Σάββατο 11 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 12 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι προσυγκεντρώσεις για την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια

Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και φορέων στην Αθήνα για την απεργιακή συγκέντρωση θα γίνουν στις 9.30 π.μ. στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

Προπύλαια: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.

Πούλμαν δρομολογούνται για την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια από συνοικίες της Αττικής ως εξής:

Ανω Λιόσια (8.30 π.μ., Τριγωνική πλατεία, πίσω από το δημαρχείο), Ελευσίνα (8.15 π.μ., Ελαιουργική). Κόκκινο Μύλο (8.45 π.μ., τριγωνική πλατεία). Μενίδι (8.30 π.μ., πλ. Καράβου. Ολυμπιακό Χωριό (8.15 π.μ., Κακλαμανάκη 21).

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, για τις 9.45 π.μ. έχουν οριστεί οι προσυγκεντρώσεις, ως εξής:

Συμβολή Τσιμισκή - Αριστοτέλους: Σωματεία στους κλάδους του Εμπορίου, του Επισιτισμού, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, Σύλλογοι Αυτοαπασχολούμενων.

Συμβολή Βενιζέλου - Ερμού: Σωματεία από Κατασκευές, Τρόφιμα, Χημική Βιομηχανία, Ενέργεια κ.λπ. του ιδιωτικού τομέα.

Καρόλου Ντηλ και Ερμού: Σωματεία από Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ.

Πλατεία Αγίας Σοφίας: Σωματεία από Υγεία, Εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι γονέων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
