Μαθητές και φοιτητές παίρνουν θέση δίπλα στους εργαζόμενους

Τη δική τους θέση στην απεργιακή συγκέντρωση ετοιμάζονται να πάρουν μαθητές και φοιτητές, ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών αντίστοιχα.

«Ούτε σκλάβοι στη δουλειά - ούτε πελάτες στις σπουδές! Αγώνας για σπουδές και δουλειά με δικαιώματα!» τονίζει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, καλώντας στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, με τα πανεπιστήμια και τις σχολές κλειστές και όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον δρόμο. Ακόμα, καλεί να οργανώσουν κινητοποιήσεις και πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις για όλα τα προβλήματα, για δωρεάν φοιτητική μέριμνα, για να μη διαγραφεί κανένας φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να δυναμώσουν τον αγώνα για να σταματήσει τώρα κάθε συνεργασία ελληνικού πανεπιστημίου με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ.

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, τονίζεται: «Αντεπίθεση για τις σπουδές και την εργασιακή μας προοπτική! Η ίδια πολιτική που υποβαθμίζει τα πτυχία και γεμίζει εμπόδια τις σπουδές μας, μας προετοιμάζει να δουλεύουμε χωρίς δικαιώματα, με σκυμμένο το κεφάλι.

Το νέο νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά νομιμοποιεί τις συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς, επεκτείνει την εργοδοτική αυθαιρεσία, την εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια, βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, διαλύει την κοινωνική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο τους με μοναδικό στόχο τη μέγιστη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους φοιτητές τους καταδικάζει να παρατήσουν τις σπουδές τους, αφού δεν θα τους επιτρέπει να περνάνε ούτε έξω από τις σχολές τους!

Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν δεχόμαστε να γίνουμε σκλάβοι, να ζούμε για να δουλεύουμε σαν μηχανές, είμαστε άνθρωποι!

Τα κέρδη τους ή οι σπουδές μας!

Ως εδώ! Τώρα είναι ώρα να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!».

Οι μαθητές

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουμε μέρος στην απεργία στις 14/10. Κλείνουμε τα σχολεία μας, βγαίνουμε στον δρόμο μαζικά», σημειώνει μεταξύ άλλων στο κάλεσμά της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, προσθέτοντας: «Γιατί μας αφορά το πόσες ώρες τη μέρα θα σκοτώνονται στη δουλειά οι γονείς μας. (...)

Γιατί θέλουμε να φωνάξουμε για την απαράδεκτη κατάσταση των σχολείων μας!

Η μετακίνηση 3.500 μαθητών μέσα στην Αττική είναι ακόμη στον αέρα, συγχωνεύσεις τμημάτων, μαθητές σαν σαρδέλες στις τάξεις, 28άρια τμήματα ακόμη και στις Ομάδες Προσανατολισμού στα λύκεια, κενά και χαμένες ώρες, ταβάνια και παράθυρα που πέφτουν στα κεφάλια μας. Ως εδώ, η υπομονή μας έχει εξαντληθεί! Λεφτά για τους πολέμους τους, για τη σφαγή στην Παλαιστίνη και για μπίζνες με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ βρίσκουν στο λεπτό και δεν υπάρχει φράγκο μας λένε για το σχολειό!

Για να καταλάβουν καλά εκεί στο υπ. Παιδείας πως ο επόμενος νόμος που θέλουν να φέρουν για τριπλές πανελλαδικές δεν θα περάσει. Θα είμαστε πολλοί και απέναντί τους!».