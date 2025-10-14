ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Εξω από την Alpha Bank η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση

Στην πραγματοποίηση της απεργιακής συγκέντρωσης σήμερα Τρίτη στην Καλαμάτα έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας Alpha Bank (πεζόδρομος Αριστομένους), στις 10 π.μ., καλεί το Συνδικάτο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας, απαιτώντας να σταματήσει η έξωση από την κατοικία της εποχικής εργαζόμενης που πετιέται στον δρόμο μαζί με τον 15χρονο γιο της.

Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο αγώνας του μαζί με τους εργαζόμενους, επισημαίνει το Συνδικάτο και καταγγέλλει την απάνθρωπη συμπεριφορά της τράπεζας, η οποία παίρνοντας «αέρα» από τους νόμους των κυβερνήσεων έβγαλε στο «σφυρί» το δυάρι διαμέρισμα, που αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της εργαζόμενης. Μάλιστα πετά στον δρόμο την εργαζόμενη (και το παιδί της), που καλείται να τα βγάλει πέρα με μόλις 4.500 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

«Το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν διαδοχικά με τους νόμους τους οι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ άνοιξε τον δρόμο στους πλειστηριασμούς και οι δικαστικές αποφάσεις έλυσαν τα χέρια τραπεζών και funds. Τα σπίτια της λαϊκής οικογένειας έχουν γίνει ένας "αριθμός" σε πλατφόρμες», αναφέρει το σωματείο και προσθέτει:

«Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μαζί με τράπεζες και funds έχουν κηρύξει πόλεμο στη λαϊκή κατοικία και η ακρίβεια κατατρώει το πενιχρό εισόδημα των εργαζομένων, φέρνουν προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο - έκτρωμα για 13ωρη δουλειά, "διευθέτηση" του εργάσιμου χρόνου, προσλήψεις - απολύσεις 48ωρου με SMS, κατάτμηση της άδειας και άλλες αντεργατικές διατάξεις».

Καλεί να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην κυβέρνηση και στα «αρπακτικά» των τραπεζών, και απαιτεί και με την απεργία εδώ και τώρα να ακυρωθεί η έξωση που προήλθε από τον πλειστηριασμό της κατοικίας, να βρεθεί λύση ώστε η εργαζόμενη και το παιδί της να συνεχίσουν να ζουν στο σπίτι τους κ.λπ.

Τη σημερινή κινητοποίηση - απεργιακή συγκέντρωση έξω από την τράπεζα στηρίζουν επίσης οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Μεσσηνίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ Τραπεζών, Παράρτημα Πελοποννήσου του ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ) και μια σειρά σωματεία.