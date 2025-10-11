Ξετινάζουν το τερατούργημα οι βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή

Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς και της «ευελιξίας», που προκαλεί τον ξεσηκωμό των εργαζομένων σε όλη τη χώρα, ενώ την Παρασκευή ήταν η συζήτηση κατ' άρθρο στην αρμόδια Επιτροπή.

Και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση οι βουλευτές του ΚΚΕ «ξετίναξαν» κάθε επιχείρημα της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας με συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται για ένα ακόμα νομοσχέδιο - παραγγελιά της εργοδοσίας για την ένταση της εκμετάλλευσης και τη θωράκιση της κερδοφορίας της.

Οπως ανέδειξε μάλιστα ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ του Κόμματος, η κυβέρνηση κάλεσε για ...βοήθεια στην ακρόαση των φορέων αυτούς ακριβώς που έγραψαν το νομοσχέδιο: Τις εργοδοτικές ενώσεις. Αλλωστε, από τους 18 φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία οι 11 ήταν εργοδοτικοί και κυβερνητικοί οργανισμοί και οι 7 ήταν οργανώσεις που εκπροσωπούσαν τους εργαζόμενους, με διαφορετικές βέβαια ιδεολογικές καταγωγές. «Η ακρόαση φορέων ήταν αποκαλυπτική. Ολοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου, σε αντίθεση με τα συγχαρητήρια των εργοδοτών που δέχτηκε η κυβέρνηση για το τερατούργημα, που αυξάνει τις ώρες δουλειάς στις 13 τη μέρα και 78 τη βδομάδα, κάτι που θα γίνει καθεστώς», τόνισε ο Χρ. Κατσώτης.

Απαντώντας δε στις ...μαντεψιές της κυβέρνησης ότι θα είναι «λίγοι» οι εργαζόμενοι που θα κατέβουν στην απεργία, κάλεσε όλη την εργατική τάξη, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει, να δώσει μαχητικό «παρών». Αλλωστε, όπως είπε, «ο εργάτης που ψήφισε ΝΔ δεν ψήφισε να έχει 13 ώρες δουλειά, ατελείωτες υπερωρίες και μειώσεις μισθού, δεν ψήφισε να του εξαφανίσουν την ενιαία καλοκαιρινή άδεια».

Κατήγγειλε μάλιστα την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, που αρνήθηκε να κηρύξει απεργία, και πρόσθεσε ότι θα την ξεπεράσουν τα σωματεία, που έχουν ήδη πάρει και παίρνουν αποφάσεις.

Οι μύθοι της κυβέρνησης αποκαλύπτονται

Αναφερόμενος στην κεντρική ιδέα του νομοσχεδίου επεσήμανε ότι προωθεί την πλήρη «ευελιξία», την απασχόληση των εργαζομένων όποτε και όσο θέλουν οι εργοδότες, ενώ αποδόμησε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, και συγκεκριμένα:

Για τον πρώτο μύθο, ότι τάχα «οι εργαζόμενοι ζήτησαν το 13ωρο»: «Το νομοσχέδιο το ζήτησαν οι εργοδοτικές ενώσεις, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, η Ευρωπαϊκή Ενωση. Χρειάζονται φτηνό, "ευέλικτο" εργατικό δυναμικό, για να εξασφαλίζονται η ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας και η ταχεία πολεμική προετοιμασία της ΕΕ. Από την άλλη, τα συνδικάτα διεκδικούν 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Οι κυβερνήσεις απαντάνε σταθερά ότι αυτό δεν γίνεται γιατί μειώνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. Αρα, ο χρόνος είναι χρήμα για τους εργοδότες και χαμένη ζωή για τους εργάτες».

Δεύτερος μύθος: «Δεν καταργείται το 8ωρο». «Η αλήθεια είναι ότι η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης προβλέπει το 13ωρο και σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, το υλοποιεί».

Τρίτος μύθος: «Δίνεται η ελευθερία στους γονείς να δουλεύουν τετραήμερα και την πέμπτη μέρα να βλέπουν τα παιδιά τους». «Δηλαδή λέτε ότι θα είναι γονείς μίας μέρας; Το τετραήμερο σημαίνει 10 ώρες και 12 ώρες δουλειάς. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν καθόλου χρόνο ούτε για ξεκούραση, ούτε για να δουν τα παιδιά τους».

Τέταρτος μύθος: «Μεγαλύτερη ελευθερία στους εργαζόμενους να κατατμούν την άδειά τους». «Αυτό που πραγματικά κάνει η κυβέρνηση είναι να καταργεί τη συνεχόμενη καλοκαιρινή άδεια των 12 ημερών που προβλέπεται μέχρι τώρα. Η άδεια θα δίνεται μόνο με τη συναίνεση του εργοδότη».

Πέμπτος μύθος: «Προστασία από απόλυση σε όποιον αρνηθεί τη 13ωρη απασχόληση». «Η αλήθεια βρίσκεται στο άρθρο 12 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, που επικαλείται η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα απολύεται όποτε θέλει ο εργοδότης. Εξάλλου ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει την απόλυση, αφού η κυβέρνηση κατάργησε τη ρύθμιση αυτή».

Εκτος μύθος: «Στήριξη στις γυναίκες με τα επιδόματα κυοφορίας - λοχείας». Την ίδια στιγμή «η κυβέρνηση διατηρεί τις απαράδεκτες προϋποθέσεις για την παροχή του επιδόματος. Χιλιάδες εποχιακές εργαζόμενες δεν το παίρνουν, αφού δεν συμπληρώνουν ποτέ τις προϋποθέσεις».

Εβδομος μύθος: «Ενίσχυση της ασφάλειας και της υγείας στη δουλειά». «Τα 13ωρα και η "διευθέτηση" φέρνουν περισσότερα "ατυχήματα", επιβαρύνουν την ψυχική και σωματική υγεία. Ο έλεγχος άλλωστε είναι ανύπαρκτος. Σήμερα ένας επιθεωρητής Εργασίας αντιστοιχεί σε χιλιάδες εργαζόμενους, ενώ όλα τα μέτρα προστασίας έχουν στηριχθεί σε επιστημονικές μελέτες για 8 ώρες και όχι για 13 ώρες εργασίας. Παρουσιάζετε τα εργοδοτικά εγκλήματα μειωμένα. Βγάζετε έξω τα τροχαία και τα παθολογικά».

Ογδοος μύθος: «Δεν θίγονται οι Συλλογικές Συμβάσεις». «Ολοι οι αντεργατικοί νόμοι είναι εδώ, ο νόμος Βρούτση - Αχτσιόγλου, οι νόμοι Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Αυτοί οι νόμοι δίνουν στους εργοδότες την επιλογή να μην υπογράφουν Συλλογικές Συμβάσεις. Από την άλλη, η κυβέρνηση κάνει υποχρεωτικές ΣΣΕ που περιλαμβάνουν όρους που θέλουν οι εργοδότες και αρνείται να κάνει υποχρεωτικές τις ΣΣΕ που είναι αποτέλεσμα αγώνων.

Οι κυβερνήσεις, βέβαια, δεν νομοθετούσαν μόνες τους όλα αυτά τα χρόνια. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος του νόμου Χατζηδάκη ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αντίστοιχα, οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκροτούν την πλειοψηφία στην ΓΣΕΕ, και τότε υπονόμευσαν τους αγώνες των εργαζομένων».

Δεν θα κανονικοποιηθεί η εξόντωση στο μεροκάματο!

«Η εργατική τάξη δεν θα αφήσει να κανονικοποιηθεί η εξόντωσή της», ξεκαθάρισε ο Χρ. Κατσώτης και πρόσθεσε: «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις για να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, που ήδη έχει απορριφθεί από το σύνολο των εργαζομένων. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να οργανωθεί στο σωματείο του και να πάρει μέρος στην απεργία, απαντώντας σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι λίγοι οι εργάτες στον δρόμο.

Πραγματική ελευθερία σημαίνει αγώνας για την κατάργηση της μισθωτής σκλαβιάς, για την άλλη μορφή οργάνωσης της οικονομίας, με την εργατική τάξη στην εξουσία, για τον σοσιαλισμό. Σήμερα, με την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερο και να ζούμε περισσότερο, με σύγχρονα δικαιώματα».

Το κουκούλωμα των εργοδοτικών εγκλημάτων

Τα ψέματα της κυβέρνησης δεν πείθουν κανέναν εργαζόμενο που βιώνει αυτήν τη σύγχρονη εργασιακή σκλαβιά, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης μιλώντας στην Επιτροπή. «Για ποιο 5ήμερο συζητάτε; 6ήμερη εργασία δουλεύουν οι εργαζόμενοι και βάλε, σε πολλές περιπτώσεις 7ήμερο», επεσήμανε.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Και, αναδεικνύοντας το «κουκούλωμα» των εργοδοτικών εγκλημάτων, θύμισε το θανατηφόρο δυστύχημα με τρεις νέους ανθρώπους, σερβιτόρους, στην Κρήτη τον Αύγουστο του 2024, οι οποίοι επέστρεφαν από εξαντλητικό μεροκάματο 13 ωρών. «Αυτό δεν ήταν μόνο οδικό ατύχημα», τόνισε, «αλλά καραμπινάτο εργοδοτικό και κυβερνητικό έγκλημα μαζί». «Αυτοί οι τρεις τραγικοί νέοι που έχασαν τη ζωή τους έχουν καταγραφεί ως εργοδοτικό έγκλημα; Οχι βέβαια!».

Στον εμπαιγμό της κυβέρνησης σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών στάθηκε μεταξύ άλλων η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα: «Είναι πρόκληση να βαφτίζει η κυβέρνηση τη 13ωρη σκλαβιά "προστασία" της εργαζόμενης μητέρας και των γονιών». Και συνέχισε: «Είναι δίκαιο να δουλεύει 13 ώρες η καμαριέρα, να κουβαλάει κλινοσκεπάσματα, να έρχεται σε επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες; Είναι δίκαιο να δουλεύει η εμποροϋπάλληλος στα σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες, σε εναλλαγή θερμοκρασίας, στο ψυγείο, 13 ώρες; Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον γυναικείο οργανισμό; 'Η μήπως είναι δίκαιη η εργασία να καληνυχτίζει μια εργαζόμενη μητέρα με βιντεοκλήσεις το παιδί της, γιατί θα δουλεύει 4ήμερο, 10ωρο και 13 ώρες δουλειά; Αυτό είναι το δικαίωμα στην εργασία;».