΚΕ | Αποτέλεσμα προοπτικής ώστε το εργατικό κίνημα να αποτελέσει αντίπαλο δέος σε κεφάλαιο και κυβερνήσεις

Ανάσα και ανάταση για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο! Αυτό σηματοδοτεί η ιστορική πρωτιά που καταγράφει η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ. Μια πρωτιά που καταγράφηκε από τις αρχαιρεσίες με τις οποίες ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή το 39ο Συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου, όπου για πρώτη φορά στην Ιστορία το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ αναδεικνύεται πρώτη δύναμη.

Μάλιστα η ΔΑΣ συνέχισε την άνοδό της που καταγράφει στα πρόσφατα συνέδρια, τόσο σε ποσοστά όσο και σε ψήφους και έδρες. Και το αποτέλεσμα γίνεται ακόμα πιο σημαντικό με δεδομένο ότι στις αρχαιρεσίες που τελικά οδήγησαν στην ανάδειξη των αντιπροσώπων στο Συνέδριο συμμετείχε πάνω από το 60% των πολιτικών υπαλλήλων στο Δημόσιο.

Με τα συνθήματα να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο, «Συνδικάτα ταξικά - ΟΧΙ κυβερνητικά» και «Αγώνας, ρήξη, ανατροπή - Η Ιστορία γράφεται με πάλη ταξική», οι σύνεδροι υποδέχθηκαν χθες Παρασκευή το ελπιδοφόρο και θετικό αυτό αποτέλεσμα, το επιστέγασμα μια τιτάνιας και ανυποχώρητης προσπάθειας χρόνων ενάντια στους «θεούς και δαίμονες» των κυβερνήσεων, των διοικήσεων, των δεκανικιών τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, που προσπαθούσαν να επιβάλουν σιωπητήριο και να υπονομεύσουν τη δράση των σωματείων.





Ομως δεν τους πέρασε! Τώρα ο αγώνας συνεχίζεται με μεγαλύτερη ορμή. Και τώρα γίνεται πεποίθηση σε περισσότερους πως «κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος»!

Μέσα σε αυτό το κλίμα αγωνιστικού ενθουσιασμού, μάλιστα, οι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο έστειλαν το μήνυμα της νίκης στους αγρότες που αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή, βροντοφωνάζοντας δυνατά: «Στα μπλόκα της αγροτιάς σπάει της κυβέρνησης ο τσαμπουκάς!».

Η πρωτιά και περαιτέρω ενίσχυση της ΔΑΣ μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη στη μάχη για να αλλάξει ρότα το συνδικαλιστικό κίνημα στο Δημόσιο. Να συμβάλει αποφασιστικά για να βγει η ΑΔΕΔΥ από τον βάλτο του εργατοπατερισμού και των οφίτσιων στον οποίο έχει συρθεί εδώ και δεκαετίες με ευθύνη των ηγεσιών της, των κεντρικών συνδικαλιστικών παραγόντων κυβερνητικών κομμάτων.

Και, στον αντίποδα, να γίνει πραγματικό αποκούμπι των εργαζομένων και των σωματείων τους, γνήσιος οργανωτής και μπροστάρης των αγώνων με κριτήριο τις ανάγκες τους, κόντρα στην υποταγή και στο στρίμωγμά τους στις «αντοχές» της καπιταλιστικής οικονομίας, όπως έκαναν και κάνουν διαχρονικά οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, ποδοπατώντας την ανάγκη για ζωή και δουλειά με δικαιώματα.

Από σήμερα κιόλας οι δυνάμεις της ΔΑΣ αναλαμβάνουν τη μεγάλη ευθύνη που απορρέει από το Συνέδριο και από τη θέληση των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο, να ανταποκριθούν σε νέα αυξημένα καθήκοντα: Για την οργάνωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, για τη συσπείρωση στα σωματεία, για τη σύγκρουση με το σάπιο κράτος του κεφαλαίου και τις κυβερνήσεις του, με Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και ΑΔΕΔΥ που θα είναι πραγματικά πόλοι αγωνιστικής συσπείρωσης στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

ΔΑΣ: Ιστορική στιγμή για το εργατικό κίνημα!





«1η δύναμη η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ, για πρώτη φορά στην Ιστορία της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων!», αναφέρει η ΔΑΣ σε ανακοίνωσή της αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου και την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, που έγινε την ώρα που έκλεινε η εφημερίδα μας.

Αναλυτικά η ΔΑΣ τονίζει στην ανακοίνωση:

«Το αποτέλεσμα του 39ου Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ δυναμώνει την προοπτική το εργατικό κίνημα να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι σε όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις και στο κεφάλαιο, που υπηρετούν.

Η ΔΑΣ, που το ψηφοδέλτιό της συγκροτείται με συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, με μεγάλη άνοδο σε ψήφους, ποσοστά και έδρες - από 134 ψήφους, 21,3% και 18 έδρες το 2022, 168 ψήφους, 25,57% και 22 έδρες - αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, γκρεμίζοντας την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΚΕ από αυτήν τη θέση.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 36 Ομοσπονδίες, που για να εκλεγούν ψήφισαν 250 χιλιάδες δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στις υπηρεσίες στους δήμους, στις Περιφέρειες, στα πανεπιστήμια, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στα υπουργεία, αυξάνοντας το ποσοστό της συνδικαλιστικής πυκνότητας. Πήραν μέρος αντιπρόσωποι από 1.040 πρωτοβάθμια σωματεία.

Με τη στάση και την επιλογή τους έδωσαν ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση, που παίρνει το ένα αντιλαϊκό μέτρο πίσω από το άλλο, και έστειλαν μήνυμα εναντίωσης στην πολιτική που εμπλέκει τη χώρα μας σε πολέμους, που φτωχοποιεί τους δημοσίους υπαλλήλους και όλο τον λαό, που εντείνει την καταστολή, που προωθεί ακόμα πιο αντιδραστικές αλλαγές στο αντιλαϊκό αστικό κράτος.

Η ΔΑΚΕ γκρεμίζεται από την πρώτη θέση που κατείχε την τελευταία δεκαετία, ενώ τα ποσοστά της ΠΑΣΚΕ μειώνονται για ακόμα ένα συνέδριο.

Οι σύνεδροι γύρισαν την πλάτη στα ψηφοδέλτια του προηγούμενου συνδυασμού ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς, του οποίου τα στελέχη έχουν ήδη σπεύσει να κρατήσουν θέση στο άρμα του Τσίπρα. Οι εργαζόμενοι έστειλαν μήνυμα ότι τα "ταξίδια στις πιο όμορφες θάλασσες" δεν μπορούν να γίνουν με βάρκες φτιαγμένες από τα σάπια υλικά της σοσιαλδημοκρατίας.

Το αποτέλεσμα του Συνεδρίου είναι ζωντανή έκφραση της ανόδου των ταξικών αγώνων για να ζήσουμε όπως μας αξίζει, με βάση τον τεράστιο πλούτο που παράγεται, τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα. Αποτελεί αναγνώριση από τους εργαζόμενους της καθημερινής προσπάθειας των συνδικαλιστών της ΔΑΣ για να αναζωογονηθούν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία, να χειραφετηθούν από τις επιδιώξεις του κράτους, να μπουν ορμητικά στον αγώνα.

Μας γεμίζει με περισσότερη ευθύνη για να δυναμώσει ένα μαχητικό, αντικαπιταλιστικό - αντιμονοπωλιακό ρεύμα αντεπίθεσης μέσα στο οργανωμένο κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων. Θα συνεχίσουμε ακούραστα, πιο αποφασιστικά μαζί με όλους τους εργαζόμενους να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να οργανωθεί ο αγώνας μας σε κάθε χώρο του Δημοσίου, σε συντονισμό με τους εργάτες του ιδιωτικού τομέα, την αγωνιζόμενη αγροτιά, τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους της πόλης, μαζί με τα παιδιά μας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ανασύνταξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος. Το δίλημμα ήταν και παραμένει: "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας".

Ολοι κι όλες στα συνδικάτα! Ολοι κι όλες στον αγώνα!».