ΓΣΕΕ: Ούτε κατά ... λάθος δεν στηρίζει την απεργία

ΓΣΕΕ, Παρασκευή 10/10, ώρα 13.36: Στέλνει δελτίο Τύπου με το οποίο δηλώνει ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών ενάντια στο νομοσχέδιο.

ΓΣΕΕ, Παρασκευή 10/10, ώρα 13.55: Στέλνει νέο δελτίο Τύπου με το οποίο ...ακυρώνει το προηγούμενο κάλεσμα, επιχειρώντας ένα μεγαλοπρεπές ...«άδειασμα» σε όσα Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες έχουν ήδη πάρει απόφαση, αφού αφαιρείται το σχετικό απόσπασμα!

Συμπέρασμα; Είναι τέτοια η υποταγή της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΣΕΕ σε κυβέρνηση και εργοδοσία, είναι τέτοιο το μένος της απέναντι στους εργατικούς αγώνες, που ούτε από ...λάθος δεν στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών και των εργαζομένων. Ο,τι και να κάνουν, όμως, το απεργιακό κύμα όλο και φουσκώνει και αυτό αποδεικνύεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που απαντούν: ΑΠΕΡΓΙΑ στις 14 ΟΚΤΩΒΡΗ!

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
