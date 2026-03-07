23:03

Θ. Κωτσαντής από το Χανιά: Σε έναν κόσμο που φλέγεται και σ' έναν κόσμο που σαπίζει, ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής με το KKΕ μπροστά (ΦΩΤΟ)