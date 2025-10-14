Κανένας εργάτης δεν συμφωνεί να διαχειρίζεται όλη του τη ζωή η εργοδοσία

Με τη διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης ολοκληρώθηκε χθες η συζήτηση του αντεργατικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής καιενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει το νέο έγκλημα μέχρι αύριο Τετάρτη.

«Δίκαιη Εργασία για Ολους, στήριξη στον Εργαζόμενο, Προστασία στην Πράξη» είναι ο προκλητικός τίτλος του σχεδίου εξόντωσης των εργαζομένων με τη 13ωρη δουλειά και την απογείωση της «ευελιξίας», κάτι που αποκάλυψε και χτες ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Οπως μετέφερε στην Επιτροπή, δικαίως το νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί «τερατούργημα», «απογείωση της απανθρωπιάς του πολιτικού προσωπικού των καπιταλιστών απέναντι σε όλη την εργατική - λαϊκή οικογένεια».

Γίνεται πανίσχυρο το «διευθυντικό δικαίωμα»

Στη συνέχεια συνόψισε τις βασικές αντεργατικές προβλέψεις του νομοσχεδίου και απαντώντας στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι είναι προς όφελος των εργαζομένων, τόνισε πως «παρουσιάζετε την βαρβαρότητα ως δίκαιη εργασία. Παρουσιάζετε την απογείωση του διευθυντικού δικαιώματος, να κάνει δηλαδή ό,τι θέλει ο εργοδότης, ως προστασία των εργαζομένων».

Απευθυνόμενος στον εισηγητή της ΝΔ που επανέλαβε την πρόκληση ότι σήμερα οι απεργοί θα είναι λίγοι, ο Χρ. Κατσώτης επισήμανε: «Αν αυτοί που απεργήσουν είναι λίγοι, κάτω από τον φόβο της εργοδοσίας, αυτό σημαίνει ότι αποδέχονται τις 13 ώρες εργασίας; Αποδέχονται τη διευθέτηση, τους μισθούς πείνας, τη σύνταξη στα 74; Αποδέχονται όλη αυτή την πολιτική που εσείς ασκείτε για να αυξήσουν την κερδοφορία τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι;».

Και κάλεσε τους εργαζόμενους, ό,τι κι αν ψήφισαν, σήμερα να δώσουν μαζική, καθολική απάντηση. Να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις πόλεις της χώρας. Σε αυτό το σημείο επισήμανε ότι αποφάσεις κήρυξης της απεργίας πήραν εργατικές οργανώσεις, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες, ξεπερνώντας το εμπόδιο της θλιβερής ομάδας που συγκροτεί την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, η οποία ξεπληρώνει γραμμάτια στην κυβέρνηση για τη βοήθεια που της έδωσε να «καθίσει στον σβέρκο» της εργατικής τάξης, με την ευρεία νοθεία που κάνει για να εξασφαλίζει νόθους αντιπροσώπους.

Υπογραμμίζοντας πως «δίκαιη εργασία και προστασία των εργαζομένων, στη δικτατορία του κεφαλαίου δεν μπορεί να υπάρχει» πρόβαλε το πλαίσιο πάλης των απεργιών, δηλαδή απόσυρση του νομοσχεδίου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κ.ά.

Και επισήμανε ότι η κυβέρνηση, ενώ αρνείται την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, γιατί θα μειώσουν τα κέρδη, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων που απογειώνουν την εκμετάλλευση και τα κέρδη τους.

Απαντώντας στην κυβερνητική μομφή ότι το νομοσχέδιο έχει κάποια άρθρα «θετικά», σημείωσε ότι η υπουργός στην προηγούμενη συνεδρίαση απαρίθμησε έξι άρθρα ως θετικά. Ακόμα και αν «θεωρήσουμε θετικές αυτές τις ρυθμίσεις», είπε, «είναι απύθμενο θράσος να ζητά να αποσιωπήσουμε τις 91 ρυθμίσεις που η καθεμία τσακίζει τη ζωή κάθε εργαζόμενου και της οικογένειάς του. Κανείς εργάτης, ό,τι και αν ψήφισε, δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Δεν συμφωνεί να διαχειρίζεται το 24ωρό του, τη ζωή του ο εργοδότης».

Πιο κάτω ανέδειξε ότι όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, από το 1990 και μετά, με τους νόμους που πέρασαν συμπίεσαν τόσο πολύ τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων, ώστε σήμερα να φτάνει μόνο για ύπνο.

Αναφερόμενος στον ανυπόστατο ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η κατάργηση της ασφάλισης των προσαυξήσεων λόγω υπερωριών, νυχτερινών κ.ά. επηρεάζει ελάχιστα τον συντάξιμο μισθό, είπε ότι το σίγουρο είναι πως τον επηρεάζει και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση από τη μια να πανηγυρίζει για τη μεγάλη αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών και από την άλλη να λέει ότι η κατάργηση της ασφάλισης δεν επηρεάζει τις συντάξιμες αποδοχές. Και ανέδειξε ότι στόχος της κατάργησης είναι η απαλλαγή των εργοδοτών και τελικά η περαιτέρω μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης.

Ακόμα προειδοποίησε ότι τα επιπλέον αντεργατικά μέτρα που ζήτησαν οι εργοδότες στην ακρόαση φορέων, θα τα νομοθετήσει το επόμενο διάστημα αυτή ή όποια άλλη κυβέρνηση θα διαχειριστεί τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων.

Στον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι τάχα το ΚΚΕ δεν κάνει προτάσεις για τις ΣΣΕ, ο Χρ. Κατσώτης θύμισε ότι πολλές φορές το ΚΚΕ έχει καταθέσει προτάσεις νόμου για την επαναφορά των ΣΣΕ, τον κατώτερο μισθό, την κατάργηση των νόμων Βρούτση, Αχτσιόγλου, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη.

Κατήγγειλε τη μόνιμη άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου να συναντηθεί με Ομοσπονδίες και κλαδικά σωματεία, ενώ «συνομιλητές σας είναι οι εργοδοτικές οργανώσεις και σας εντέλλουν να νομοθετήσετε τις απαιτήσεις τους».

Να απορριφθεί το τερατούργημα!

Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε: «Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο - έκτρωμα που ήδη έχει απορριφθεί από το σύνολο των εργαζομένων. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να οργανωθεί στο Σωματείο του και να πάρει μέρος στην απεργία και να απαντήσει σε όλους αυτούς που λένε ότι είναι λίγοι οι εργάτες στον δρόμο, άρα αυτοί που λείπουν συμφωνούν.

Σήμερα με την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να δουλεύουμε λιγότερο και να ζούμε περισσότερο με σύγχρονα δικαιώματα. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για δουλειά με λιγότερο και σταθερό εργάσιμο χρόνο, με περισσότερο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο για ανάπαυση, αναψυχή, άθληση, πολιτισμό, για τους φίλους, τις οικογένειές μας και τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Εμπόδιο γι' αυτό είναι η καπιταλιστική εξουσία και η ιδιοκτησία, το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου, τα κέρδη των λίγων σε βάρος της ζωής των πολλών.

Για αυτό, καλούμε τον κόσμο: Ολοι στην απεργία σήμερα, και βεβαίως δεν φτάνει αυτό.

Ενα σύνθημα που φωνάζουν οι εργαζόμενοι στις διαδηλώσεις είναι το "θέλουνε συναίνεση να φτάσουμε στον πάτο - οργάνωση κι αγώνας να έρθουν τα πάνω κάτω". Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις γι' αυτό, για να έρθει η μόνη προοδευτική τάξη στην εξουσία η εργατική, που μπορεί να οργανώσει την οικονομία και την εξουσία με σιδερένιο νόμο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Αυτό θα γίνει και θα απελευθερώσει την πλειοψηφία του λαού από τα δεινά του εκμεταλλευτικού συστήματος».