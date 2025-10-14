Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για αυξήσεις κόντρα στη φτώχεια και την ανέχεια

Στην Αθήνα στις 15 και στη Θεσσαλονίκη στις 22 Οκτώβρη

Παναττική συγκέντρωση πραγματοποιούν στις 15 Οκτώβρη στην Αθήνα οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, δίνοντας συνέχεια στους αγώνες τους, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10 π.μ., με σύνθημα «Ολοι στον αγώνα, για να υπερασπίσουμε τις ζωές μας από τη φτώχεια και την ανέχεια!». Αντίστοιχα, η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται για την Τετάρτη 22 Οκτώβρη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

«Δίνουμε συνέχεια στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας, γιατί όλα τα προβλήματα που έχουν κάνει τη ζωή μας αφόρητη ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ», σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή, αναφέροντας:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα και απαιτούμε τώρα πραγματικές λύσεις. Δεν πρόκειται να δεχθούμε και να ανεχθούμε τα ψίχουλα, όταν μετά από 15 χρόνια αρπαγών των συντάξεών μας στις κύριες, επικουρικές συντάξεις, της 13ης, 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων. Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν 15 χρόνια να πάρουν αύξηση, όταν η ακρίβεια σάρωσε και σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις, και έρχονται και μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, επικαλούμενοι τα δημοσιονομικά προβλήματα.

Χρήματα όμως υπάρχουν για τους αιματηρούς πολέμους και την πολεμική οικονομία, για να σφάζονται οι λαοί στον βωμό των επιχειρηματικών συμφερόντων».

Οι συνταξιούχοι διαδηλώνουν για άλλη μια φορά και απαιτούν:

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης», ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη ΤΩΡΑ.

Μέτρα για την Υγεία, με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Ανοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν Υγεία, με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και με δωρεάν παροχή φαρμάκων. Δημιουργία δημόσιων γηροκομείων κ.λπ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κανένας εργάτης δεν συμφωνεί να διαχειρίζεται όλη του τη ζωή η εργοδοσία
Σήμερα απεργούμε για όλα! Κανείς για δουλειά, όλοι στις συγκεντρώσεις!
Πλατιά έφτασε το απεργιακό κάλεσμα σε όλη τη χώρα
Με τις διεκδικήσεις τους διαδηλώνουν σήμερα και οι μικροί επαγγελματίες
ΟΧΙ στη συγχώνευση υπηρεσιών των Νοσοκομείων Καλαβρύτων και Αιγίου  
Μαχητική κινητοποίηση για άμεσα μέτρα ενάντια στην ευλογιά
Οταν ο κατήφορος δεν έχει πάτο
Μέχρι την τελευταία ώρα «στο πόδι» για την επιτυχία της απεργίας
 Ακρωτηριασμός 51χρονης εργαζόμενης σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα
 Εκτός λειτουργίας οι αξονικοί τομογράφοι σε μέρα γενικής εφημερίας!
 Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων κατά των ζωονόσων
 Εξω από την Alpha Bank η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση
 Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα
 Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση
 Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 63 πόλεις
 Με αυτοδυναμία της ΔΑΣ συγκροτήθηκε το νέο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
 Η ενίσχυση του ταξικού αγώνα δίνει απάντηση στον «κοινωνικό εταιρισμό»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ