ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες για αυξήσεις κόντρα στη φτώχεια και την ανέχεια

Παναττική συγκέντρωση πραγματοποιούν στις 15 Οκτώβρη στην Αθήνα οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, δίνοντας συνέχεια στους αγώνες τους, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10 π.μ., με σύνθημα «Ολοι στον αγώνα, για να υπερασπίσουμε τις ζωές μας από τη φτώχεια και την ανέχεια!». Αντίστοιχα, η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται για την Τετάρτη 22 Οκτώβρη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

«Δίνουμε συνέχεια στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας, γιατί όλα τα προβλήματα που έχουν κάνει τη ζωή μας αφόρητη ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ», σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή, αναφέροντας:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα και απαιτούμε τώρα πραγματικές λύσεις. Δεν πρόκειται να δεχθούμε και να ανεχθούμε τα ψίχουλα, όταν μετά από 15 χρόνια αρπαγών των συντάξεών μας στις κύριες, επικουρικές συντάξεις, της 13ης, 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων. Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν 15 χρόνια να πάρουν αύξηση, όταν η ακρίβεια σάρωσε και σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις, και έρχονται και μας λένε ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, επικαλούμενοι τα δημοσιονομικά προβλήματα.

Χρήματα όμως υπάρχουν για τους αιματηρούς πολέμους και την πολεμική οικονομία, για να σφάζονται οι λαοί στον βωμό των επιχειρηματικών συμφερόντων».

Οι συνταξιούχοι διαδηλώνουν για άλλη μια φορά και απαιτούν:

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης», ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη ΤΩΡΑ.

Μέτρα για την Υγεία, με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Ανοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν Υγεία, με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και με δωρεάν παροχή φαρμάκων. Δημιουργία δημόσιων γηροκομείων κ.λπ.