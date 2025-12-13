ΑΓΡΟΤΕΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο αγώνας είναι κοινός

Για την προετοιμασία της απεργίας στις 16 Δεκέμβρη, μιλούν στον «Ριζοσπάστη» οι πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων Λάρισας και Τρικάλων, Γιάννης Σκόκας και Δημήτρης Αρμάγος αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Σκόκας σημειώνει: «Οι πρωτοφανείς εικόνες με τα μεγαλειώδη μπλόκα μάς γέμισαν ελπίδα και κουράγιο για το δίκιο όλου του λαού. Η νίκη τους θα είναι νίκη όλων! Ο αγώνας αυτός για φτηνά και ποιοτικά προϊόντα αφορά όλο τον λαό, που υποφέρει από την ακρίβεια. Είναι αγώνας ενάντια στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, που ξεκινάει από το χωράφι και φτάνει μέχρι τις τσέπες των νοικοκυριών.

Παλεύουμε από κοινού γιατί δεν δεχόμαστε η ζωή μας το 2025 να μην είναι προστατευμένη από αναποδιές και καταστροφές. Οταν ο συνάδελφός μας χάνει τη δουλειά του επειδή τον απολύουν και τον πετούν στον δρόμο, ή όταν καταστρέφεται η παραγωγή των βιοπαλαιστών αγροτοκοτηνοτρόφων από κάθε λογής φυσικά φαινόμενα που η επιστήμη πια έχει εξηγήσει και προβλέψει.

Να βρεθούμε όλοι μαζί στην απεργία την Τρίτη, γιατί ο κοινός αγώνας εργατών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει "μπλόκο" στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη και να ανοίξει τον δρόμο προς όφελος του λαού».

Από την πλευρά του ο Δ. Αρμάγος υπογραμμίζει πως «είναι ώρα ευθύνης για όλους μας! Ωρα να εκφράσουμε πιο μαχητικά και αποφασιστικά τη στήριξή μας στον ξεσηκωμό των αγροτών και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα. Και αυτό γιατί ο αγώνας τους συναντιέται με τα δικά μας αιτήματα, των εργαζομένων και όλου του λαού, απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου.

Η πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και τους προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες, αλλά είναι ευρύχωρα για τις απαιτήσεις των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Οι αγρότες πωλούν σε τιμές - ξεφτίλα τα προϊόντα τους και εμείς τρέμουμε να τα αγοράσουμε, αλλά τα μονοπώλια και οι βιομήχανοι κάνουν "χρυσές δουλειές".

Με την απεργιακή μας απάντηση θέλουμε να ακουστεί δυνατά το "δεν πάει άλλο" που νιώθει όλος ο λαός, προβάλλοντας τις συλλογικές μας διεκδικήσεις απέναντι σε αυτήν την πολιτική».