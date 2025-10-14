Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
Η ενίσχυση του ταξικού αγώνα δίνει απάντηση στον «κοινωνικό εταιρισμό»

Παρέμβαση στη συζήτηση για τα λεγόμενα «ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων»

Παρέμβαση στη συζήτηση για τη σύσταση και λειτουργία των εργοδοτικών μηχανισμών του λεγόμενου «κοινωνικού εταιρισμού» με την επωνυμία «ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων» πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Εκεί ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, υπογράμμισε τα εξής:

«ΕΕ, κυβερνήσεις και μεγαλοεργοδοσία με τις αντεργατικές Οδηγίες και τις λεγόμενες "κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης", που καταψηφίσαμε, επιβάλλουν σε βάρος των εργαζομένων εργασιακή γαλέρα 13 ωρών, δουλειά - λάστιχο και εργοδοτική τρομοκρατία. Με τους νόμους τους βγάζουν παράνομες τις απεργίες, διώκουν τη συνδικαλιστική δράση με τον εκβιασμό της απόλυσης.

Εχουν στήσει έναν ακόμα εργατοπατερικό μηχανισμό, τα λεγόμενα "ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων", στο όνομα δήθεν της "ενημέρωσης" και "διαβούλευσης" για προειλημμένες αποφάσεις της εργοδοσίας, η επιβολή των οποίων επιδιώκεται μέσω του δηλητηρίου του "κοινωνικού εταιρισμού".

Καμία εμπιστοσύνη των εργατών στον μηχανισμό που επιδιώκει να πλαισιώσει τα συμβιβασμένα συνδικάτα (ITUC - ETUC) και να ενισχύσει την ενσωμάτωση και υποταγή των εργαζομένων στις επιδιώξεις της καπιταλιστικής εργοδοσίας για την ένταση της εκμετάλλευσης και των πολεμικών σχεδιασμών.

Οι εργαζόμενοι έχουν τα δικά τους εφόδια, την πάλη τους, όπως με τις μεγάλες απεργίες στην Ελλάδα την προηγούμενη βδομάδα, την ταξική ενότητα, τη διεθνιστική αλληλεγγύη, ενάντια στα μονοπώλια και στην εξουσία τους. Εχουν στο πλευρό τους το αγωνιστικό κίνημα που παλεύει κατά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και σε διεθνές επίπεδο την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ)».

    
