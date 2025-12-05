ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγώνας για σύγχρονη Ειδική Αγωγή, Πρόνοια, αποκατάσταση

Κινητοποίηση ενάντια στην βάρβαρη αντιλαϊκή αντιαναπηρική πολιτική της Κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της προχθεσινής παγκόσμιας ημέρας ΑμεΑ.

Παρά τη δυνατή βροχή, εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων και των εργατικών σωματείων συναντήθηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας και διαδήλωσαν την καταδίκη τους στην πολιτική που στερεί στοιχειώδη δικαιώματα από τους ανθρώπους με αναπηρίες και τις οικογένειές τους.

Με το πανό τους διαδήλωσαν «Κάτω τα χέρια από την αναπηρία - καμία θυσία για την πολεμική οικονομία - Αγώνας για σύγχρονη Ειδική Αγωγή, Πρόνοια, αποκατάσταση».

Κάλεσαν να σημάνει συναγερμός σε ΑμεΑ, γονείς και κηδεμόνες, εργαζόμενους στον ευρύτερο κλάδο της Πρόνοιας - Ειδικής Αγωγής αλλά και σε όλα τα εργατικά σωματεία και ειδικά αυτά που έρχονται αντιμέτωπα με αυξημένους κινδύνους επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών. Για να δοθούν λεφτά για μισθούς, συντάξεις, για Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία και όχι για των πολέμων τα σφαγεία.