Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα

Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και φορέων στην Αθήνα θα γίνουν στις 9.30 π.μ., στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

Προπύλαια: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.

Λεωφορεία από συνοικίες της Αττικής

Πούλμαν δρομολογούνται για την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια από συνοικίες της Αττικής ως εξής:

Ανω Λιόσια (8.30 π.μ., Τριγωνική πλατεία, πίσω από το δημαρχείο), Ελευσίνα (8.15 π.μ., Ελαιουργική). Κόκκινο Μύλο (8.45 π.μ., τριγωνική πλατεία), Μενίδι (8.30 π.μ., πλ. Καράβου, Ολυμπιακό Χωριό (8.15 π.μ., Κακλαμανάκη 21).

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη οι προσυγκεντρώσεις σωματείων και φορέων έχουν οριστεί στις 9.45 π.μ. στα εξής σημεία:

Συμβολή Τσιμισκή - Αριστοτέλους: Σωματεία στους κλάδους του Εμπορίου, του Επισιτισμού, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, Σύλλογοι Αυτοαπασχολούμενων.

Συμβολή Βενιζέλου - Ερμού: Σωματεία στους κλάδους των Κατασκευών, των Μεταφορών, των Τροφίμων, της Χημικής Βιομηχανίας, της Ενέργειας και λοιπά σωματεία του ιδιωτικού τομέα.

Καρόλου Ντηλ και Ερμού: Σωματεία στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ.

Πλατεία Αγίας Σοφίας: Σωματεία στους κλάδους της Υγείας, των Εκπαιδευτικών, του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι γονέων.

    
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
