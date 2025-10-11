Σάββατο 11 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 12 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Ο χρόνος μας (για αυτούς) είναι χρήμα! Για εμάς είναι η ζωή μας!

Με αναρτήσεις στα social media και με αποκαλυπτικά γραφικά η εφημερίδα της ΚΝΕ, ο «Οδηγητής», καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

«Οσα μας παρουσιάζουν ως "λύσεις" στην πραγματικότητα είναι δηλητήρια!», σημειώνει σε μια ανάρτηση, τονίζοντας: Το νομοσχέδιο - τερατούργημα για τη 13ωρη σκλαβιά και τα "ευέλικτα" ωράρια ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!».

Σε άλλη ανάρτηση ξεκαθαρίζει: «Ο χρόνος μας (για αυτούς) είναι χρήμα! Για εμάς είναι η ζωή μας! Ο χρόνος εργασίας δεν είναι ένας αριθμός! Συνδέεται άμεσα με τον χρόνο που διαθέτουν οι εργαζόμενοι για την ξεκούρασή τους, την οικογένεια και τα παιδιά τους, τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Δεν θα αφήσουμε να κανονικοποιηθεί η εξόντωσή μας! Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές! Ολοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου!».


    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
