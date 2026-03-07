Σάββατο 7 Μάρτη 2026 - Κυριακή 8 Μάρτη 2026
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Κείμενα: Ελένη ΜΑΪΛΗ

    

ΚΟΣΜΟΣ
«Ο αγώνας για την ειρήνη είναι αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό»
Από τη Μέση Ανατολή οι φλόγες του πολέμου ήδη απλώνονται σε Ανατ. Μεσόγειο και Καύκασο
Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και στρατηγικά πόστα Ενέργειας
Σειρήνες πολέμου και ΝΑΤΟποίησης, στο στόχαστρο ο λαός
Καμία εμπλοκή - καμία ανοχή! Η Κύπρος δεν θα γίνει ορμητήριο πολέμου!
Οι φλόγες του ιμπεριαλιστικού πολέμου επεκτείνονται - Τώρα συναγερμός!
Με στρατιωτικές δυνάμεις και υιοθέτηση των άθλιων προσχημάτων ψάχνουν «πόστα» για την επόμενη μέρα
Κλιμακώνουν την εμπλοκή στο μακελειό της Μέσης Ανατολής
«Τα κεφάλια μέσα» και η ένταση της εκμετάλλευσης είναι το ...άλλο μισό της εμπλοκής
Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή
 Σχεδιασμοί για αξιοποίηση των Κούρδων
Ισραηλινές επιδρομές και χερσαία εισβολή
«Η Κύπρος δεν μετέχει στη σύγκρουση»
Η «κάλπικη» επίκληση της «ειρήνης» και του «Διεθνούς Δικαίου»
«Πατερίτσες» της κυβέρνησης στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια
«Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με πνεύμα νίκης»
 Εκλεισε νωρίτερα η ύλη του «Ριζοσπάστη»
 Προέχει «να βγάζουμε μια θετική εικόνα...!»
 Παραβγαίνουν ποιος θα σπρώξει περισσότερο τον λαό στον ντορβά
 Ευρωπαϊκά κράτη - και η Ελλάδα - θα ενταχθούν στη γαλλική «πυρηνική ομπρέλα»
Αμεση απάντηση έδωσε ο λαός, τώρα να σημάνει ξεσηκωμός
Μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Τετάρτη 11 Μάρτη
Σε μέγγενη χωρίς προηγούμενο ο ηρωικός λαός της Κούβας
 Σημαντική διεθνιστική ευθύνη η αλληλεγγύη στον λαό και στο ΚΚ Κούβας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
