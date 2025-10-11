PODCAST ΤΟΥ «902.GR»

Στον «αέρα» μία ακόμα ηχηρή απάντηση στο τερατούργημα

Στον «αέρα» είναι το νέο podcast του «902.gr» για το νομοσχέδιο του 13ωρου και της «ευελιξίας», δίνοντας ένα ακόμα «ράπισμα» στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους ότι τάχα οι εργαζόμενοι επωφελούνται από τις διατάξεις της αποκτήνωσης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των προηγούμενων εκπομπών το podcast φιλοξενεί την Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρο του Σωματείου Καθαριστριών - Καθαριστών Πειραιά και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

«Οι καθαρίστριες είναι ήδη στα όρια της εξόντωσης», τονίζει η Χ. Καραμαλίκη, ενώ απέναντι στα παραμύθια της κυβέρνησης περί ελευθερίας άρνησης, αποκαλυπτικά είναι τα πρόσφατα παραδείγματα από τον κλάδο των καθαριστριών, με απολύσεις εργαζομένων, που είδαν την πόρτα της εξόδου από την εργοδοσία ακόμα και εν μέσω άδειας ασθενείας ή επειδή απήργησαν!

Το καινούργιο podcast έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων, όπου προσκεκλημένοι ήταν ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού -Τουρισμού ν. Αττικής και μέλος της ΕΕ του ΕΚΑ, η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και ο Γιώργος Δούκας, επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων.

Δηλαδή οι πραγματικοί εργαζόμενοι, και όχι τα φαντάσματα του υπουργείου Εργασίας, ξετινάζοντας ένα προς ένα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης.

