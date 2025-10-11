Ολοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη! Να παραλύσουν ξανά οι χώροι δουλειάς

32 Εργατικά Κέντρα, 17 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες σωματεία στον απεργιακό αγώνα | Στην Αθήνα συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10.30 π.μ. Στη Θεσσαλονίκη 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου

«Ολοι στους δρόμους, όλοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη»: Τον πανεργατικό ξεσηκωμό σαλπίζουν εκατοντάδες Εργατικά Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο της εργασιακής εξόντωσης που εκείνη τη μέρα εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ενα «μπαράζ» απεργιακών αποφάσεων που διαπερνά πλέον την πλειοψηφία των σωματείων και όλους τους κλάδους, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προσπερνώντας έτσι την άθλια πλειοψηφία της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, που για μια ακόμα φορά παίρνει το μέρος της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, κηρύσσοντας ...απεργοσπασία!

Με αυτό το κάλεσμα τα σωματεία «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς, καλώντας την εργατική τάξη να ξεχυθεί στους δρόμους και να απαιτήσει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να διεκδικήσει 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία. Να βάλει στο στόχαστρο όσα τσακίζουν τη ζωή του λαού: Από την ακρίβεια και τη φοροληστεία μέχρι την εμπορευματοποίηση της Παιδείας, της Υγείας κ.ο.κ.

Στην Αθήνα συγκέντρωση θα γίνει στα Προπύλαια στις 10.30 π.μ., και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Φουσκώνει το απεργιακό κύμα από τα Συνδικάτα

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχαν πάρει απεργιακές αποφάσεις οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αρτας, Β. Δωδεκανήσου, Εβρου, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Χημικής Βιομηχανίας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ.

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία, ακυρώνοντας στην πράξη την απεργοσπασία της ΓΣΕΕ.

Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε και η ΑΔΕΔΥ για το Δημόσιο.

«Δένουν» τα βαπόρια, στάση εργασίας στις συγκοινωνίες

24ωρη απεργία έχει προκηρύξει για την Τρίτη η Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), καλώντας τους ναυτεργάτες να δώσουν απάντηση στον εργασιακό μεσαίωνα.

Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργούν από τις 9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. για τη διευκόλυνση των διαδηλωτών.

Το ΠΑΜΕ

«Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία», σημειώνει στο απεργιακό του κάλεσμα το ΠΑΜΕ, ξεκαθαρίζοντας:

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας δεν θα γίνουμε δούλοι! Σύγχρονο στον 21ο αιώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα για μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει.

Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε. Δικαίωμά μας είναι η συμμετοχή μας στην πολιτιστική, συνδικαλιστική και πολιτική ζωή της κοινωνίας που ζούμε.

Σύγχρονο και ανθρώπινο είναι να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του πολέμου και της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Να μπορούν οι λαοί να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους».

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, το κάλεσμα του ξεσηκωμού μεταφέρεται κάθε μέρα και ώρα στους χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν στα σωματεία την αγανάκτησή τους σε εξορμήσεις και συσκέψεις που πραγματοποιούνται. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση σε Επισιτισμό - Τουρισμό: Από τις καμαριέρες στα ξενοδοχεία που κάνουν 20 δωμάτια και είναι η ειδικότητα με τα περισσότερα εργατικά «ατυχήματα» στον κλάδο. Από τους λαντζιέρηδες, που τσακίζονται στην ορθοστασία και τα βάρη, τους μάγειρες που «λιώνουν» στις κουζίνες σε κάθε μεροκάματο. Από τους διανομείς, που παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα στον δρόμο για ένα πενιχρό μεροκάματο κ.ο.κ.

Στον κλάδο του Εμπορίου, τα επιχειρησιακά σωματεία του ομίλου «Σκλαβενίτη» στη Βόρεια Ελλάδα, των εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Μασούτη», «Praktiker», «Notos», μαζί με το κλαδικό, την Ενωση Εμποροϋπαλλήλων νομού Θεσσαλονίκης, βγαίνουν μπροστά και δηλώνουν ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς απορρίπτεται από τους χιλιάδες εμποροϋπαλλήλους που δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ, σε αποθήκες, σε εμπορικά κέντρα και καταστήματα.

Στη Στερεά

Στη Στερεά και την Εύβοια, απεργιακές αποφάσεις έχουν πάρει τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας, Θήβας, Λιβαδειάς και Φωκίδας, οργανώνοντας πρόγραμμα δράσης και παρέμβασης.

Νέα μαζική και δυναμική απεργιακή απάντηση ετοιμάζονται να δώσουν και οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της «Coca Cola» στο Σχηματάρι, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, μέλος του ΔΣ Ενωτικού Σωματείου Εργαζομένων «Coca Cola 3Ε» και του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, να αναφέρει σε δήλωση στον «Ριζοσπάστη» ότι ο αγώνας δίνεται «για το σύνολο των αναγκών μας, για το δικαίωμά μας στη δουλειά, στη ζωή, στην οικογένεια, στον ελεύθερο χρόνο». «Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς με σταθερά ωράρια, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, Κοινωνική Ασφάλιση, Παιδεία και Υγεία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, παρά μόνο την αδιαφορία και τη σιωπή. Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε την πάλη για τη ζωή που μας αξίζει!».

Η ΟΓΕ

Κάλεσμα στις γυναίκες για κλιμάκωση του αγώνα συμμετέχοντας στις απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, απαιτώντας να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα που φέρνει η κυβέρνηση. Η Ομοσπονδία καλεί σε οργάνωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών στην εργασία, στην προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο, στέλνοντας μήνυμα πάλης «ενάντια σε αυτή τη βαρβαρότητα, που δεν αποτελεί "ελεύθερη επιλογή" για τις εργαζόμενες γυναίκες, όπως προπαγανδίζει η κυβέρνηση».