Σήμερα απεργούμε για όλα! Κανείς για δουλειά, όλοι στις συγκεντρώσεις!

Στα σκουπίδια η πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Σήμερα 14 Οκτώβρη όλοι στην απεργία ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς και της «ευελιξίας»: Το μήνυμα αυτό στέλνει η μεγάλη μάχη που δίνεται από τα ξημερώματα σήμερα σε εργοστάσια, εργοτάξια, λιμάνια και ναυπηγεία, ξενοδοχεία και επισιτιστικά καταστήματα, εμπορικά καταστήματα, χώρους τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, λογιστικά γραφεία και άλλες υπηρεσίες.

Σε χώρους δουλειάς δηλαδή που αναμένεται να «παραλύσουν», με χιλιάδες εργαζόμενους να εκπέμπουν δυνατά το «Φτάνει πια», το «Δεν πάει άλλο» με την πολιτική που για τα κέρδη των ομίλων υψώνει διαρκώς αδιέξοδα στη ζωή του λαού, εντείνοντας την «ευελιξία» και την εκμετάλλευση για την εργατική τάξη και ρημάζοντας το εισόδημα με την τεράστια ακρίβεια.

Που για τις επενδύσεις και για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, τη στροφή στην πολεμική οικονομία, αφήνει τον λαό απροστάτευτο, χωρίς Υγεία και Παιδεία, όπως αποτυπώνεται και στον φετινό προϋπολογισμό - «καρμανιόλα».

Σήμερα διαδηλώνει ο λαός εκφράζοντας για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη του στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης, καταδικάζοντας τη στήριξη της κυβέρνησης στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, αλλά και στα νέα εγκληματικά σχέδια για τη Γάζα που προωθούνται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Με αυτό το κάλεσμα τα σωματεία όργωναν μέχρι και αργά χθες το βράδυ τους χώρους δουλειάς, καλώντας την εργατική τάξη να ξεχυθεί στους δρόμους και να απαιτήσει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, να διεκδικήσει 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία. Να βάλει στο στόχαστρο όλα όσα τσακίζουν τη ζωή του λαού: Από την ακρίβεια και τη φοροληστεία μέχρι την εμπορευματοποίηση της Παιδείας, της Υγείας κ.ο.κ.

Στην Αθήνα συγκέντρωση θα γίνει στα Προπύλαια στις 10.30 π.μ., και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Μεγάλο το απεργιακό κύμα απέναντι στην άθλια απεργοσπασία της ΓΣΕΕ

Συνολικά 37 είναι τα Εργατικά Κέντρα που έχουν πάρει απεργιακές αποφάσεις, αριθμός - ρεκόρ, χωρίς μάλιστα να έχει πάρει σχετική απόφαση η άθλια ηγεσία της ΓΣΕΕ, που κάνει πλάτες στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, έχουν πάρει απεργιακές αποφάσεις τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αρτας, Βόλου, Βόρειας Δωδεκανήσου, Εβρου, Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου (στάση εργασίας 10 π.μ. - 1 μ.μ.), Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, ΠΕ Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Αντίστοιχα έχουν αποφασίσει απεργία 16 Ομοσπονδίες, καλύπτοντας το σύνολο των κλάδων.

Πρόκειται για τις Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος - Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ιατρικών Επισκεπτών, Εργαζομένων στα Εμφιαλωμένα Ποτά (ΠΟΕΕΠ).

Στην ίδια κατεύθυνση έχουν πάρει αποφάσεις εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.

Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε και η ΑΔΕΔΥ για το Δημόσιο.

«Δένουν» τα βαπόρια, στάση εργασίας στις συγκοινωνίες

«Δεμένα» στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής.

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ., για τη διευκόλυνση των διαδηλωτών. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα λειτουργήσουν από τις 9 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ.

Σε απεργιακή τροχιά και ο σιδηρόδρομος, καθώς συμμετέχουν στην απεργία και οι σιδηροδρομικοί. Απεργούν επίσης οι εργαζόμενοι στο Μετρό στη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΜΕ: «Σύγχρονο σήμερα είναι η πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο»

«Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την "ευελιξία"», τονίζει στο απεργιακό του κάλεσμα το ΠΑΜΕ, ξεκαθαρίζοντας:

«Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας, δεν θα γίνουμε δούλοι! Σύγχρονο στον 21ο αιώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα για μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει.

Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε. Δικαίωμά μας είναι η συμμετοχή μας στην πολιτιστική, συνδικαλιστική και πολιτική ζωή της κοινωνίας όπου ζούμε.

Σύγχρονο και ανθρώπινο είναι να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του πολέμου και της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Να μπορούν οι λαοί να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους».

Φοιτητές - μαθητές μαζί με τους εργαζόμενους

«Ούτε σκλάβοι στη δουλειά, ούτε πελάτες στις σπουδές! Αγώνας για σπουδές και δουλειά με δικαιώματα!», τονίζει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών σε ανακοίνωσή του με την οποία καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε συμμετοχή στη σημερινή απεργία και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουμε μέρος στην απεργία στις 14 Οκτώβρη. Κλείνουμε τα σχολεία μας, βγαίνουμε στον δρόμο μαζικά», τονίζει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.

Η ΟΓΕ

Κάλεσμα στις εργαζόμενες για κλιμάκωση του αγώνα με συμμετοχή στις σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, απαιτώντας να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα που φέρνει η κυβέρνηση. Η Ομοσπονδία καλεί σε οργάνωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών στην εργασία, στην προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο, στέλνοντας μήνυμα πάλης «ενάντια σε αυτήν τη βαρβαρότητα, που δεν αποτελεί "ελεύθερη επιλογή" για τις εργαζόμενες γυναίκες, όπως προπαγανδίζει η κυβέρνηση».