ΔΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τώρα είναι η ώρα να ακυρώσουμε το σχέδιο εκφυλισμού

Το σκηνικό εκφυλισμού που έστησαν οι πλειοψηφούσες δυνάμεις της ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚΕ) στο 15ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες, καταγγέλλει η ΔΑΣ, που - ας σημειωθεί - εξέλεξε έναν αντιπρόσωπο για το Γενικό Συμβούλιο, εν μέσω διπλοψηφιών και αποκλεισμών.

Η ΔΑΣ επισημαίνει ότι για άλλη μια φορά εκατοντάδες εργαζόμενοι διπλοψήφισαν για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Συνέδριο, τόσο από τα σωματεία ειδικοτήτων (στα οποία κυριαρχεί η ΔΗΣΥΠ) όσο και από τους ενιαίους συλλόγους, καθώς εργαζόμενοι είναι μέλη και στα δύο.

Ομως η διπλοψηφία διαμορφώνει συσχετισμούς, που στη συνέχεια αλλάζουν από την Επιτροπή Πιστοποίησης, καθώς ακολουθεί μια μέθοδος αποκλεισμού των διπλοψηφιών που ουσιαστικά ενισχύει την πλειοψηφούσα παράταξη, «με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των αντιπροσώπων της ΔΑΣ να αποκλείονται, χωρίς καν να είναι οι ψηφοφόροι της ΔΑΣ διπλοψηφίσαντες».

Ενδεικτικό του μπάχαλου που διαμορφώνεται είναι πως «παρότι στο τέλος δεν πάρθηκε υπόψη, κατά την καταμέτρηση εντοπίστηκε πλεονάζον ψηφοδέλτιο από ψηφοφόρο της ΔΗΣΥΠ ο οποίος δεν ήταν καν εκλεγμένος αντιπρόσωπος!». Επίσης, στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας «δεν υπήρχε αντιπρόσωπος της ΔΑΣ από το σωματείο των εργατοτεχνιτών, παρότι στις αρχαιρεσίες που έγιναν η ΔΑΣ πήρε περισσότερους ψήφους από το μέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων. Αφαίρεσαν τον αντιπρόσωπό της για να εκλέξουν ακόμα έναν δικό τους, μια πρακτική που γίνεται διαχρονικά, παρότι πρόσφατα την κατήγγειλε με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ως μη σύννομη κατανομή εδρών στο ΓΣ της ΠΟΕ - ΥΠΠΟ που είχε γίνει στο προηγούμενο συνέδριο».

Μπροστά στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ η ΔΑΣ ΥΠΠΟ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο «να κάνουμε την αλλαγή που χρειάζεται σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα» και η οποία «θα αποτελέσει πραγματικό χαστούκι στην κυβερνητική πολιτική, εφαλτήριο για έναν πιο αποφασιστικό, πιο μαχητικό αγώνα το επόμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα να αποδυναμώσουμε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και να ακυρώσουμε την προσπάθεια εκφυλισμού των συνδικάτων!».

Συνήθεις πρωταγωνιστές στη νοθεία και τον εκφυλισμό

Οι μεθοδεύσεις νοθείας αποτελούν όχι μόνο επαναλαμβανόμενο αλλά και εκτεταμένο φαινόμενο, με συνήθεις υπόπτους τη συνδικαλιστική συμμαχία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ και μπροστά στο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Τα παραπάνω έχει καταγγείλει πρόσφατα η ΔΑΣ, θυμίζοντας ανεπιτυχή «παντρολογήματα» των παρατάξεων της σοσιαλδημοκρατίας, που μέχρι πριν λίγο καιρό επιχειρούσαν να ενωθούν, όχι για τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά για να διατηρήσουν ρόλους και καρέκλες. Τώρα επιστρατεύουν Ομοσπονδίες - φαντάσματα και στήνουν διάτρητες διαδικασίες για να «εκλέξουν» νόθους αντιπροσώπους, ώστε να διαμορφώσουν πλαστούς συσχετισμούς στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Η ΔΑΣ φέρνει ενδεικτικά παραδείγματα, υπογραμμίζοντας ότι όλα αυτά γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη των ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ / ΠΑΣΟΚ και ΕΑΕΚ / ΣΥΡΙΖΑ.

Στην Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών, ΠΟΓΕΔΥ, αρχικά αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μόνο εκλογή αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία «εξπρές», χωρίς συνεδριακή διαδικασία! Μετά την κατακραυγή η πλειοψηφία του ΔΣ, χωρίς καν να συνεδριάσει, με τη σύμπραξη όμως των στελεχών των παρατάξεων ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΕΑΕΚ / ΣΥΡΙΖΑ, εξέδωσε πρόσκληση για «έκτακτο» ηλεκτρονικό συνέδριο, μόλις 20 ώρες πριν τη διεξαγωγή του! Το συνέδριο διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα και στη διάρκειά του παραβιάστηκαν σωρεία άρθρων του καταστατικού.

Στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, ΟΣΥΠΕΣΔΑ, έγινε συνέδριο για την εκλογή αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ χωρίς να υπάρχει νόμιμη διοίκηση, καθώς η θητεία της είχε λήξει στις 23 Ιούνη 2025. Το έκπτωτο ΔΣ, με τη σύμπλευση των στελεχών των συνδικαλιστικών παρατάξεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισε και έδωσε παράταση στη θητεία. Περαιτέρω, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ η ΔΑΣ έθεσε το ζήτημα αυτό μαζί με άλλες περιπτώσεις νοθείας, με τις ηγεσίες των παρατάξεων ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ να τις χαρακτηρίζουν απλώς «κάποιες παρατυπίες».