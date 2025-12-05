ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Οχι στον αιματοβαμμένο προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας

Κάλεσμα κλιμάκωσης του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή καταιγίδα που εντείνεται με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας απευθύνει το ΠΑΜΕ, οργανώνοντας συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη 16 Δεκέμβρη στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΜΕ καλεί σε συλλαλητήριο, επίσης στις 16/12 στις 7 μ.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στην Ημαθία, το Εργατικό Κέντρο «Γιώργος Βουτυράς» καλεί την ίδια μέρα, στις 6 μ.μ., τόσο στη Βέροια (πλατεία Δημαρχείου) όσο και στη Νάουσα (κεντρική πλατεία).

«Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία», είναι η απαίτηση που προβάλλει το ΠΑΜΕ, καλώντας σε μαζική συμμετοχή την εργατική τάξη και όλο τον λαό.

Το ΠΑΜΕ σημειώνει στο κάλεσμά του πως ο επερχόμενος προϋπολογισμός αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των βαθιά ταξικών πολιτικών που διαχρονικά υπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες του λαού. «Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιεί τη στρατηγική του κεφαλαίου, που μεγαλώνει την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την ανασφάλεια για τον λαό», τονίζει.

Αναδεικνύοντας ότι οι νέες θυσίες προμηνύονται στο όνομα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, σημειώνει αναλυτικά: «Η φοροληστεία κλιμακώνεται. 73,5 δισ. ευρώ άμεσοι και έμμεσοι φόροι, από 70 δισ. το 2025. Το 95% των φόρων - κυρίως οι έμμεσοι - θα φορτωθούν ξανά στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Το ματωμένο πλεόνασμα αναμένεται να υπερβεί τα 11 δισ., την ώρα που το 86,6% των φορολογούμενων με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα δουν "ελάφρυνση" που μετά βίας αγγίζει το μισό ευρώ την ημέρα. Αυτή είναι η "δικαιοσύνη" και η "στήριξη των πολλών" που υπόσχονται.

Με προμετωπίδα τη λεγόμενη "δημοσιονομική σταθερότητα" και τα μνημόνια διαρκείας της ΕΕ, πίσω από κάθε έσοδο και δαπάνη του προϋπολογισμού οι ανάγκες του λαού θεωρούνται κόστος, ενώ για το κεφάλαιο αποτελούν επενδυτική ευκαιρία. Το νερό, η πολιτική προστασία από φωτιές, σεισμούς και πλημμύρες, η Υγεία, η Παιδεία, οι συντάξεις, η Πρόνοια συνεχίζουν να μετατρέπονται σε εμπορεύματα για την αύξηση της κερδοφορίας των λίγων».

Το ΠΑΜΕ προσθέτει ότι παράλληλα με τη φοροληστεία και την πολεμική κλιμάκωση «ο προϋπολογισμός του 2026 πατάει πάνω σε όλο το αντεργατικό οικοδόμημα που χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Η πολεμική οικονομία απαιτεί εργάτες φθηνούς, διαθέσιμους και εξοντωμένους. Γι' αυτό και ενσωματώνει πλήρως το 13ωρο, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και το σύνολο των νόμων που συνέτριψαν το 8ωρο».

Και, θυμίζοντας τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, εργοδοσίας και της ξεπουλημένης ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τονίζει ότι «στόχος είναι να παραμείνουν παγωμένοι και στα ελάχιστα όρια οι κλαδικοί μισθοί, όπως ακριβώς γίνεται με τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)». Ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για συμφωνία που «καμία σχέση δεν έχει με τις ανάγκες των εργαζομένων για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, με ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, δηλαδή εργάσιμο χρόνο που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που δίνει η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης της εποχής μας και, φυσικά, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς».

Καλώντας σε κλιμάκωση του αγώνα, το ΠΑΜΕ σημειώνει ότι «η μαζικοποίηση των σωματείων και η ίδρυση δεκάδων νέων σε κάθε χώρο δουλειάς, μαζί με την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης ώστε οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας και των θυσιών για τα κέρδη του κεφαλαίου, στη ΓΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΥ και συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα, αποτελούν βασική προϋπόθεση για να δυναμώσει ορμητικά το εργατικό κίνημα και να περάσει στην αντεπίθεση».