Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
Με αυτοδυναμία της ΔΑΣ συγκροτήθηκε το νέο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ

Με αυτοδυναμία και ευρεία πλειοψηφία της ΔΑΣ («Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία») ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του νέου Νομαρχιακού Τμήματος (ΝΤ) Λευκάδας της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, με συμμετοχή αντιπροσώπων από πέντε σωματεία του Δημοσίου.

Στη συνέλευση συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τον Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας, τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ, την ΕΛΜΕ, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ), τον Σύλλογο Εργαζομένων Περιφερειακής Διοίκησης Λευκάδας και το Παράρτημα Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αρτας - Πρέβεζας - Λευκάδας.

Από τους 28 εγγεγραμμένους αντιπροσώπους ψήφισαν οι 22, χωρίς άκυρα ή λευκά. Η ΔΑΣ έλαβε 18 ψήφους (81,8%) και εξέλεξε 7 μέλη στην Εκτελεστική Γραμματεία, ενώ η «Ενωτική Κίνηση Λευκάδας» (στηριζόμενη από δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ) έλαβε 4 ψήφους (18,2%) και 2 έδρες.

Οι αντιπρόσωποι ενέκριναν κατά πλειοψηφία και το αγωνιστικό πλαίσιο πάλης που κατέθεσε η ΔΑΣ, με αιχμή την προετοιμασία της σημερινής απεργίας, ενώ η συνέλευση ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής δράσης και της οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Το νέο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου στη Λευκάδα να συμμετάσχουν μαζικά στη σημερινή πανελλαδική απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Αγίου Μηνά.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
