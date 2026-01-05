ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Σε στρατιωτική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του λαού της προχώρησαν οι ΗΠΑ τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς η Ουάσιγκτον κλιμακώνει ραγδαία και με στρατιωτικά μέσα την επιθετικότητά της για να διασφαλίσει τα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των αμερικανικών μονοπωλίων στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο «δυτικό ημισφαίριο» και στην απόκρουση της διείσδυσης ανταγωνιστών των ΗΠΑ, όπως η Κίνα και η Ρωσία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Απόλυτη Αποφασιστικότητα» («Absolute Resolve»), στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τουλάχιστον 5 στρατηγικούς στόχους στην επικράτεια της Βενεζουέλας, στρατιωτικές και άλλες σημαντικές υποδομές, προκαλώντας δεκάδες θύματα, στα οποία περιλαμβάνονται και άμαχοι.

Στο επίκεντρο της στρατιωτικής επιχείρησης βρέθηκε η απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Ν. Μαδούρο, και της συζύγου του, από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Μαδούρο οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) στη Νέα Υόρκη, ώστε να δικαστεί με τις γνωστές προσχηματικές κατηγορίες περί «ναρκω-τρομοκρατίας» κ.ο.κ.

Παράλληλα με την επανάληψη των εν λόγω προσχημάτων, βέβαια, η αμερικανική κυβέρνηση, μέσα από αλλεπάλληλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων τις δύο τελευταίες μέρες πρόβαλε απροκάλυπτα τον πραγματικό στόχο της επιθετικότητάς της: Τον έλεγχο του τεράστιου ενεργειακού πλούτου της Βενεζουέλας και την «απώθηση» άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων από τη χώρα και ευρύτερα τη Λατινική Αμερική.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια χώρα στο ημισφαίριό μας να είναι ένα σταυροδρόμι για τις δράσεις όλων των διεθνών αντιπάλων μας», τόνισε χαρακτηριστικά χτες μιλώντας στο δίκτυο NBC ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο.

Αντίστοιχα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ μίλησε απροκάλυπτα για τον πετρελαϊκό πλούτο της Βενεζουέλας και για τις μεγάλες μπίζνες που περιμένουν τα αμερικανικά μονοπώλια.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, εξάλλου, η «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ» που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Δεκέμβρη ξεχώριζε ως προτεραιότητα «την αποκατάσταση της αμερικανικής υπεροχής στο δυτικό ημισφαίριο», ενώ ήδη από τα τέλη Αυγούστου είχαν προηγηθεί συγκέντρωση τεράστιων στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική - με τον Τραμπ να κάνει λόγο για τη «μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκεντρωθεί ποτέ στην Ιστορία της Νότιας Αμερικής» - και μπαράζ θαλάσσιων πληγμάτων σε σκάφη, με πάνω από 110 θύματα, στο όνομα της «αντιμετώπισης των δικτύων ναρκωτικών».

Καθόλου τυχαία, αμέσως μετά την προχθεσινή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση η κυβέρνηση Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον των λαών της Λατινικής Αμερικής. Μεταξύ άλλων «προειδοποίησε» με «δεύτερο κύμα» στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της Βενεζουέλας, αλλά και εξαπέλυσε ευθείες απειλές εναντίον της Κούβας και της Κολομβίας.

Την ίδια ώρα, η ΕΕ και κράτη - μέλη της έσπευσαν να δώσουν πλήρη κάλυψη στην εγκληματική στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επαναλαμβάνοντας όλα τα σαθρά προσχήματα της Ουάσιγκτον, πανηγυρίζοντας για την απαγωγή του Μαδούρο και αφήνοντας στην άκρη τις «ευαισθησίες» τους για το περιβόητο «διεθνές δίκαιο», που κόβεται και ράβεται στα μέτρα των ιμπεριαλιστών.

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος, ο Κυρ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ...βασιλικότερος του βασιλέως, όχι μόνο αναπαράγοντας όλα τα παραπάνω αλλά φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι «δεν είναι η στιγμή για σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών»...

Απέναντι στη νέα ωμή ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και στην υποστήριξή της από την ΕΕ, ελπίδα δίνουν οι λαϊκές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο, οι διαδηλωτές που με άμεσα αντανακλαστικά βγήκαν στους δρόμους στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες, καταγγέλλοντας τη στρατιωτική επίθεση και εκφράζοντας αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας και στο δικαίωμά του να καθορίσει ο ίδιος τις εξελίξεις στη χώρα του προς όφελός του.