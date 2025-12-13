Επαγγελματικά σωματεία στο πλευρό των αγροτών

Στα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα και τη Χαλκηδόνα βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες εκπρόσωποι των επαγγελματικών σωματείων της Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους. Εκπρόσωποι των Σωματείων Δερμάτινων - Γουναρικών, Καθαριστηρίων, Βιοτεχνών επίπλων, Κομμωτών, Φωτογράφων μαζί με εκπροσώπους από τον Εμπορικό Σύλλογο Τούμπας, τον Εμπορικό Σύλλογο Ελευθερίου - Κορδελιού - Ευόσμου και το Σωματείο μικρών και αυτοαπασχολούμενων εμπόρων, ενημερώθηκαν από πρώτο χέρι για τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκειμένου να μείνουν στα χωράφια τους, να παράγουν και να επιβιώσουν.

Στις συζητήσεις οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών τόνισαν ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι αγωνιζόμενοι αγρότες πλήττονται από τα ίδια προβλήματα όπως η ακρίβεια, το κόστος της Ενέργειας, οι αυξήσεις των πρώτων υλών, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων κ.λπ. Εχουν απέναντί τους ένα εχθρικό κράτος που έχει βάλει στόχο την εξαφάνιση εκατοντάδων χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων αλλά και αγροτών, για να συγκεντρωθεί η γη και η κάθε είδους παραγωγή σε πολύ λίγα χέρια.