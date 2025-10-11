- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια
- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου
- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου
- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία
- Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο
- Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού
- Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου
- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Βέροια, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου
- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ
- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Εδεσσα, 11 π.μ., Μικροί Καταρράκτες
- Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου
- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Κηρύκου
- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη
- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία
- Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κατερίνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης
- Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κόρινθος, 10 π.μ., Περιβολάκια
- Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου
- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά
- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης
- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία
- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς
- Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Πολύγυρος, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ
- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Σάμος, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου
- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού
- Τύρναβος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων
- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς