ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στους δρόμους ενάντια στον προϋπολογισμό της εξαθλίωσης!

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο για τον νέο αντεργατικό προϋπολογισμό, στις 16 Δεκέμβρη στις 6.30 στο Σύνταγμα, απευθύνει και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους.

Σε αυτό η ΟΒΣΑ αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:

«Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί πρόκληση. Παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί "ανάπτυξης" και "φοροελάφρυνσης", η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι τελείως διαφορετική: Συρρίκνωση εισοδημάτων, εκτίναξη του κόστους λειτουργίας, νέα χρέη, συνεχόμενα λουκέτα και μια μόνιμη αίσθηση ότι "δεν βγαίνει ο μήνας". Η μαγική εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, αθροίζοντας τα κέρδη των κολοσσών με τα ελλείμματα των μικρών, ξεθωριάζει.

Μόλις το 19% των μικρών επιχειρήσεων είδαν αύξηση τζίρου το 2025, ενώ πάνω από 45% κατέγραψαν μείωση. Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 35% μέσα σε έναν χρόνο, με Ενέργεια, ενοίκια, πρώτες ύλες και υπηρεσίες να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Τρεις στις δέκα επιχειρήσεις δεν έχουν καθόλου ρευστότητα και μία στις τέσσερις διαθέτει κεφάλαιο για λιγότερο από έναν μήνα λειτουργίας. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν γίνει μόνιμη θηλιά, καθώς κάθε αύξηση φόρου ή εισφορών μεταφράζεται σε άμεσο κίνδυνο κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Οργιο φοροληστείας το 2026

Η τεκμαρτή φορολόγηση, που πλήττει πάνω από 410.000 επαγγελματίες, αποτελεί τον πυρήνα της νέας φοροεπιδρομής. Αντί να φορολογήσει τα πραγματικά κέρδη η κυβέρνηση επιβάλλει αυθαίρετες ελάχιστες βάσεις, με τον ελάχιστο φόρο να αυξάνεται από 1.250 ευρώ το 2025 στα 1.470 ευρώ το 2026 και να φτάνει έως τα 2.440 ευρώ για όσους έχουν πάνω από είκοσι χρόνια στο επάγγελμα. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι με πραγματικά εισοδήματα κάτω των 8.000 ευρώ φορολογούνται σαν να έχουν 11.000 ή 12.000 ευρώ, ενώ η προκαταβολή φόρου στο 55% μετατρέπει τη φορολογία σε καθαρή αρπαγή. Αυτή η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη, είναι η πιο άγρια ταξική επίθεση των τελευταίων χρόνων.

Ψηφιακές παγίδες και πρόστιμα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον επιβάλλονται συνεχώς νέες ψηφιακές υποχρεώσεις, όπως το myDATA, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο, δημιουργώντας καθεστώς διαρκούς επιτήρησης. Για μια μικρή ατομική επιχείρηση, χωρίς προσωπικό και οργανωμένο λογιστήριο, οι απαιτήσεις αυτές συνεπάγονται νέα έξοδα, νέα άγχη, νέους κινδύνους προστίμων. Η καθημερινή λειτουργία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, την ώρα που τα περιθώρια αντοχής έχουν εξαντληθεί.

Ασφαλιστικό: Μηδενικές παροχές και κυνήγι χρεών

Πάνω από 465.000 επαγγελματίες χρωστούν στον ΕΦΚΑ και το 38% εγκαταλείπει ρυθμίσεις, αδυνατώντας να συνεχίσει. Σύνταξη των 715 - 735 ευρώ για 35 χρόνια δουλειάς δεν αποτελεί ασφάλεια, αλλά καταδίκη. Το 2025 περισσότεροι από 254.724 συνταξιούχοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην εργασία για να επιβιώσουν, ενώ το ΚΕΑΟ εισπράττει 1,9 δισ. ευρώ τον χρόνο, σχεδόν τα μισά από κατασχέσεις.

Η ακρίβεια ως χαριστική βολή

Το κόστος της Ενέργειας αυξήθηκε κατά 26,9% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σε κλάδους όπως αρτοποιεία, καφετέριες και μικρά καταστήματα τροφίμων η Ενέργεια φτάνει να αποτελεί το 12% - 15% των εξόδων. Τα επαγγελματικά ενοίκια αυξάνονται 2,6% έως 6% ετησίως, με ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Την ώρα που οι μικροί επαγγελματίες πληρώνουν 0,19 ευρώ / kWh, οι μεγάλες βιομηχανίες εξασφαλίζουν συμβόλαια στα 0,05 ευρώ / kWh μαζί με κρατικές επιδοτήσεις. Αυτή η προκλητική ανισότητα δεν είναι τυχαία, είναι στρατηγική επιλογή υπέρ των ισχυρών.

Η πολεμική οικονομία στεγνώνει ό,τι έχει απομείνει από κοινωνικές δαπάνες

Οι δαπάνες για εξοπλισμούς αυξήθηκαν κατά 9% και η κυβέρνηση επιδιώκει εξαίρεση των στρατιωτικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον 1,5 δισ. ετησίως μέχρι το 2028. Η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, εμπλέκοντας τον λαό σε επικίνδυνες γεωπολιτικές επιλογές. Την ίδια στιγμή η δημόσια Υγεία παραμένει καθηλωμένη στο 3,3% του ΑΕΠ - μισό από τον μέσο όρο της ΕΕ - και η Παιδεία στο 2,6%, αφήνοντας τις ιδιωτικές δαπάνες να εκτοξεύονται.

Η κυβερνητική "σταθερότητα" είναι η σταθερότητα της εξαθλίωσης

Σταθερή ακρίβεια, σταθερή φοροληστεία, σταθερή διάλυση των κοινωνικών δομών, σταθερή ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι θεωρούνται η "ατμομηχανή" της ανάπτυξης και ενισχύονται με κάθε τρόπο. Αυτή η πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση της μικρής επιχειρηματικότητας και στην περαιτέρω συγκέντρωση πλούτου και ισχύος.

Η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική δράση

Η λύση δεν βρίσκεται στα ψεύτικα διλήμματα και στις υποσχέσεις περί "ανάπτυξης για όλους", αλλά στη συσπείρωση, στην αγωνιστική διεκδίκηση, στη σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο».

Η ΟΒΣΑ προβάλλει στις διεκδικήσεις την απαίτηση για κατάργηση του ν. 5073/2023 και της τεκμαρτής φορολόγησης, για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ (με προσαύξηση 3.000 ευρώ ανά παιδί), φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, κατάργηση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, καύσιμα, Ενέργεια. Επίσης: Πλαφόν στις τιμές Ενέργειας και τροφίμων, προστασία της μικρής επαγγελματικής στέγης με 12χρονη κατοχύρωσή της, κατάργηση τραπεζικών προμηθειών, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, αξιοπρεπείς συντάξεις, διαγραφή τόκων και προστίμων, κατάργηση του ΚΕΑΟ για τους αυτοαπασχολούμενους, ενίσχυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, γενναία φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.