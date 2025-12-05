ΤΟ 112 ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα, εκθέτουν τους εργαζόμενους στον κατακλυσμό!

Μπορεί χθες το 112 να έστελνε σωρηδόν τα μηνύματα «ατομικής ευθύνης» για «αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων». Και μπορεί τα κυβερνητικά στελέχη να επαναλάμβαναν σαν ειρωνεία ότι «προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή».

Για άλλα μια φορά όμως αυτά αποδείχθηκαν «ψιλά γράμματα» για την εργοδοσία και τα κέρδη της, αφού την ίδια ώρα, στον χαβά της, έβαζε εργαζόμενους να δουλεύουν μέσα στον κατακλυσμό.

Χαρακτηριστικά είναι τα μηνύματα που διακινούσαν οι πλατφόρμες διανομής την ώρα που χτυπούσε το 112 στην Αττική.

Η κατάπτυστη «Wolt» πρόσφερε στους διανομείς «επιπλέον απολαβές» για να ρισκάρουν τη ζωή τους εν μέσω καταιγίδας. Αντίστοιχα μηνύματα διακινούσε και η «e-food» στους «συνεργάτες» της, όπως ονομάζουν τους εργαζόμενους τα «κοράκια» της εργοδοσίας.

Απαντώντας άμεσα σ' αυτό το αίσχος, το Σωματείο Εργαζομένων στη «Wolt» απαίτησε να γίνει άμεσα παύση εργασιών στις διανομείς. Κατήγγειλε δε τόσο την εργοδοσία όσο και το υπουργείο Εργασίας, που παρότι η καταιγίδα είχε ξεκινήσει και παρότι το Σωματείο είχε απαιτήσει το κλείσιμο των διανομών, «όχι μόνο δεν έχουν δώσει εντολή για παύση παραγγελιών, αλλά δίνουν με θράσος +50% απολαβές σε ολόκληρη την Αττική την ώρα της καταιγίδας!».

«Εταιρεία και κυβέρνηση παίζουν με τις ζωές μας!», τονίζει το Σωματείο, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν βάζουμε τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας! Η προστασία της ζωής μας είναι και θα έπρεπε να είναι πάνω απ' όλα, και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με παύση διανομών!». Γι' αυτό και απαίτησε ξανά να γίνει παύση, κανένας εργαζόμενος να μη βρεθεί αντιμέτωπος με ακραία καιρικά φαινόμενα, «να πάρει η εταιρεία μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια, να κλείσει τις διανομές!».

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού

Παράλληλα, τοαπέστειλε υπόμνημα προς το υπουργείο Εργασίας απαιτώντας να απαγορευτεί η διανομή με μηχανάκι αυτές τις μέρες, με την κακοκαιρία στην Αττική.

Σημειώνοντας ότι το υπουργείο δεν είχε εκδώσει καμία οδηγία την ώρα που εταιρείες εστίασης έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων εργαζόμενων, τονίζει: «Δεν θα ανεχτούμε να θρηνήσουμε για άλλη μια φορά έναν συνάδελφό μας. Πριν σακατευτούν ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι διανομείς, απαιτούμε από το υπουργείο Εργασίας και τους εργοδότες να πάρουν άμεσα μέτρα μπροστά στις ακραίες καιρικές συνθήκες».

Το Συνδικάτο απαιτεί από το υπουργείο να απαγορεύσει στους εργοδότες να απασχολήσουν διανομείς με μηχανάκι σε ακραίες καιρικές συνθήκες, χωρίς απώλεια του ημερομίσθιου ή αντικατάσταση ημερών τακτικής αδείας, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους (μισθωτοί ή freelancers). Επίσης, να διενεργηθούν έλεγχοι με ευθύνη του υπουργείου και του ΣΕΠΕ, αλλά και να διασφαλιστεί η δωρεάν χορήγηση όλων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας.

«Ατύχημα» στην Κοζάνη

Στο μεταξύ ένας 56χρονος οδηγός λεωφορείου έχασε τη ζωή του χθες το πρωί πάνω στο τιμόνι, καθώς υπέστη ανακοπή ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδας - Κοζάνης. Να σημειωθεί ότι εργαζόμενος της ΔΕΗ που επέβαινε στο λεωφορείο κατάφερε να το ακινητοποιήσει και να αποτρέψει τα χειρότερα.