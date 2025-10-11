Ο χρόνος μας (για αυτούς) είναι χρήμα! Για εμάς είναι η ζωή μας!

Με αναρτήσεις στα social media και με αποκαλυπτικά γραφικά η εφημερίδα της ΚΝΕ, οκαλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

«Οσα μας παρουσιάζουν ως "λύσεις" στην πραγματικότητα είναι δηλητήρια!», σημειώνει σε μια ανάρτηση, τονίζοντας: Το νομοσχέδιο - τερατούργημα για τη 13ωρη σκλαβιά και τα "ευέλικτα" ωράρια ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!».

Σε άλλη ανάρτηση ξεκαθαρίζει: «Ο χρόνος μας (για αυτούς) είναι χρήμα! Για εμάς είναι η ζωή μας! Ο χρόνος εργασίας δεν είναι ένας αριθμός! Συνδέεται άμεσα με τον χρόνο που διαθέτουν οι εργαζόμενοι για την ξεκούρασή τους, την οικογένεια και τα παιδιά τους, τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Δεν θα αφήσουμε να κανονικοποιηθεί η εξόντωσή μας! Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές! Ολοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου!».