ΓΣΕΕ

Οταν ο κατήφορος δεν έχει πάτο

Οταν ο κατήφορος του εργατοπατερισμού, του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, συναντάει τον ...πάτο, τότε ακόμα κι αυτή

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη σημερινή απεργία κατάφερε το ...ακατόρθωτο: Χωρίς καν να προκηρύξει απεργία, βγάζει ανακοίνωση που καλεί σε «απεργιακή συγκέντρωση»! Ετσι, την ώρα που 37 Εργατικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, μαζί και 15 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες σωματεία θα δίνουν τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας, η ΓΣΕΕ καλεί (ποιους άραγε;) σε «διάλειμμα» για μια «συγκέντρωση στο Σύνταγμα», χωρίς η ίδια να την οργανώνει!

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά. Υπενθυμίζεται ότι στο «κομπολόι» των αντεργατικών νόμων που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, κάθε «χάντρα» έχει και τη συνδρομή των εργατοπατέρων. Στον μεν νόμο Χατζηδάκη για τη «διευθέτηση» και το χτύπημα των σωματείων δεν είχε προκηρύξει απεργία όταν αυτός συζητιόταν στη Βουλή, στον δε νόμο Γεωργιάδη για τη 13ωρη δουλειά σε δύο εργοδότες δεν προκήρυξε απεργία ποτέ! Και, βέβαια, στο ίδιο απεργοπαστικό της ...«ύψος» στάθηκε και στην ιστορική απεργία της 28ης Φλεβάρη, στα δύο χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη, όταν και πάλι δεν είχε μπει καν στον κόπο να αποφασίσει απεργία.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ) το έριξε και στην κυβίστηση, καθώς μέσα σε 20 λεπτά πήρε πίσω ακόμα και την όποια αναφορά σε απεργιακές συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων ανά την Ελλάδα, επιχειρώντας έτσι να φρενάρει το μεγάλο απεργιακό κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί.

Μάταια όμως... Η άθλια στάση της, την ίδια στιγμή που χαριεντίζεται με την κυβέρνηση η οποία περνάει τον νόμο για τη 13ωρη δουλειά, αποτελεί άλλη μια κηλίδα στον άθλιο εργατοπατερισμό της, ενώ ο αριθμός - ρεκόρ των απεργιακών αποφάσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της δίνει αποφασιστική απάντηση.

Ομοσπονδία Τουρισμού - Επισιτισμού: Απεργία ...ούτε για τα μάτια του κόσμου

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη θλιβερή ηγεσία της ΓΣΕΕ είναι και η πλειοψηφία της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). Με ανακοίνωση της τελευταίας στιγμής ξεκαθαρίζει ότι ταυτίζεται πλήρως με την απεργοσπαστική γραμμή της ηγετικής ομάδας στην ΓΣΕΕ και καλεί στα απεργιακά συλλαλητήρια της Αθήνας.

Και αφού ο πρόεδρός της ΠΟΕΕΤ έδωσε «παράσταση» μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, τασσόμενος τάχα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα, στο διά ταύτα δεν προκήρυξε απεργία για τους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου σε όλη τη χώρα, παρά μόνο για την απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας.

Τι κι αν σωματεία του κλάδου με ανοιχτή επιστολή τους καλούσαν την πλειοψηφία της ΠΟΕΕΤ να πάρει απόφαση για απεργία; Δεν ίδρωσε το αυτί τους. Αντίθετα, για άλλη μια φορά με τη στάση τους κάνουν πλάτες στους μεγαλοξενοδόχους, υπονομεύοντας τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων.

Η επιστολή των σωματείων του κλάδου

Τα σωματεία του κλάδου που υπέγραψαν την απαίτηση για προκήρυξη απεργίας από την Ομοσπονδία τονίζουν ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.

Κι αυτό γιατί το νομοσχέδιο από την πρώτη στιγμή «φωτογραφίζει τον κλάδο μας, διά στόματος της υπουργού της Εργοδοσίας. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις επιστολές της ΠΟΞ και των εργοδοτικών ενώσεων του κλάδου στη διαβούλευση, όπως και στη συζήτηση στις Επιτροπές της Βουλής, όπου κυνικά δήλωσαν πως θέλουν ακόμα και την κατάργηση του 11ωρου, το 7ήμερο, το σπαστό ωράριο στο προσωπικό κουζίνας, το σπαστό 13ωρο και άλλα απαράδεκτα».

Γι' αυτό και κάλεσαν έστω και την ύστατη στιγμή να παρθεί απόφαση για απεργία, κάτι που αγνοήθηκε από την πλειοψηφία της ΠΑΣΚΕ στην ηγεσία της Ομοσπονδίας.

Τα Σωματεία που υπέγραψαν το κείμενο είναι τα εξής:

Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, Εργαζομένων Ξενοδοχείων «Τιτάνια»μ «Μεγάλη Βρετανία», «Μετροπόλιταν», «Intercontinental», «Royal Olympic», «St. George Lycabettus», «Novotel», «Zafolia», «Stanley», «Crowne Plaza», «Sofitel», Εταιρείας «Newrest Hellas», «Σελέκτ Σέρβις Πάρτνερ ΑΕ» ν. Αττικής, Επισιτισμού - Τουρισμού Λάρισας, Επισιτισμού - Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Επισιτισμού - Τουρισμού Καβάλας και Θάσου, Επισιτισμού Ιωαννίνων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κέρκυρας, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ζακύνθου, Ξενοδοχείων Εστιατορίων Λευκάδας, Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς, Εργαζομένων «Aquis (Santy)», «Mediteraneo», «Μπολεντάκο», «Ποπολάρος», Τουριστικών Επαγγελμάτων Κάστρου Αμαλιάδας, Επισιτισμού - Τουρισμού Πάτρας, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κω, Τουριστικών Επαγγελμάτων Σάμου, Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Λήμνου, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ικαρίας - Θήρας - Μυτιλήνης, Ιδιωτικού Προσωπικού Επιχειρήσεως Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων Μαγειρείων στα Χανιά, Συνδικάτο Λασιθίου «Τάλως».