Το «άσπρο μαύρο» από την κυβέρνηση

Το «άσπρο μαύρο» προσπάθησε να κάνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και την Παρασκευή, στην κατ' άρθρο συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο.

Και προσπερνώντας το γεγονός ότι στην ακρόαση φορέων η κυβερνητική πλειοψηφία εξασφάλισε ότι οι περισσότεροι φορείς ήταν εργοδοτικοί, που προφανώς συμφωνούν με το νομοσχέδιο, επικαλέστηκε τη συμφωνία τους, προκειμένου να πει πως «η πλειοψηφία συμφώνησε»! Υπενθυμίζεται πως και στη συγκεκριμένη διαδικασία οι μόνοι που το χειροκρότησαν ήταν οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι, ενώ όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων ζήτησαν την απόσυρσή του.

Κατά το κλείσιμο της συζήτησης η υπουργός επανέλαβε το γνωστό αφήγημα πως το εν λόγω έκτρωμα ενισχύει την «ελευθερία» του εργαζόμενου να δουλεύει 13 ώρες.

Σε ό,τι δε αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τον κατώτατο μισθό, όχι απλά υποστήριξε με σθένος τον νόμο Βρούτση - Αχτσιόγλου, με τον κατώτατο να καθορίζεται με υπουργική απόφαση, αλλά έφτασε τη λαθροχειρία σε άλλο επίπεδο, λέγοντας ευτυχώς που υπάρχει γιατί οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό δεν θα έπαιρναν ούτε αυτά, καθώς η ΣΣΕ δεν είναι σε ισχύ.

Για τη δε ευέλικτη προσέλευση έως 120 λεπτά, δηλαδή τις δύο ώρες τζάμπα εργασίας μέσα από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, η υπουργός υποστήριξε πως αυτό δεν επηρεάζει το 8ωρο, αλλά ...την έναρξή του. Τι και αν υπάρχουν εκατοντάδες καταγγελίες, με τους εργοδότες να χτυπάνε οι ίδιοι την «κάρτα» για λογαριασμό των εργαζόμενων και να αξιοποιούν την ευέλικτη προσέλευση κρατώντας τους 10ωρα; Η υπουργός πάλι δεν βλέπει παραβίαση του 8ωρου.

Σχετικά με την κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών στην υπερωρία, την υπερεργασία, τις οικειοθελείς παροχές και τις ρυθμίσεις των Συλλογικών Συμβάσεων, η Ν. Κεραμέως βλέπει θετικά το μέτρο, καθώς οι εργαζόμενοι όπως είπε θα δουν «αυξήσεις» στο εισόδημα. Κρύβει όμως ότι κάνει ένα τεράστιο δώρο στους εργοδότες, μειώνοντας κι άλλο το «μη μισθολογικό κόστος», ενώ αποτελεί ευθύ χτύπημα στις ΣΣΕ, παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις όποιες ευνοϊκές για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις.

Θυμήθηκαν το 8ωρο όσοι το κατακρεούργησαν

Το 8ωρο θυμήθηκαν να υπερασπιστούν χτες οι βουλευτές των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, των κομμάτων που το διέλυσαν διαδοχικά με τους νόμους τους. Μάλιστα, είτε κατάπιαν τη γλώσσα τους για το γεγονός ότι όσα προβλέπει το νομοσχέδιο είναι απευθείας εφαρμογή των αρρωστημένων Οδηγιών και των «βέλτιστων πρακτικών» της ΕΕ για το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, είτε έσπευδαν να το παρουσιάζουν σαν «εξαίρεση» από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Γι' αυτό και σε μια σειρά τοποθετήσεις τους κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι τάχα παραβιάζει την Οδηγία 88/2003 ή έκαναν κάτι βολικές συγκρίσεις με τις ώρες εργασίας στην ΕΕ.

Βέβαια, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 4 νόμους για τη διευθέτηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους διατήρησε στο ακέραιο και ενσωμάτωσε εξολοκλήρου την Οδηγία 88/2003 της ΕΕ, η οποία βαφτίζει κανονικότητα το 13ωρο, ακόμα και τις 78 ώρες εργασίας την εβδομάδα (βλ. και σελ. 8-9).