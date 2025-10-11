Σάββατο 11 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 12 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία

- Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο

- Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Βέροια, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ

- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Εδεσσα, 11 π.μ., Μικροί Καταρράκτες

- Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Κηρύκου

- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κατερίνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης

- Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κόρινθος, 10 π.μ., Περιβολάκια

- Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς

- Νάουσα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Πολύγυρος, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Σάμος, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

- Τύρναβος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    
