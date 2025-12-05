ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη η συνέντευξη Τύπου για τις ΣΣΕ

Σε συνέντευξη Τύπου καλούν από κοινού εννέα Ομοσπονδίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, στις 11 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας, στέλνοντας μήνυμα έντασης του αγώνα για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, προστασία του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, κατοχύρωση του 7ωρου - 5ήμερου - 35ωρου.

Το κάλεσμα υπογράφουν οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Λογιστών, Τύπου - Χάρτου, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή, Φαρμάκου και Εμφιαλωμένων Ποτών.

Στην κοινή τους ανακοίνωση απευθύνουν πλατύ κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για ένταση της πάλης για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, για την υπεράσπιση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, για μαζικό συλλογικό αγώνα για την αύξηση των μισθών με ταυτόχρονη μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Τονίζουν πως είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μέτωπο σε όλους τους κλάδους για τη διεκδίκηση του ώριμου και αναγκαίου αιτήματος για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. (..)

Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στους εργοδότες, που πανηγυρίζουν για την ελευθερία που τους προσφέρουν οι αντεργατικοί νόμοι, για να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους, που βλέπουν νέα πεδία κερδοφορίας από το μακέλεμα των λαών και τους πολέμους.

Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην άθλια πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, η οποία στήριξε όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις, κρύφτηκε όταν εμβληματικά - αντεργατικά νομοσχέδια ήρθαν προς ψήφιση, όπως αυτό των 13 ωρών εργασίας, και τώρα εμφανίστηκε για να ξεπλύνει την κυβέρνηση υπογράφοντας τον ενταφιασμό των κλαδικών συμβάσεων, μέσα σε ορυμαγδό προπαγάνδας για τη δήθεν επαναφορά τους».