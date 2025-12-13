Σάββατο 13 Δεκέμβρη 2025 - Κυριακή 14 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Σκλαβοπάζαρα και με τη «βούλα» του νόμου

«Εμβληματικός» για τη νομιμοποίηση της δουλειάς - σκλαβιάς στις πλατφόρμες ήταν ο νόμος Χατζηδάκη (άρθρο 68-69) ο οποίος τάχα θα έβαζε σε τάξη το χάος. Εκεί προβλέπονται λοιπόν τα 4 «τεκμήρια», τα οποία δίνουν το δικαίωμα στους εργοδότες να δηλώνουν τους εργαζόμενους ως «συνεργάτες», εφόσον οι δεύτεροι το επιλέγουν «ελεύθερα» και εφόσον πληρούνται οι όροι της εκπαίδευσής τους, τα μέσα ατομικής προστασίας, η «ελεύθερη επιλογή» να εργάζονται και αλλού και να οργανώνουν «ελεύθερα» το πρόγραμμά τους.

Αυτά ενσωματώθηκαν στον Εργατικό Κώδικα (άρθρο 132, παρ. 2), με τις πλατφόρμες να μπορούν να στοιχειοθετήσουν το καθεστώς των freelancer (ελεύθεροι επαγγελματίες), ώστε να απαλλαχθούν από περιττά κόστη όπως μισθός, ασφάλιση, επιδόματα, ευθύνη απέναντι στα εργατικά «ατυχήματα», άδειες, αποζημιώσεις αλλά κυρίως συγκροτημένα δικαιώματα κατοχυρωμένα με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Επιπλέον οι ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπουν την ύπαρξη των εργολάβων, με αποτέλεσμα το σύγχρονο «σκλαβοπάζαρο» να κυριαρχεί.

Αβάντα στα παραπάνω δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/2831, που παρουσιάζεται ειδικά από τη σοσιαλδημοκρατία στη χώρα μας ως «πανάκεια» για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Βέβαια, το περιεχόμενό της αποτελεί τη χειρότερη εκδοχή όσων προηγούμενα είχαν τεθεί για να καταλήξει το παζάρι ανάμεσα στις κυβερνήσεις για λογαριασμό των πλατφορμών.

Με τα άρθρα 4 και 5 της Οδηγίας λοιπόν για να καθοριστεί το «Καθεστώς Εργασίας», απαιτείται από την εταιρεία - πλατφόρμα να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας, ώστε να συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τη σχέση - λάστιχο του «συνεργάτη». Η Ευρωπαϊκή Οδηγία βέβαια το εναποθέτει στο κάθε κράτος - μέλος, με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ετσι στην ελληνική νομοθεσία, με βάση τον νόμο Χατζηδάκη οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες θεωρούνται κατά κανόνα αυτοαπασχολούμενοι (freelancers) και καλούνται οι ίδιοι να αποδεικνύουν ότι είναι μισθωτοί, ώστε να κατοχυρώσουν την όποια στοιχειώδη μέριμνα από την εργατική νομοθεσία.

Επιπλέον, στο άρθρο 5, παρ. 6 της Οδηγίας ορίζεται πως «όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις που συνήφθησαν πριν από τις 2 Δεκεμβρίου 2026 και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, το νομικό τεκμήριο που ορίζεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο για την περίοδο που αρχίζει από την εν λόγω ημερομηνία». Δηλαδή πρακτικά, ακόμα και αν κάποιος εργαζόμενος καταφέρει να αποδείξει ότι «δεν είναι ελέφαντας» και θα έπρεπε να είναι μισθωτός, αυτό θα εφαρμοστεί από του χρόνου τον Δεκέμβρη, χωρίς να υπολογίζεται αναδρομικά όλη η προηγούμενη προϋπηρεσία.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Τα αιτήματα των μπλόκων αφορούν τη ζωή όλου του λαού!
Μεγαλύτερη και συντονισμένη κλιμάκωση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Ακλόνητα κάστρα ενός δίκαιου και συγκλονιστικού αγώνα
Στα μπλόκα! Εκεί σπάει ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης και της πολιτικής της!
«Οι εφεδρείες μας είναι πολλές, θα μείνουμε όλοι μαζί να παλέψουμε για όλους μας!»
Πολιόρκησαν μαζί με εργαζόμενους το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Κάθε κόμβος και μπλόκο, κάθε μπλόκο και σινιάλο κλιμάκωσης
Ο Δρόμος της Ανατροπής: Η μόνη απάντηση στις μυλόπετρες του καπιταλιστικού κέρδους που συνθλίβουν τον βιοπαλαιστή αγρότη
Εργαλείο έντασης της επιχειρηματικότητας και της λογικής «κόστους - οφέλους»
Η ΔΑΣ πρώτη δύναμη και ενισχυμένη, ανάταση για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο!
Μονόδρομος η οργάνωση και η διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία κόντρα σε εργοδοσία και κυβερνήσεις
Πάνε το «πακέτο» της εκμετάλλευσης, με μισθούς σε ...πλειστηριασμό και μια ζωή σε κίνδυνο
Δυναμώνει το απεργιακό μέτωπο για τις 16 Δεκέμβρη
Σε απόγνωση η κυβέρνηση, ζητά «ονόματα και διευθύνσεις»
 Επαγγελματικά σωματεία στο πλευρό των αγροτών
 Εκατοντάδες υπογραφές σε κείμενο στήριξης των βιοπαλαιστών αγροτών
 Συκοφαντίες και τελεσίγραφα
 Ο αγώνας είναι κοινός
 Υποζύγια
 Συστημικά ζιζάνια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ