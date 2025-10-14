Με τις διεκδικήσεις τους διαδηλώνουν σήμερα και οι μικροί επαγγελματίες

Κάλεσμα της ΟΒΣΑ για τη συγκέντρωση στα Προπύλαια | Απαράδεκτες οι δηλώσεις του υπουργείου ότι η 13ωρη εργασία ευνοεί τους μικρούς επιχειρηματίες

«Χιλιάδες στον δρόμο, στις 14 Οκτώβρη συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις τη μέρα της εργατικής απεργίας, δίνουμε απάντηση στις αντιλαϊκές πολιτικές. Ολοι την Τρίτη 14 Οκτώβρη στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια», τονίζει στο κάλεσμά της η

Επίσης καταγγέλλει τις απαράδεκτες δηλώσεις του υφυπουργού Εργασίας Κ. Καραγκούνη ότι τάχα η 13ωρη εργασία ενισχύει τους μικρούς επιχειρηματίες.

«Θέλει μεγάλο θράσος να εμφανίζεται η κυβέρνηση ως υπέρμαχος των μικρών επαγγελματιών, την ίδια ώρα που μας χαρακτηρίζει φοροφυγάδες και κλέφτες. Την ώρα που βιώνουμε τα αποτελέσματα του πρόσφατου φορολογικού εκτρώματος, της ακρίβειας στο σπίτι και στο μαγαζί, του βάρους των χρεών και του φόβου να χάσουμε το σπίτι ή την επιχείρησή μας από τις τράπεζες και τα funds», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΟΒΣΑ καλεί τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους στις απεργιακές συγκεντρώσεις να ενώσουν τη φωνή τους μαζί με τους εργαζόμενους. Να παλέψουν ενάντια στο νέο Φορολογικό, που παρά τη διαφήμιση δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο τη ληστρική τεκμαρτή φορολογία. Στις νέες ψηφιακές θηλιές του «ψηφιακού πελατολογίου», του ηλεκτρονικού τιμολογίου, του business portal κ.ά., που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας ενώ φορτώνουν επιπλέον γραφειοκρατία και κινδύνους προστίμων.

Κόντρα στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος σε ενοίκια, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, Ενέργεια και καύσιμα, που κάνει τον επαγγελματία να δουλεύει χωρίς να του μένει τίποτα στην άκρη.

Αυτή η καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών, τονίζει η ΟΒΣΑ, δεν είναι φυσική κατάσταση αλλά το αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν διαχρονικά η κυβέρνηση και τα κόμματα της ΕΕ.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις συγκεντρώσεις απευθύνει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.