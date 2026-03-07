Κείμενα: Ελένη ΜΑΪΛΗ
23:31Επεκτείνεται η φωτιά του πολέμου - Οι σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ωρών
23:03Θ. Κωτσαντής από το Χανιά: Σε έναν κόσμο που φλέγεται και σ' έναν κόσμο που σαπίζει, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής με το KKΕ μπροστά (ΦΩΤΟ)
22:508η Μάρτη - Μέρα της εργαζόμενης γυναίκας: «Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και στην ανισοτιμία»
22:43Σωματείο «Ευαγγελισμού»: Ο υπ. Εμπορίου της Υγείας επισκέπτεται τα νοσοκομεία, είτε συνοδευόμενος με ΜΑΤ, είτε σαν «κλέφτης»
22:35ΤΕ Πειραιά του ΚΚΕ: Να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για την επιτυχία της πανεξόρμησης
