ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Στην τελική ευθεία για την απεργιακή μάχη της 10ης Δεκέμβρη

Με στόχο το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική, πανοικοδομική απεργία στις 10 Δεκέμβρη να φτάσει σε χιλιάδες εργαζόμενους στις Κατασκευές, η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων σε διάφορες πόλεις της χώρας έχουν ριχτεί στη μάχη για την προετοιμασία της. Τους οικοδόμους βγάζει στους δρόμους το δίκαιο αίτημα για κήρυξη της κλαδικής ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλους τους εργοδότες κόντρα στον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Επίσης, η απαίτηση για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Την ίδια μέρα απόφαση για απεργία έχουν πάρει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών που έχουν κηρύξει απεργία την ίδια μέρα.

Σήμερα, «καιρού επιτρέποντος», θα γίνουν περιοδείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα στο έργο του Ελληνικού και αύριο τα παραρτήματα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας θα εξορμήσουν σε μικρά και μεγάλα γιαπιά των περιοχών τους. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα να γίνει πολύωρη περιοδεία στο Flyover και τη Δευτέρα να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση σε εργοτάξιο στο Φίλυρο. Ανάλογες συγκεντρώσεις γίνονται σε Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα και αλλού.

Στην Αθήνα, την ημέρα της απεργίας θα γίνει συγκέντρωση στις 11 π.μ., στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας, όπου ήδη με επιστολή τους οι οικοδόμοι έχουν ζητήσει συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Ακόμα μέχρι τώρα συγκεντρώσεις έχουν οριστεί: Στην Πάτρα, στις 10.30 π.μ., στον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο. Στην Καρδίτσα, στις 10 π.μ. στην Alpha Bank. Στο Αγρίνιο, στις 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, που παράλληλα δίνει τη μάχη των αρχαιρεσιών, επισκέφθηκε εργοτάξιο στο Μαρούσι, ενημερώνοντας για την απεργία και στήνοντας κάλπη, καλώντας σε μαζική συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιρεσίες ολοκληρώνονται στις 8 Δεκέμβρη. Σήμερα κάλπες θα στηθούν στο εργοτάξια του Ελληνικού. Παράλληλα, ηλεκτρολόγοι μπορούν να ψηφίσουν και στην έδρα του Συνδικάτου. Το Συνδικάτο διεκδικεί υπογραφή συμβάσεων με ικανοποιητικές αυξήσεις, με εργασία 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο, με επανένταξη των ηλεκτρολόγων στα ΒΑΕ, με μέτρα ΥΑΕ.

Περιοδείες και εξορμήσεις πραγματοποιεί και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στα γραφεία κατασκευαστικών ομίλων, τεχνικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων, καλώντας στην απεργία με αιτήματα τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τους εργαζόμενους με δελτία παροχής υπηρεσιών, για άμεσα σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.