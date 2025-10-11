ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΟΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Παύση πληρωμών και ζωονόσοι γκρεμίζουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο από το εισόδημά τους

INTIME NEWS

Εκρηκτική είναι η κατάσταση που συνεχίζουν να βιώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που υλοποιεί σε βάρος τους η κυβέρνηση, τηρώντας «κατά γράμμα» τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ.

Αυτή η πολιτική που απειλεί το εισόδημά τους και την παραμονή τους στην παραγωγή αποτέλεσε και το «θερμοκήπιο» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τώρα φορτώνεται, κυριολεκτικά, στις πλάτες των αγροτών, αφού έχουν μείνει απλήρωτοι εδώ και μήνες για προγράμματα, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να γίνονται μάρτυρες της σαπίλας που αποκαλύπτεται και μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής, από τις βρωμιές των κομμάτων που κυβέρνησαν και γνώριζαν για το εν λόγω σκάνδαλο.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα και τις αποζημιώσεις για τον «Daniel» ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ για το 2024 και άλλα 500 εκατ. ευρώ για το 2025! Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αλλά και η διοίκηση του Οργανισμού δεν δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι, και ενώ έπρεπε τον Οκτώβρη να πάρουν την προκαταβολή και τον Δεκέμβρη την εξόφληση.

Το αποτέλεσμα για τους βιοπαλαιστές είναι να μην μπορούν να πάρουν καν τα καλλιεργητικά εφόδια για να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, να ανταποκριθούν στο κόστος παραγωγής, αλλά και να μπορέσουν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Ταυτόχρονα, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση παραμένουν και οι κτηνοτρόφοι, που έχουν βρεθεί ξεκρέμαστοι και αβοήθητοι μπροστά στην ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων. Εκατοντάδες χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί και οι ασθένειες συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με την κυβέρνηση να τους φορτώνει την «ατομική ευθύνη» χωρίς να παίρνει, από κοινού με τις περιφερειακές αρχές, ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Από κοινού, επίσης, απορρίπτουν τον εμβολιασμό των ζώων που απαιτούν οι κτηνοτρόφοι, με μοναδικό κριτήριο να μην πληγούν τα υπερκέρδη μιας χούφτας βιομηχάνων που θησαυρίζουν από τις εξαγωγές της φέτας.

Ανύπαρκτα είναι και τα μέτρα στήριξης για τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί και απαιτούν να αποζημιωθούν για τη ζημιά που έχουν υποστεί ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα κοπάδια τους.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα κ.ά. τους φέρνουν σε μεγάλη απόγνωση.

«Νίπτει τας χείρας της» και καταστέλλει η κυβέρνηση

Τα ιδιαίτερα προβλήματά τους και τις διεκδικήσεις τους για αυτά ανέδειξαν οι εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, την Πέμπτη 9 Οκτώβρη, στην Αθήνα. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις στα επιτακτικά αιτήματα των αγροτών, απέφυγε να δεσμευτεί με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ημερομηνίες για την καταβολή των πληρωμών και των αποζημιώσεων που οφείλονται στους αγρότες και έχουν καθυστερήσει.

Μάλιστα, αντί να δώσει λύσεις στους παραγωγούς, η κυβέρνηση εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή όπως έκανε απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Βοιωτίας. Προσπαθεί να ενισχύσει την ποινικοποίηση των αγώνων τους με διώξεις και αγροτοδικεία, να «φιμώσει» τη φωνή τους, να βάλει στο περιθώριο τις δίκαιες διεκδικήσεις τους και να παρουσιάσει μια εικόνα συναίνεσης στην πολιτική της.

Απέναντι στα καλέσματα της κυβέρνησης προς τους αγροτοκτηνοτρόφους, διά στόματος υπουργού, «να κάνουν λίγη υπομονή (!) για τη στήριξη της πολιτείας», οι ίδιοι μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες τους διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να ανεχτούν να γίνονται θύματα της πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ και των κυβερνήσεων που τους διώχνει από τα χωράφια τους.

Αντίθετα, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους και θα κλιμακώσουν τον δίκαιο αγώνα που δίνουν όλο αυτό το διάστημα για την επιβίωσή τους, προμηνύοντας έναν «θερμό» χειμώνα από τις μαχητικές τους κινητοποιήσεις.

Ηδη αυτό το διάστημα, προγραμματίζονται συσκέψεις συντονισμού της δράσης σε χωριά της υπαίθρου, ενώ είναι σε εξέλιξη και πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις με τις οποίες οι αγρότες απαιτούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στην Ηλεία

Εξάλλου στην Ηλεία, με νέα δυναμική κινητοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι απαίτησαν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού και των άλλων ζωονόσων, καθώς και καταβολές των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα της κινητοποίησης πραγματοποιούνταν στην Περιφερειακή Ενότητα συνεδρίαση πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας για τις ζωονόσους. Και στην παρέμβαση που έγινε, οι ίδιοι «παράγοντες» εξέφρασαν την ...αναρμοδιότητά τους πάνω στα ζητήματα που τέθηκαν από την Ομοσπονδία και τους Αγροτικούς Συλλόγους. Μεταξύ άλλων οι παραγωγοί απαίτησαν 100% αποζημιώσεις για τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, άμεσα μέτρα για την ανακούφισή τους με παροχή ζωοτροφών, παροχή του εμβολίου για τον καταρροϊκό πυρετό από το κράτος χωρίς επιβάρυνσή τους κ.ά.

Τη Δευτέρα στο Μεσολόγγι

Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και όλων των ζωονόσων, καθώς και να στηριχθούν αποφασιστικά οι κτηνοτρόφοι, απαιτεί η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, που προχωρά και σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 13 Οκτώβρη στις 11.30 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα στο Μεσολόγγι.