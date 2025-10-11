Σάββατο 11 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 12 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
PODCAST ΤΟΥ «902.GR»
Στον «αέρα» μία ακόμα ηχηρή απάντηση στο τερατούργημα

Στον «αέρα» είναι το νέο podcast του «902.gr» για το νομοσχέδιο του 13ωρου και της «ευελιξίας», δίνοντας ένα ακόμα «ράπισμα» στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους ότι τάχα οι εργαζόμενοι επωφελούνται από τις διατάξεις της αποκτήνωσης.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των προηγούμενων εκπομπών το podcast φιλοξενεί την Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρο του Σωματείου Καθαριστριών - Καθαριστών Πειραιά και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

«Οι καθαρίστριες είναι ήδη στα όρια της εξόντωσης», τονίζει η Χ. Καραμαλίκη, ενώ απέναντι στα παραμύθια της κυβέρνησης περί ελευθερίας άρνησης, αποκαλυπτικά είναι τα πρόσφατα παραδείγματα από τον κλάδο των καθαριστριών, με απολύσεις εργαζομένων, που είδαν την πόρτα της εξόδου από την εργοδοσία ακόμα και εν μέσω άδειας ασθενείας ή επειδή απήργησαν!

Το καινούργιο podcast έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων, όπου προσκεκλημένοι ήταν ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού -Τουρισμού ν. Αττικής και μέλος της ΕΕ του ΕΚΑ, η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και ο Γιώργος Δούκας, επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων.

Δηλαδή οι πραγματικοί εργαζόμενοι, και όχι τα φαντάσματα του υπουργείου Εργασίας, ξετινάζοντας ένα προς ένα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης.

Εδώ όλα τα podcasts: www.902.gr/to-podcast-toy-902gr

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Ξετινάζουν το τερατούργημα οι βουλευτές του ΚΚΕ στη Βουλή
Ολοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη! Να παραλύσουν ξανά οι χώροι δουλειάς
Εννέα νόμοι και ένα νομοσχέδιο για δουλειά και ζωή κατά ...«μέσο όρο»
Στους δρόμους μαζί με όλο τον λαό ενάντια στην πολιτική που τους τσακίζει
Οταν η 13ωρη σκλαβιά και η «ευελιξία» βαφτίζονται «προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της οικογένειας»
Παύση πληρωμών και ζωονόσοι γκρεμίζουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο από το εισόδημά τους
 Το «άσπρο μαύρο» από την κυβέρνηση
 Μαθητές και φοιτητές παίρνουν θέση δίπλα στους εργαζόμενους
 Απαιτεί την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων απέναντι στην έξαρση των ζωονόσων
 Οι προσυγκεντρώσεις για την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια
ΓΣΕΕ: Ούτε κατά ...λάθος δεν στηρίζει την απεργία
 Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Το ...πλουσιοπάροχο μενού της «ευελιξίας»
Ο χρόνος μας (για αυτούς) είναι χρήμα! Για εμάς είναι η ζωή μας!
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ