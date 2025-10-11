ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στους δρόμους μαζί με όλο τον λαό ενάντια στην πολιτική που τους τσακίζει

Η ΟΒΣΑ καλεί στο απεργιακό συλλαλητήριο την Τρίτη 14 Οκτώβρη στα Προπύλαια

«Χιλιάδες στον δρόμο, στις 14 Οκτώβρη, συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις τη μέρα της εργατικής απεργίας, δίνουμε απάντηση στις αντιλαϊκές πολιτικές. Ολοι την Τρίτη 14 Οκτώβρη στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια», τονίζει στο κάλεσμά της η

Η ΟΒΣΑ χαιρετίζει τους εκατοντάδες επαγγελματίες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση την 1η Οκτώβρη, δίνοντας αποφασιστική απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης.

Και απευθύνει κάλεσμα πιο αποφασιστικής συνέχειας του αγώνα: «Καλούμε κάθε επαγγελματία, κάθε σωματείο, κάθε αγωνιστή συνδικαλιστή που δεν βολεύεται στην απραξία, μπροστά στη διαρκή χειροτέρευση των όρων ζωής και δουλειάς, να βγει στον δρόμο του αγώνα.

Η αγανάκτηση και η οργή που κυριαρχεί στους επαγγελματίες μπορεί να μετατραπεί σε συλλογικό, οργανωμένο αγώνα.

Διαδηλώνουμε μαζί με τον υπόλοιπο λαό, γιατί η ίδια πολιτική φέρνει:

- Το νέο Φορολογικό, που παρά τη διαφήμιση δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο τη ληστρική τεκμαρτή φορολογία.

- Τις νέες ψηφιακές θηλιές του "ψηφιακού πελατολογίου", του ηλεκτρονικού τιμολογίου, του business portal κ.ά., που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας, φορτώνουν επιπλέον γραφειοκρατία και κινδύνους προστίμων.

- Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος σε ενοίκια, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, Ενέργεια και καύσιμα, που κάνει τον επαγγελματία να δουλεύει χωρίς να του μένει τίποτα στην άκρη.

Αυτή η καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών δεν είναι φυσική κατάσταση, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν διαχρονικά η κυβέρνηση και τα κόμματα της ΕΕ.

Είναι η ίδια πολιτική που ταΐζει με προνόμια τους μεγάλους: Φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και διευκολύνσεις».

Η ΟΒΣΑ θυμίζει ότι μόλις πριν λίγες μέρες επικράτησε ...πανικός όταν ο ΣΕΒ προειδοποίησε για το «πρόβλημα» των ενεργοβόρων βιομηχανιών και του κόστους ρεύματος, την ώρα που αυτοί έχουν ειδικά τιμολόγια, ενώ ο φούρναρης, ο βιοτέχνης, ο εργαζόμενος μένει με κομμένο ρεύμα από τον δεύτερο μήνα αν δεν πληρώσει.

«Αυτή η πολιτική λοιπόν έχει κερδισμένους και χαμένους», σημειώνεται στο κάλεσμα, αφού όπως αναφέρει η ΟΒΣΑ, οι θυσίες των επαγγελματιών και των εργαζομένων είναι που γεμίζουν τα κρατικά ταμεία:

44,5 δισ. τα φορολογικά έσοδα. 7,9 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο Γενάρης - Ιούλης 2025.

«Οι κόποι μας γίνονται τα "πακέτα" που χρηματοδοτούν τους μεγάλους παίκτες», αναφέρει, αφού «με καύσιμο τον ιδρώτα του λαού:

- Οι εισηγμένες επιχειρήσεις καταγράφουν 11,3 δισ. ευρώ κέρδη.

- Οι τράπεζες 4,5 δισ. το 2024.

- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτοξεύεται 14,5 δισ. για το 2026 και 16,7 δισ. για το 2027.

- Τροφοδοτούν και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αγοράζοντας όπλα που αιματοκυλούν τους λαούς της περιοχής».

«Φτάνει πια! Ενώνουμε τη φωνή μας με όλο τον λαό, ενάντια στις πολιτικές που υποθηκεύουν τη ζωή μας για να πλουτίζουν μια χούφτα μονοπώλια», είναι το κάλεσμα της Ομοσπονδίας.

«Με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα μπορούμε να βάλουμε φρένο, να κερδίσουμε ανάσες, να ανοίξουμε δρόμο για αλλαγή πολιτικής, για να ζούμε από τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια.

Δεν σκύβουμε το κεφάλι - ενώνουμε τη φωνή μας!

Δυναμώνουμε τον αγώνα για εισόδημα, δικαιώματα, προστασία από τους πλειστηριασμούς, φτηνή Ενέργεια, δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Καλούμε τους αυτοαπασχολούμενους και τα σωματεία της Αττικής να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους».

Η ΟΒΣΑ καλεί τους επαγγελματίες «να γυρίσουν την πλάτη στις ηγεσίες της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, που συστηματικά υπονομεύουν την ανάπτυξη αγώνων των μικρών επαγγελματιών για τα φλέγοντα αιτήματά τους», τονίζοντας πως «είναι οι ίδιες ηγεσίες που στήριξαν νομοσχέδια υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων - όπως αυτό για το 13ωρο των εργαζομένων.

Οι ίδιες που χρόνια τώρα προσκυνούν την ΕΕ, σπέρνοντας αυταπάτες ότι στην αγορά των μονοπωλίων μπορεί να υπάρξει "δίκαιος ανταγωνισμός" και κανόνες προς όφελος των αυτοαπασχολούμενων».

Οι διεκδικήσεις των μικρών επαγγελματιών που προβάλλει η ΟΒΣΑ μπροστά στο συλλαλητήριο περιλαμβάνουν την κατάργηση του νόμου για την τεκμαρτή φορολόγηση, φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα και επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος. Επίσης κατάργηση προκαταβολών φόρου - ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, Ενέργειας, καυσίμων κ.ά. Ακόμα, διαγραφή τόκων και προστίμων σε εφορία και τράπεζες.

Για το Ασφαλιστικό απαιτεί την κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους, διαγραφή χρεών τόκων, προστίμων, πολύμηνες δόσεις στο 10% του εισοδήματος. Κατάργηση του ΚΕΑΟ για τις εισφορές ατομικής ασφάλισης και του πρόσφατου νόμου που ανοίγει την πόρτα στα κοράκια των εισπρακτικών.

Απέναντι σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις απαιτεί να απαγορευτούν οι κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, μικρής επαγγελματικής στέγης κ.λπ. αλλά και η κατοχύρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, να καταργηθεί η τραπεζική προμήθεια.

Επίσης, απαιτεί στήριξη των επαγγελματιών για τα επαγγελματικά «ατυχήματα» και ασθένειες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, δημόσια και δωρεάν Υγεία και Πρόνοια.

Τέλος, να κατοχυρωθεί η κυριακάτικη αργία στο Εμπόριο, χωρίς εξαιρέσεις, όπως και οι νόμοι που διευρύνουν το ωράριο.